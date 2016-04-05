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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3915391639173918>
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  baraka написав:ви згодні з планом МВФ

А ви певні, що це дійсно план МВФ, а не просто вкид від недоексперта? Чи варто поринати в дискусію, якщо предмет дискусії з сумнівного джерела, від якогось третьосортного балабола?
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:02

крим.авторитет в ГУР ?

Сьогодні зявилась інфо про загибель Артура Пашкуляка з Мукачева.
Учасник сумнозвісної стрілянини в Мукачеві 2015 року (між правим сектором і бандитами), людина яка пробувала повернути в Мукачево "романтику" 90-х (рекет, кришування, грабежі).
Перебував під слідством, потім опинився на фронті, та ще й в ГУР. Дивно якось

https://zaxid.net/zaginuv_artur_pashkul ... e_n1560974
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чомусь ніхто крім мене не розглядає варіант, що зайнявши Крим ми перекриємо оркам всю зовнішню торгівлю з портів Чорного моря допоки вони не погодяться на репарації.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:05

  baraka написав:
  somilitark написав:Які у вас не зручні питання?


мені здається, що тут часточка "не" пишеться разом, економісте :)

а питання таке: ви згодні з планом МВФ чи можете запропонувати свій план ?

Самі кавкали, що зараз вас почнуть мокати за мову, чому пишете на орковській, і коли немає що сказати по суті, то докотилися до пошуку граматичних помилок, але ватанам я вибачаю, вас теж розводять на другорядному, а суті ви так ніколи і не зрозумієте.
В універі в нас теж був страх граматичних помилок, вже на першому курсі сказали, що головне суть і на граматику викладачі не будуть звертати увагу.
Я навчався 15 років мовою окупантів, нещодавно перейшов на рідну мову, тому я виправлюсь, а ви як нічого не розуміли то так і помрете невізгласом(((

п.с. я вже все сказав по тому "плану МВФ", і то скоріше не план МВФ, а констатація факта обставин і як нам прийдеться жити після варваського обвала економіки спричиненого нападом орків, якби ви вміли хоч трохи розуміти суть, то не задавали би одне питання декілька разів :roll:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:07

  Denik написав:Чомусь ніхто крім мене не розглядає варіант, що зайнявши Крим ми перекриємо оркам всю зовнішню торгівлю з портів Чорного моря допоки вони не погодяться на репарації.

Та до чого такі дрібниці, там за "планом МВФ" літом цигарки подорощають на 5 гривень, а в наступному ще на 10, ось це проблема!!!
Ви краще скажіть чи є в вас свій план? Щоб не було подорощання?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:12

  Faceless написав:
  baraka написав:ви згодні з планом МВФ

А ви певні, що це дійсно план МВФ...?

Запропонуйте свій, контраверсійний огляд оригіналу:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/ ... -of-531687
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сейчас в поезде.
Только что эшелон немецкой брони прошел по встречке, в сторону Украины.
К сожалению фото добавить не получается.
Что-то типа бмп с минибашней но без пушки. Похоже, пошли Мардеры.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:24

  Honestus написав:
  Faceless написав:
  baraka написав:ви згодні з планом МВФ

А ви певні, що це дійсно план МВФ...?

Запропонуйте свій, контраверсійний огляд оригіналу:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/ ... -of-531687

Якщо буде час та натхнення перечитати 167 сторінок то зроблю, але питання було про інше - про вкид від якогось мутного недоексперта, який чогось всерйоз прийнялися обговорювати
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:45

  prodigy написав:
  alibob написав:Ukrainian
"І це Хмельницький."

Тут пан prodigy 01 квітня 2023 13:31 надавав таку інфу:

"Список областей, на території яких функціонують парафії УПЦ МП:
станом на 2020

Хмельницька область – 968 парафій;
Вінницька область – 885 парафій;
Житомирська область – 661 парафія;
Київська область – 649 парафій;
Дніпропетровська область – 641 парафія;
Закарпатська область – 621 парафія;
Волинська область – 618 парафій;
Одеська область – 608 парафій;
Чернігівська область – 561 парафія;
Рівненська область – 548 парафій;
Полтавська область – 486 парафій;
Донецька область – 473 парафії;
Черкаська область – 445 парафій;
Сумська область – 393 парафії;
Херсонська область – 371 парафія;
Запорізька область – 370 парафій;
Харківська область – 367 парафій;
Кіровоградська область – 307 парафій;
Окупований Крим – близько 300 парафій;
Чернівецька область – 292 парафії;
Миколаївська область – 285 парафій;
Київ – 265 парафій;
Луганська область – 179 парафій;
Тернопільська область – 101 парафія;
Львівська область – 59 парафій;
Івано-Франківська область – 29 парафій."

Ще здивовані? Чи?


здивован, Хмельницька область на першому місті закварного хіт-параду
не Чернігов, Київ (де близбко до мордору) і не ватна Одеса

Можливо це пов"язано з тим, що Чернігівська область, хоч і велика за розмірами, але відносно мало населена, на 2020 рік 991 294 людей на 31 903 км² площі

Але можу сказати, що зараз ще меньше парафій УПЦ МП.
Бо влітку 2022 року, після деокупації, багато парафій перейшли в ПЦУ.
Коли побачили, що таке насправді "руській мір"
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:48

  Faceless написав:ви певні, що це дійсно план МВФ, а
ещё не мониторил свои источники но план +/- правдоподобный. В нас и так льют по 80 ярдов в год помощи не считая военной. Всё это деньги западных налогоплательщиков, у которых что то отняли. Запад присылал как минимум три сигнала что помощь не бесконечна и надо договариваться (не дословно, но смысл тот же).

Правда в этих сигналах не уточнялось какая именно помощь, надо полагать любая на свете помощь не бесконечна. В сегодняшнем "вбросе" я вижу следующий по счёту сигнал, что после завершения войны (или ее текущей фазы, хз что там считают за завершение) никто нам прежние объемы помощи лить не будет.

То есть закатываем губу, кто её раскатал, и ищем внутренние резервы. Если кто то встречал другую инфу, типа нальют ещё больше, буду очень благодарен за ссылку.
vitaliian
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