Додано: Пон 03 кві, 2023 19:34

prodigy написав: депутат Гончаренко каже про проект закону про 18 місяців,

закон треба прийняти, але його будуть затягувати на 1,5-2роки (перше, друге читання, потім ухвала президентом), може з 2026 почне діяти (вже не так довго залишилось чекати) депутат Гончаренко каже про проект закону про 18 місяців,закон треба прийняти, але його будуть затягувати на 1,5-2роки (перше, друге читання, потім ухвала президентом), може з 2026 почне діяти (вже не так довго залишилось чекати)

prodigy написав: на справді, ситуація вимагає свідомого рішення (вчора ще раз передивився зустріч Бутусова і Яніни Соколової), дивиться і робить свої висновки на справді, ситуація вимагає свідомого рішення (вчора ще раз передивився зустріч Бутусова і Яніни Соколової), дивиться і робить свої висновки

Але ж вмієте знущатись)))І то більшість так...Ні, щоб сказати:✓Закон цей приймуть 100% і Успіх буде мати в кінці літа вибір: залишитись в ЗСУ, чи піти додому! (крім Успіху - тут майже всі надіються на цей закон, що його приймуть і підпишуть!)Подивився я це інтерв'ю - і от що хочу сказати...Раніше, мені якось не подобався Бутусов своєю, наче то підлістю/підступністю/зверхністю і т.п.А тут на інтерв'ю - майже все правильно каже! Особливо про дрони!(про які я ще влітку тут наголошував!)Тому, тут справді треба провести ГРАМОТНО зачистку(не буду вживати то заборонене Маляр слово "конт...") і чим швидше, тим краще!Тому що вже влітку, "вікно можливостей" буде плавно зачинятись і залишиться лише маленька "шпаринка можливостей"...І вже далі буде пох(принаймні для мене/моєї надії на краще) що нам будуть і далі продовжувати обіцяти стопяцццот крутих літаків і стільки ж крутих танків... Вже "от-от", вже "на днях", чи протягом двох років...