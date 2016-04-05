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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3916391739183919>
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:05

  Faceless написав:
  baraka написав:от Монина

Глянув його дописи... Типовий балабол

барака на всех ветках набрасывает овнеца...

вот меморандум. читайте
https://www.epravda.com.ua/news/2023/04/3/698703/
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:23

  vitaliian написав:
  Faceless написав:ви певні, що це дійсно план МВФ, а
ещё не мониторил свои источники но план +/- правдоподобный.

Так может ты не свои ТГ-овно каналы пересмотришь, а глянешь первоисточник

Но учитывая, что рашистские паблики публикуют теже самые цифры, то baraka выступил в роли сливного бачка.
Который сам слил эту дезу

Но другие эту дезу схавали за обе щёки
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:50

  baraka написав:
  Ukrainian написав:
  baraka написав:такие вопросы задавать нельзя

Я взагалі дуже скептично відношусь до усіх коментів на кацапомові


біднесенький, вірю, тяжко тобі :)

але провокативні питання ставити не буду :)

Ти харчуєшся з кацамовних смітників і потім тягнеш це сюди видаючи це за твою «незалежну експертну» точку зору. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:56

  Honestus написав:
  Faceless написав:
  baraka написав:ви згодні з планом МВФ

А ви певні, що це дійсно план МВФ...?

Запропонуйте свій, контраверсійний огляд оригіналу:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/ ... -of-531687

Перечитав, оригінальний документ.
ВСІ 10 ПУНКТІВ у моніна - БРЕХНЯ. Це не те що "факти" з меморандума, там і близько нічого такого немає.
Отже, монін цей - банальне брехло.
baraka, не читайте більше цього лайноїда
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля – Столтенберг
Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса уже завтра, 4 апреля.

Эту информацию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел НАТО в бельгийском Брюсселе.

Это большая "победа" российской верхушки. Просто охренительная

Говорить о том, чтобы НАТО не приближалось к границам РФ и ... делать всё, чтобы НАТО приблизилось к границам РФ

"Сказочные ....."
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:24

  Denik написав:Чомусь ніхто крім мене не розглядає варіант, що зайнявши Крим ми перекриємо оркам всю зовнішню торгівлю з портів Чорного моря допоки вони не погодяться на репарації.

Це фантастика. Лінія фронту з кожним днем стає лінією розмежування.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:33

  Zebra написав:
  Denik написав:Чомусь ніхто крім мене не розглядає варіант, що зайнявши Крим ми перекриємо оркам всю зовнішню торгівлю з портів Чорного моря допоки вони не погодяться на репарації.

Це фантастика. Лінія фронту з кожним днем стає лінією розмежування.

Zebra, вспомни 29 марта 2022 года и 03 апреля 2022 года в Чернигове ...
Или память отшибло ? ... :)
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:43

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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Правда в этих сигналах не уточнялось какая именно помощь, надо полагать любая на свете помощь не бесконечна. В сегодняшнем "вбросе" я вижу следующий по счёту сигнал, что после завершения войны (или ее текущей фазы, хз что там считают за завершение) никто нам прежние объемы помощи лить не будет.
Ну вже зараз "там" кажуть, що буде (потрібна) не реконструкція, а повна трансформація країни. Тобто "потужні реформи" в обмін на гроші як було після майдану , вже не проканають. Все залежить від політичної волі влади. Дадут скільки треба, але "є нюанс", як зараз кажуть
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:34

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  prodigy написав:депутат Гончаренко каже про проект закону про 18 місяців,
закон треба прийняти, але його будуть затягувати на 1,5-2роки (перше, друге читання, потім ухвала президентом), може з 2026 почне діяти (вже не так довго залишилось чекати)
Але ж вмієте знущатись)))
І то більшість так...
Ні, щоб сказати:
✓Закон цей приймуть 100% і Успіх буде мати в кінці літа вибір: залишитись в ЗСУ, чи піти додому! (крім Успіху - тут майже всі надіються на цей закон, що його приймуть і підпишуть!)
  prodigy написав:на справді, ситуація вимагає свідомого рішення (вчора ще раз передивився зустріч Бутусова і Яніни Соколової), дивиться і робить свої висновки
Подивився я це інтерв'ю - і от що хочу сказати...
Раніше, мені якось не подобався Бутусов своєю, наче то підлістю/підступністю/зверхністю і т.п.
А тут на інтерв'ю - майже все правильно каже! Особливо про дрони!(про які я ще влітку тут наголошував!)

Тому, тут справді треба провести ГРАМОТНО зачистку(не буду вживати то заборонене Маляр слово "конт..." :) ) і чим швидше, тим краще!
Тому що вже влітку, "вікно можливостей" буде плавно зачинятись і залишиться лише маленька "шпаринка можливостей"...
І вже далі буде пох(принаймні для мене/моєї надії на краще) що нам будуть і далі продовжувати обіцяти стопяцццот крутих літаків і стільки ж крутих танків... Вже "от-от", вже "на днях", чи протягом двох років... :roll:
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