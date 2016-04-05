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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 42724273427442754276 ... 4278>
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:10

  ЛАД написав:Просто немного удивляет цена для юрлиц. Чего-то мне кажется, что она великовата. Возможно, именно из-за перекрёстного финансирования.


У нас же досить відкрита економіка. Дуже важко втримати ціну всередині країни в умовних 3 грн на те, що можна продати на експорт по 8.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:11

  drevlyanin написав:
  vitaliian написав:а зимой? я не радуюсь новому тарифу, но понимаю его неизбежность, больше того, скажу после войны лавинообразно будет дорожать всё, все захотят нагнать недополученное и компенсировать убытки от неё.


А попит буде по цим новим "покращеним" прайсам? Чи ви маєте на увазі тільки монополістів?
Наприклад цибулю "па 100 грн" або гіпсокартон "па 1000" багато будуть купляти?
п.с. Хіба що у випадку скаженного принтера з друку грошей або "долларів та євро з гвинтокрила"
від союзшиків(сумніваюсь).

желание купить клубнику по 200 - непредсказуемое. Для одних цена шок, по сути за воду. другие брали. Никогда нищеброды не устанавливали цены, иначе бы тесла стоила как таврия, "птамуш больше заплатить у нас нет". Какие то бизнесы вымрут, иные уйдут в другие сегменты. По монополистам можете к гадалке не ходить, чек за комуналь будет 150евро. А почему он должен быть меньше, чем у тех, кто нам финансово помогает, может им логичнее своим домохозяйствам назначить субсидии, чем нашим?.

от войны ещё вылезет вагон неочевидных (на данный момент) издержек. Никого не пугаю, предлагаю к этому готовиться уже сейчас.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:24

  mephala написав:andrijk777
чому 10? бо це середня?
в Європі є і менше чим 6 грн (по курсу)

Если не рассматривать б. Югославию и Албанию, то самые низкие цены на Мальте - 0,1465 евро. Не знаю, за счёт чего.
При сегодняшнем офиц. курсе 39,1522 получается 5,74 грн.
Самая низкая цена в Косово - 0,0730 евро, т.е. 2,86 грн. Если смотреть на них, то мы уже перегнали.
Причём, и в Косово, и на Мальте цена для населения ниже, чем для индустрии. Тоже не рыночные цены?
Хотя это не единичные случаи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:25

  ЛАД написав:Тут можно ориентироваться на Францию. У нас, правда, доля атомной генерации ниже, но есть ещё и дешёвая гидро + ещё многое у нас дешевле. Хотя основной наш дешёвый ресурс - труд., в выработке эл-энергии используется сравнительно мало.


дело в том, что сравнивая цены мы не знаем одну компоненту - распределение.
непонятно как выводят цену по странам Европы - включают или нет туда эти затраты.

у нас это отдельный платеж

https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/prom/distr/

и про его повышение НКРЕКП уже давно говорит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:30

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Просто немного удивляет цена для юрлиц. Чего-то мне кажется, что она великовата. Возможно, именно из-за перекрёстного финансирования.


У нас же досить відкрита економіка. Дуже важко втримати ціну всередині країни в умовних 3 грн на те, що можна продати на експорт по 8.

Тем не менее по ссылке mephala во многих странах она заметно ниже, чем в среднем по ЕС.
В той же Швеции, Финляндии, Франции, Португалии, Нидерландах и даже в рыночной Польше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:32

  drevlyanin написав:Наприклад цибулю "па 100 грн" або гіпсокартон "па 1000" багато будуть купляти?
по тому что народ может сам наделать и продать типа табуретки/морковки цена будет рыночная, по гипсокартону и другой технологичной продукции, зависит о цен на недвижимость /аренду. Если условная квартира будет стоить 20куе, а сдаваться за 5кгрн, никто туда гипсокартон па1000 покупать не будет, вернутся к старым советским штукатуркам (или чем там 100 лет назад хаты мазали? известью вроде). про двп и доски вспомнят.
  drevlyanin написав:По продовольчій групі не бачу суттєвого росту ціни у валюті за останні 20 років
гривна не находится постоянно в диапазоне эок, считать всё в долларах нужно с поправкой на доходы (в тех же доларах). другими словами берете долларовые зарплаты 2000 и 2023 делите одно на другое, получаете коэффициент и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 чер, 2023 18:53, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:34

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:
  vitaliian написав:а зимой? я не радуюсь новому тарифу, но понимаю его неизбежность, больше того, скажу после войны лавинообразно будет дорожать всё, все захотят нагнать недополученное и компенсировать убытки от неё.


А попит буде по цим новим "покращеним" прайсам? Чи ви маєте на увазі тільки монополістів?
Наприклад цибулю "па 100 грн" або гіпсокартон "па 1000" багато будуть купляти?
п.с. Хіба що у випадку скаженного принтера з друку грошей або "долларів та євро з гвинтокрила"
від союзшиків(сумніваюсь).

желание купить клубнику по 200 - непредсказуемое. Для одних цена шок, другие брали. Никогда нищеброды не устанавливали цены, иначе бы тесла стоила как таврия, "птамуш больше заплатить у нас нет". Какие то бизнесы вымрут, иные уйдут в другие сегменты. По монополистам можете к гадалке не ходить, чек за комуналь будет 150евро (а почему он должен быть меньше, чем у тех, кто нам финансово помогает, может им лучше своим домохозяйствам назначить субсидии?).


Полуниця товар сезонний, два тиждні тому було по 200 а вчора по 70-90, а ще через 15-20 днів може стати 40-50, до речі як і в минулі роки. Ті ж самі будматеріали потрібні протягом всього року +-, звісно якщо є сенс і гроші робити ремонт. А з сенсом теперішні цін х2 якось не складається для відчутних обьємів продаж, тоді дійсно багато бізнесів закриється.
По продовольчій групі не бачу суттєвого росту ціни у валюті за останні 20 років т.я. сам скуповуюся весь цей час: умовні огірки чи полуниця як коштувалі в кінці травня 2003 4-5 грн/кг(2-2,5 дол.) так і зараз 80-100 грн, бо там велика конкуренція приватних виробників. Бувають тільки аномальні сезони по якихось позиціях типу морква чи цибуля по 50-60 але то дуже тимчасово-багато фермерів спокусяться такими прибутками, насіють цих культур багато більше і обвалять ціни до 10-15 грн. Картопля он як була восени по 8-10 так і зараз така приблизно ціна. А її ще потрібно було зберігати півроку.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:38

  drevlyanin написав:А з сенсом теперішні цін х2 якось не складається для відчутних обьємів продаж, тоді дійсно багато бізнесів закриється.
был жирный кризис вроде в 00х я тогда одну ерунду оптом (машинными нормами) производствам продавал. Сколько их тогда закрылось, наверное половина клиентской базы. А из оставшихся многие начали чем то другим заниматься.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:40

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Просто немного удивляет цена для юрлиц. Чего-то мне кажется, что она великовата. Возможно, именно из-за перекрёстного финансирования.


У нас же досить відкрита економіка. Дуже важко втримати ціну всередині країни в умовних 3 грн на те, що можна продати на експорт по 8.

Тем не менее по ссылке mephala во многих странах она заметно ниже, чем в среднем по ЕС.
В той же Швеции, Финляндии, Франции, Португалии, Нидерландах и даже в рыночной Польше.


Десь дешевше а у сусідній Угорщині суттєво дорожче і є лінії для передачі. Думаєте умовний Ахметов спить і бачить як недоотримати такий значний прибуток?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:43

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:..........
А попит буде по цим новим "покращеним" прайсам? Чи ви маєте на увазі тільки монополістів?
Наприклад цибулю "па 100 грн" або гіпсокартон "па 1000" багато будуть купляти?
п.с. Хіба що у випадку скаженного принтера з друку грошей або "долларів та євро з гвинтокрила"
від союзшиків(сумніваюсь).

желание купить клубнику по 200 - непредсказуемое. Для одних цена шок, по сути за воду. другие брали. Никогда нищеброды не устанавливали цены, иначе бы тесла стоила как таврия, "птамуш больше заплатить у нас нет". Какие то бизнесы вымрут, иные уйдут в другие сегменты. По монополистам можете к гадалке не ходить, чек за комуналь будет 150евро. А почему он должен быть меньше, чем у тех, кто нам финансово помогает, может им логичнее своим домохозяйствам назначить субсидии, чем нашим?.

от войны ещё вылезет вагон неочевидных (на данный момент) издержек. Никого не пугаю, предлагаю к этому готовиться уже сейчас.

1. Ни клубника, ни Тесла не продукты первой необходимости, поэтому "нищеброды" на их цену влияют слабо.
2. Количество этих продуктов ограничено. Дефицит позволяет держать высокие цены. Когда клубники стало больше, то сегодня цена уже не 200, а 75 грн. Так что "нищеброды" уже влияют на цену.

Как Вы себе представляете цену за "комуналь" 150 евро? Мы не в Африке, где в принципе можно жить в бидонвилях. Тогда должны соответственно подняться зарплаты. 1000 евро уже будет весьма скромно (учитывая, что вместе с ЖКХ поднимется ещё многое). За счёт чего?
Или "назад в пещеры"?
ЛАД
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