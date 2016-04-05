Додано: Пон 03 кві, 2023 16:05

baraka написав: somilitark написав: Які у вас не зручні питання?

Які у вас не зручні питання?



мені здається, що тут часточка "не" пишеться разом, економісте



а питання таке: ви згодні з планом МВФ чи можете запропонувати свій план ? мені здається, що тут часточка "не" пишеться разом, економістеа питання таке: ви згодні з планом МВФ чи можете запропонувати свій план ?

Самі кавкали, що зараз вас почнуть мокати за мову, чому пишете на орковській, і коли немає що сказати по суті, то докотилися до пошуку граматичних помилок, але ватанам я вибачаю, вас теж розводять на другорядному, а суті ви так ніколи і не зрозумієте.В універі в нас теж був страх граматичних помилок, вже на першому курсі сказали, що головне суть і на граматику викладачі не будуть звертати увагу.Я навчався 15 років мовою окупантів, нещодавно перейшов на рідну мову, тому я виправлюсь, а ви як нічого не розуміли то так і помрете невізгласом(((п.с. я вже все сказав по тому "плану МВФ", і то скоріше не план МВФ, а констатація факта обставин і як нам прийдеться жити після варваського обвала економіки спричиненого нападом орків, якби ви вміли хоч трохи розуміти суть, то не задавали би одне питання декілька разів