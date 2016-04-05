Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:11

drevlyanin написав: vitaliian написав: а зимой? я не радуюсь новому тарифу, но понимаю его неизбежность, больше того, скажу после войны лавинообразно будет дорожать всё, все захотят нагнать недополученное и компенсировать убытки от неё. а зимой? я не радуюсь новому тарифу, но понимаю его неизбежность, больше того, скажу, все захотят нагнать недополученное и компенсировать убытки от неё.



А попит буде по цим новим "покращеним" прайсам? Чи ви маєте на увазі тільки монополістів?

Наприклад цибулю "па 100 грн" або гіпсокартон "па 1000" багато будуть купляти?

п.с. Хіба що у випадку скаженного принтера з друку грошей або "долларів та євро з гвинтокрила"

від союзшиків(сумніваюсь). А попит буде по цим новим "покращеним" прайсам? Чи ви маєте на увазі тільки монополістів?Наприклад цибулю "па 100 грн" або гіпсокартон "па 1000" багато будуть купляти?п.с. Хіба що у випадку скаженного принтера з друку грошей або "долларів та євро з гвинтокрила"від союзшиків(сумніваюсь).

желание купить клубнику по 200 - непредсказуемое. Для одних цена шок, по сути за воду. другие брали. Никогда нищеброды не устанавливали цены, иначе бы тесла стоила как таврия, "птамуш больше заплатить у нас нет". Какие то бизнесы вымрут, иные уйдут в другие сегменты. По монополистам можете к гадалке не ходить, чек за комуналь будет 150евро. А почему он должен быть меньше, чем у тех, кто нам финансово помогает, может им логичнее своим домохозяйствам назначить субсидии, чем нашим?.от войны ещё вылезет вагон неочевидных (на данный момент) издержек. Никого не пугаю, предлагаю к этому готовиться уже сейчас.