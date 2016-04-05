Перечитав, оригінальний документ. ВСІ 10 ПУНКТІВ у моніна - БРЕХНЯ. Це не те що "факти" з меморандума, там і близько нічого такого немає. Отже, монін цей - банальне брехло. baraka, не читайте більше цього лайноїда
vitaliian написав:Правда в этих сигналах не уточнялось какая именно помощь, надо полагать любая на свете помощь не бесконечна. В сегодняшнем "вбросе" я вижу следующий по счёту сигнал, что после завершения войны (или ее текущей фазы, хз что там считают за завершение) никто нам прежние объемы помощи лить не будет.
Ну вже зараз "там" кажуть, що буде (потрібна) не реконструкція, а повна трансформація країни. Тобто "потужні реформи" в обмін на гроші як було після майдану , вже не проканають. Все залежить від політичної волі влади. Дадут скільки треба, але "є нюанс", як зараз кажуть
prodigy написав:депутат Гончаренко каже про проект закону про 18 місяців, закон треба прийняти, але його будуть затягувати на 1,5-2роки (перше, друге читання, потім ухвала президентом), може з 2026 почне діяти (вже не так довго залишилось чекати)
Але ж вмієте знущатись))) І то більшість так... Ні, щоб сказати: ✓Закон цей приймуть 100% і Успіх буде мати в кінці літа вибір: залишитись в ЗСУ, чи піти додому! (крім Успіху - тут майже всі надіються на цей закон, що його приймуть і підпишуть!)
prodigy написав:на справді, ситуація вимагає свідомого рішення (вчора ще раз передивився зустріч Бутусова і Яніни Соколової), дивиться і робить свої висновки
Подивився я це інтерв'ю - і от що хочу сказати... Раніше, мені якось не подобався Бутусов своєю, наче то підлістю/підступністю/зверхністю і т.п. А тут на інтерв'ю - майже все правильно каже! Особливо про дрони!(про які я ще влітку тут наголошував!)
Тому, тут справді треба провести ГРАМОТНО зачистку(не буду вживати то заборонене Маляр слово "конт..." ) і чим швидше, тим краще! Тому що вже влітку, "вікно можливостей" буде плавно зачинятись і залишиться лише маленька "шпаринка можливостей"... І вже далі буде пох(принаймні для мене/моєї надії на краще) що нам будуть і далі продовжувати обіцяти стопяцццот крутих літаків і стільки ж крутих танків... Вже "от-от", вже "на днях", чи протягом двох років...