барака на всех ветках набрасывает овнеца...
вот меморандум. читайте
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:05
барака на всех ветках набрасывает овнеца...
вот меморандум. читайте
Додано: Пон 03 кві, 2023 17:23
Так может ты не свои ТГ-овно каналы пересмотришь, а глянешь первоисточник
Но учитывая, что рашистские паблики публикуют теже самые цифры, то baraka выступил в роли сливного бачка.
Который сам слил эту дезу
Но другие эту дезу схавали за обе щёки
Додано: Пон 03 кві, 2023 17:50
Ти харчуєшся з кацамовних смітників і потім тягнеш це сюди видаючи це за твою «незалежну експертну» точку зору.
Додано: Пон 03 кві, 2023 17:56
Перечитав, оригінальний документ.
ВСІ 10 ПУНКТІВ у моніна - БРЕХНЯ. Це не те що "факти" з меморандума, там і близько нічого такого немає.
Отже, монін цей - банальне брехло.
baraka, не читайте більше цього лайноїда
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