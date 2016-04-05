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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 42714272427342744275 ... 4278>
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:24

Shaman
кожен сам зрозуміє в міру своїх здібностей. розжовувати не зобов’язаний.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:24


По-європейськи це 10грн. згідно вашого посилання. Бізнес по-моєму платить 6грн.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:27

andrijk777
чому 10? бо це середня?
в Європі є і менше чим 6 грн (по курсу)
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:27

  flyman написав:Тобто ріст в 3 рази. КАРЛ!
минус ЗАЭС Карл
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:минус ЗАЭС Карл


при повторенні обстрілів листопада/грудня і цієї зими Е/Е може стати знову предметом розкоші а не базовою потребою
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:34

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:минус ЗАЭС Карл


при повторенні обстрілів листопада/грудня і цієї зими Е/Е може стати знову предметом розкоші а не базовою потребою

Ні, не може. Експерти сказали що в РФ ракет вже не залишилось. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:36

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Тобто ріст в 3 рази. КАРЛ!
минус ЗАЭС Карл

яка лабала на експорт, в нас же супераграрна супердержава

муха если тебя забанят, я скажу спасибо. какая ценность того, что ты сейчас несёшь. Хотя бы шути по теме, если чешется, а сказать нечего.
  flyman написав:в нас надмір потужності та виробленої е.е, а не дефіцит,
а зимой? я не радуюсь новому тарифу, но понимаю его неизбежность, больше того, скажу после войны лавинообразно будет дорожать всё, все захотят нагнать недополученное и компенсировать убытки от неё.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:Более того, практически уверен, что это не последнее повышение цен на э-энергию.
Что будет с ценами для бизнеса, пока говорить рано. Посмотрим. Всё-таки цены для бизнеса и так высокие, согласится ли бизнес платить дороже, не ясно.

Наскільки я розумію, не повинно бути перехресного кредитування.
Ціни для населення приблизно рівні як для комерції.
Та для комерції можуть бути навіть знижки, як на "гурт" а не в роздріб.
Біда в тому, що в нас нема як такого ринку. Галузь монополізована.
А захист споживачів не працює.

Так должно быть. При рыночных ценах. Чего у нас, увы, пока нет.

Цікаве інше, курс долара виріс на 33%, то 1квт мав би бути 1.91 грн.
Але ще до того, він був 90 коп. до 100 квт в місяць.
Тобто ріст в 3 рази. КАРЛ!

Тут немного не так.
Мы лишились, например, ЗАЭС, кот. давала существенную долю эл-энергии. Причём дешёвой (себестоимость атомной генерации у нас заметно ниже всех других, не говоря уж о "зелёной"). Так что стоимость и должна была подняться сильнее, чем курс доллара.
Просто немного удивляет цена для юрлиц. Чего-то мне кажется, что она великовата. Возможно, именно из-за перекрёстного финансирования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:03

  vitaliian написав:а зимой? я не радуюсь новому тарифу, но понимаю его неизбежность, больше того, скажу после войны лавинообразно будет дорожать всё, все захотят нагнать недополученное и компенсировать убытки от неё.


А попит буде по цим новим "покращеним" прайсам? Чи ви маєте на увазі тільки монополістів?
Наприклад цибулю "па 100 грн" або гіпсокартон "па 1000" багато будуть купляти?
п.с. Хіба що у випадку скаженного принтера з друку грошей або "долларів та євро з гвинтокрила"
від союзшиків(сумніваюсь).
А забув ще один варіант-стагфляція.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:08

  mephala написав:
  ЛАД написав:Более того, практически уверен, что это не последнее повышение цен на э-энергию.
Что будет с ценами для бизнеса, пока говорить рано. Посмотрим. Всё-таки цены для бизнеса и так высокие, согласится ли бизнес платить дороже, не ясно.


бизнес у нас и так платит по европейски. хотя с наших станется цены поднять.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8

Тут можно ориентироваться на Францию. У нас, правда, доля атомной генерации ниже, но есть ещё и дешёвая гидро + ещё многое у нас дешевле. Хотя основной наш дешёвый ресурс - труд., в выработке эл-энергии используется сравнительно мало.
Тем не менее, цена у нас, по-видимому, может быть на уровне Франции, а, скорее, ниже. Иначе можем прийти к ситуации, когда часть населения вынуждена будет жить при лучине.
ЛАД
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