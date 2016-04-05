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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3915391639173918
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:05

  Faceless написав:
  baraka написав:от Монина

Глянув його дописи... Типовий балабол

барака на всех ветках набрасывает овнеца...

вот меморандум. читайте
https://www.epravda.com.ua/news/2023/04/3/698703/
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:23

  vitaliian написав:
  Faceless написав:ви певні, що це дійсно план МВФ, а
ещё не мониторил свои источники но план +/- правдоподобный.

Так может ты не свои ТГ-овно каналы пересмотришь, а глянешь первоисточник

Но учитывая, что рашистские паблики публикуют теже самые цифры, то baraka выступил в роли сливного бачка.
Который сам слил эту дезу

Но другие эту дезу схавали за обе щёки
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:50

  baraka написав:
  Ukrainian написав:
  baraka написав:такие вопросы задавать нельзя

Я взагалі дуже скептично відношусь до усіх коментів на кацапомові


біднесенький, вірю, тяжко тобі :)

але провокативні питання ставити не буду :)

Ти харчуєшся з кацамовних смітників і потім тягнеш це сюди видаючи це за твою «незалежну експертну» точку зору. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:56

  Honestus написав:
  Faceless написав:
  baraka написав:ви згодні з планом МВФ

А ви певні, що це дійсно план МВФ...?

Запропонуйте свій, контраверсійний огляд оригіналу:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/ ... -of-531687

Перечитав, оригінальний документ.
ВСІ 10 ПУНКТІВ у моніна - БРЕХНЯ. Це не те що "факти" з меморандума, там і близько нічого такого немає.
Отже, монін цей - банальне брехло.
baraka, не читайте більше цього лайноїда
Faceless
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  #<1 ... 3915391639173918
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