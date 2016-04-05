А ви певні, що це дійсно план МВФ, а не просто вкид від недоексперта? Чи варто поринати в дискусію, якщо предмет дискусії з сумнівного джерела, від якогось третьосортного балабола?
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Додано: Пон 03 кві, 2023 15:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:02
крим.авторитет в ГУР ?
Сьогодні зявилась інфо про загибель Артура Пашкуляка з Мукачева.
Учасник сумнозвісної стрілянини в Мукачеві 2015 року (між правим сектором і бандитами), людина яка пробувала повернути в Мукачево "романтику" 90-х (рекет, кришування, грабежі).
Перебував під слідством, потім опинився на фронті, та ще й в ГУР. Дивно якось
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чомусь ніхто крім мене не розглядає варіант, що зайнявши Крим ми перекриємо оркам всю зовнішню торгівлю з портів Чорного моря допоки вони не погодяться на репарації.
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:05
Самі кавкали, що зараз вас почнуть мокати за мову, чому пишете на орковській, і коли немає що сказати по суті, то докотилися до пошуку граматичних помилок, але ватанам я вибачаю, вас теж розводять на другорядному, а суті ви так ніколи і не зрозумієте.
В універі в нас теж був страх граматичних помилок, вже на першому курсі сказали, що головне суть і на граматику викладачі не будуть звертати увагу.
Я навчався 15 років мовою окупантів, нещодавно перейшов на рідну мову, тому я виправлюсь, а ви як нічого не розуміли то так і помрете невізгласом(((
п.с. я вже все сказав по тому "плану МВФ", і то скоріше не план МВФ, а констатація факта обставин і як нам прийдеться жити після варваського обвала економіки спричиненого нападом орків, якби ви вміли хоч трохи розуміти суть, то не задавали би одне питання декілька разів
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:07
Та до чого такі дрібниці, там за "планом МВФ" літом цигарки подорощають на 5 гривень, а в наступному ще на 10, ось це проблема!!!
Ви краще скажіть чи є в вас свій план? Щоб не було подорощання?
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:12
Запропонуйте свій, контраверсійний огляд оригіналу:
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сейчас в поезде.
Только что эшелон немецкой брони прошел по встречке, в сторону Украины.
К сожалению фото добавить не получается.
Что-то типа бмп с минибашней но без пушки. Похоже, пошли Мардеры.
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:24
Якщо буде час та натхнення перечитати 167 сторінок то зроблю, але питання було про інше - про вкид від якогось мутного недоексперта, який чогось всерйоз прийнялися обговорювати
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:45
Можливо це пов"язано з тим, що Чернігівська область, хоч і велика за розмірами, але відносно мало населена, на 2020 рік 991 294 людей на 31 903 км² площі
Але можу сказати, що зараз ще меньше парафій УПЦ МП.
Бо влітку 2022 року, після деокупації, багато парафій перейшли в ПЦУ.
Коли побачили, що таке насправді "руській мір"
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:48
ещё не мониторил свои источники но план +/- правдоподобный. В нас и так льют по 80 ярдов в год помощи не считая военной. Всё это деньги западных налогоплательщиков, у которых что то отняли. Запад присылал как минимум три сигнала что помощь не бесконечна и надо договариваться (не дословно, но смысл тот же).
Правда в этих сигналах не уточнялось какая именно помощь, надо полагать любая на свете помощь не бесконечна. В сегодняшнем "вбросе" я вижу следующий по счёту сигнал, что после завершения войны (или ее текущей фазы, хз что там считают за завершение) никто нам прежние объемы помощи лить не будет.
То есть закатываем губу, кто её раскатал, и ищем внутренние резервы. Если кто то встречал другую инфу, типа нальют ещё больше, буду очень благодарен за ссылку.
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