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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:41
vitaliian написав: Faceless написав:
ви певні, що це дійсно план МВФ, а
ещё не мониторил свои источники но план +/- правдоподобный. В нас и так льют по 80 ярдов в год помощи не считая военной. Всё это деньги западных налогоплательщиков, у которых что то отняли. Запад присылал как минимум три сигнала что помощь не бесконечна и надо договариваться (не дословно, но смысл тот же).
Правда в этих сигналах не уточнялось какая именно помощь, надо полагать любая на свете помощь не бесконечна. В сегодняшнем "вбросе" я вижу следующий по счёту сигнал, что после завершения войны (или ее текущей фазы, хз что там считают за завершение) никто нам прежние объемы помощи лить не будет.
То есть закатываем губу, кто её раскатал, и ищем внутренние резервы. Если кто то встречал другую инфу, типа нальют ещё больше, буду очень благодарен за ссылку.
Сложно сказать, насколько верна информация, представленная в посте от бараки. В одном четко уверен: никаких репараций Украина от россии не получит.
Единственный шанс Украины на восстановление - ускоренное членство в ЕС. Тогда нам скрепя сердце помогут постепенно восстановиться и приложат к этому реальные усилия.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:55
Успіх написав: prodigy написав:
депутат Гончаренко каже про проект закону про 18 місяців,
закон треба прийняти, але його будуть затягувати на 1,5-2роки (перше, друге читання, потім ухвала президентом), може з 2026 почне діяти (вже не так довго залишилось чекати)
Але ж вмієте знущатись)))
І то більшість так...
Ні, щоб сказати:
✓Закон цей приймуть 100% і Успіх буде мати в кінці літа вибір: залишитись в ЗСУ, чи піти додому! (крім Успіху - тут майже всі надіються на цей закон, що його приймуть і підпишуть!)
prodigy написав:
на справді, ситуація вимагає свідомого рішення (вчора ще раз передивився зустріч Бутусова і Яніни Соколової), дивиться і робить свої висновки
Подивився я це інтерв'ю - і от що хочу сказати...
Раніше, мені якось не подобався Бутусов своєю, наче то підлістю/підступністю/зверхністю і т.п.
А тут на інтерв'ю - майже все правильно каже! Особливо про дрони!(про які я ще влітку тут наголошував!)
Тому, тут справді треба провести ГРАМОТНО зачистку(не буду вживати то заборонене Маляр слово "конт..."
) і чим швидше, тим краще!
Тому що вже влітку, "вікно можливостей" буде плавно зачинятись і залишиться лише маленька "шпаринка можливостей"...
І вже далі буде пох(принаймні для мене/моєї надії на краще) що нам будуть і далі продовжувати обіцяти стопяцццот крутих літаків і стільки ж крутих танків... Вже "от-от", вже "на днях", чи протягом двох років...
Соглашусь с Долярчиком, окно возможностей у Зеленского с Ермаком, это апрель, максимум май.
Я и сейчас этой братии не доверяю, так в июне я им совсем не буду доверять.
Значит в июне, надо будет Зеленскому посыпать голову пеплом, и признаться в просчетах.
Как по мне, всё выглядит не очень, разговоры о захвате Крыма, при том что центр Бахмута потеряли, это обычная НЛП-практика из вдохновляющих видосиков из Ютуба.
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