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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 427342744275427642774278>
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:43

  drevlyanin написав:По продовольчій групі не бачу суттєвого росту ціни у валюті за останні 20 років т.я. сам скуповуюся весь цей час: умовні огірки чи полуниця як коштувалі в кінці травня 2003 4-5 грн/кг(2-2,5 дол.) так і зараз 80-100 грн, бо там велика конкуренція приватних виробників
выше вы сами сказали, что можно продать заграницу дороже, будет продано дороже. До войны были квоты на орех, мёд что то ещё, заграницу можно было продать мизир. Что там будет с квотами? не знаю. хлеб по идее не привязан к доллару а тоже на 5-6 грн подорожал.
  ЛАД написав:"нищеброды" на их цену влияют слабо.
на хлеб нищеброды влияют? год назад 17 сегодня 22. может на валенки/калоши влияют (в меньшую сторону), хз. я такое не покупаю.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 чер, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:46

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
У нас же досить відкрита економіка. Дуже важко втримати ціну всередині країни в умовних 3 грн на те, що можна продати на експорт по 8.

Тем не менее по ссылке mephala во многих странах она заметно ниже, чем в среднем по ЕС.
В той же Швеции, Финляндии, Франции, Португалии, Нидерландах и даже в рыночной Польше.


Десь дешевше а у сусідній Угорщині суттєво дорожче і є лінії для передачі. Думаєте умовний Ахметов спить і бачить як недоотримати такий значний прибуток?

Та ясно, що умовний Ахмєтов важливіше чим кілька десятків пересічених.
Електростанції та ЛЕП він за свої будував. :?:
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:46

  flyman написав:песимістичненько


Флай, ну їй бо, як ти можеш витримувати бубніння цих зрадойобів Соскіна та Чаплиги. Це все одно що Арестовича дивитися в 2022 тільки з іншим вектором. Так і суїцідальні думки можуть з'явитися. :lol: Не зловживай цією куйнею. Давай вже краще про опеньки під Поташнею.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ця категорія могла служити, бо розуміла, що треба...
А зараз не треба?
Я розумію, що це важко. Якщо є можливість, то військові користуються нагодою і відпочивають.

  ЛАД написав:дивлячись на масу чоловіків, які спокійно бовтаються в тилу, ховаючись від мобілізації і п'ючи по кафешкам
А потім будуть часи, коли такі, як Успіх буде відпочивати чи працювати в цивільному житті, а інші будуть служити й скоріше за все не отримувати зарплатню, як отримував Успіх.
Цей варіант слід теж розглядати.

  ЛАД написав:А держава не в змозі вирішити це питання внаслідок нехватки грошей і бажаючих (чи хоча б тих. хто не ховається від мобілізації).
Не знаючи всієї картини сказати важко.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:53

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Десь дешевше а у сусідній Угорщині суттєво дорожче і є лінії для передачі. Думаєте умовний Ахметов спить і бачить як недоотримати такий значний прибуток?

Та ясно, що умовний Ахмєтов важливіше чим кілька десятків пересічених.
Електростанції та ЛЕП він за свої будував. :?:


Це тільки твої чи мої емоції, котрі на процес не впливають. Постав собі гібридну СЕС на 5 кВт за 5-10 кує і крути дулі Ахметову з березня по жовтень! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:56

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:.....
У нас же досить відкрита економіка. Дуже важко втримати ціну всередині країни в умовних 3 грн на те, що можна продати на експорт по 8.

Тем не менее по ссылке mephala во многих странах она заметно ниже, чем в среднем по ЕС.
В той же Швеции, Финляндии, Франции, Португалии, Нидерландах и даже в рыночной Польше.


Десь дешевше а у сусідній Угорщині суттєво дорожче і є лінії для передачі. Думаєте умовний Ахметов спить і бачить як недоотримати такий значний прибуток?

Не думаю.
Видимо, государство как-то ограничивает. Иначе не было бы такой разницы между Францией и Германией-Испанией. Чуть ли не вдвое дороже.

ЛАД писал(а):
"нищеброды" на их цену влияют слабо.

на хлеб нищеброды влияют? год назад 17 сегодня 22. может на валенки/калоши влияют (в меньшую сторону), хз. я такое не покупаю

Влияют.
В частности, поэтому цена 22 грн, а не к примеру 44. Хотя есть и такой хлеб. Для тех, у кого денег куры не клюют. :)
Но при этом снижается спрос на что-то другое, не настолько первоочередное. Например, мясо-рыба подорожали заметно сильнее. Тот же толстолобик стоил 40, а теперь под 200. Тоже почти стал предметом роскоши. Его к тому же стало меньше.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:59

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Десь дешевше а у сусідній Угорщині суттєво дорожче і є лінії для передачі. Думаєте умовний Ахметов спить і бачить як недоотримати такий значний прибуток?

Та ясно, що умовний Ахмєтов важливіше чим кілька десятків пересічених.
Електростанції та ЛЕП він за свої будував. :?:


Це тільки твої чи мої емоції, котрі на процес не впливають. Постав собі гібридну СЕС на 5 кВт за 5-10 кує і крути дулі Ахметову з березня по жовтень! :mrgreen:

от постав, розкажеш, як ти підключався і які успіхи
але то буде своє, а не "декомунізоване".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:02

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Флай, ну їй бо, як ти можеш витримувати бубніння цих зрадойобів Соскіна та Чаплиги. Це все одно що Арестовича дивитися в 2022 тільки з іншим вектором. Так і суїцідальні думки можуть з'явитися. :lol: Не зловживай цією куйнею. Давай вже краще про опеньки під Поташнею.

Заперечення по суті є?
Хіба не відкрито недавно сказали, що НАТО/ЄС двері закриті?
Опитування в ФРН теж "нерепрезентативні"?


Навіть не збирався дивитися, ти вже пробач, достатньо було пару разів раніше. Для цих персонажів добре підходить прислів'я: один раз моряк-все життя моряк! Питання не у фактах а у їх підборі та подачі. :wink: Такі "експерти" то для мазохістів. Відразу згадується крилате: "їжачки кололися, плакали, але продовжували лізти на кактус"
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:08

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Це тільки твої чи мої емоції, котрі на процес не впливають. Постав собі гібридну СЕС на 5 кВт за 5-10 кує і крути дулі Ахметову з березня по жовтень! :mrgreen:

от постав, розкажеш, як ти підключався і які успіхи
але то буде своє, а не "декомунізоване".


Я тобі й так вже можу в приваті(бо довго і не тема гілки) розказати з цифрами. Але це більше про "крутити дулі" а не про економію.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:08

  ЛАД написав:В частности, поэтому цена 22 грн, а не к примеру 44
по 44 хлеб выпекал бы каждый магазин и цена бы снизилась до такой, что мелкие пекарни снова закрылись бы, не может быть легкого бизнеса с небольшими вложениями и высокой рентабельностью. Им тут же займутся все и рентабельность сильно упадет.

Выживут кто живёт на быстрой оборачиваемости, например работает с крупными сетями (почему в атб хлеб не местный, что местного не хватает? чужой за 500км возить)

а те кто сидит на марже- вымрут. и опять нищеброды не при чём. Фабрики хотят заработать, а не подарить нищеброду хлеб за полцены.

Может есть какие то товары для бабушек? вряд ли, кто бы их производил, у нас не плановая экономика.
vitaliian
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