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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:20
vitaliian написав: drevlyanin написав:
По продовольчій групі не бачу суттєвого росту ціни у валюті за останні 20 років т.я. сам скуповуюся весь цей час: умовні огірки чи полуниця як коштувалі в кінці травня 2003 4-5 грн/кг(2-2,5 дол.) так і зараз 80-100 грн, бо там велика конкуренція приватних виробників
выше вы сами сказали, что можно продать заграницу дороже, будет продано дороже. До войны были квоты на орех, мёд что то ещё, заграницу можно было продать мизир. Что там будет с квотами?
Так і я такої думки але не все за кордоном дорожче чим у нас. Вчора розмовляв з Португалією а перед цим з Польщею, так в нас продовольство +- з цими країнами: щось дешевше(не в рази) а щось так само або навіть часом дорожче. Мед звісно вивозять але його дефіциту як і особливого попиту всередині країни нема. Якщо полуниця буде влітку по 200 (5$/кг) і буде попит то я мабуть і сам посаджу пару гектар.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:22
Howl написав: ЛАД написав:
Ця категорія могла служити, бо розуміла, що треба...
А зараз не треба?
Я розумію, що це важко. Якщо є можливість, то військові користуються нагодою і відпочивають.
І зараз треба.
Але тоді розраховували, що це не надовго. І розраховували, що їх підмінять ті, що зараз "спокійно бовтаються в тилу, ховаючись від мобілізації і п'ючи по кафешкам".
ЛАД написав:
дивлячись на масу чоловіків, які спокійно бовтаються в тилу, ховаючись від мобілізації і п'ючи по кафешкам
А потім будуть часи, коли такі, як Успіх буде відпочивати чи працювати в цивільному житті, а інші будуть служити й скоріше за все не отримувати зарплатню, як отримував Успіх.
Цей варіант слід теж розглядати.
Коли таке буде, то й вони, може, будуть міркувати інакше. І через деякий час їх знов підмінять. Але поки що ніяких передумов для цього не видно. Тому й Успіх
таке пише.
ЛАД написав:
А держава не в змозі вирішити це питання внаслідок нехватки грошей і бажаючих (чи хоча б тих, хто не ховається від мобілізації).
Не знаючи всієї картини сказати важко.
Інших причин не бачу. Навіть у збільшувальне скло.
І, на мій погляд, цих двох причин повністю достатньо.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 02 чер, 2023 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:24
ЛАД написав:
...
Остаётся разница в подходах.
Я считаю, что лучше не допускать развала.
Вы полагаете, что лучше всё разрушить, а потом создавать заново.
Тут уже спорить бесполезно.
Вот только разрушить мы успели, а "создать заново" как-то незаметно. В результате остались без "Гвоздик". Да и без танков. И много чего ещё.
в мене інший підхід - не треба підтримувати, те, що неефективно. а ефективне й саме витримає. я працював й там, й там
а ви пропонуєте намагатися врятувати все, що було, навіть неефективне.
ось різниця
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:26
mephala написав:Shaman
кожен сам зрозуміє в міру своїх здібностей. розжовувати не зобов’язаний.
тому що фігню написав, тому пояснити й не можеш.
те що пишеш має відповідати цифрам, які наводиш
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:27
flyman написав: Letusrock написав: vitaliian написав:
минус ЗАЭС Карл
при повторенні обстрілів листопада/грудня і цієї зими Е/Е може стати знову предметом розкоші а не базовою потребою
в нас надмір потужності та виробленої е.е, а не дефіцит,
без ЗАЕС у нас дефіцит потужностей
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:28
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Остаётся разница в подходах.
Я считаю, что лучше не допускать развала.
Вы полагаете, что лучше всё разрушить, а потом создавать заново.
Тут уже спорить бесполезно.
Вот только разрушить мы успели, а "создать заново" как-то незаметно. В результате остались без "Гвоздик". Да и без танков. И много чего ещё.
в мене інший підхід - не треба підтримувати, те, що неефективно. а ефективне й саме витримає. я працював й там, й там
а ви пропонуєте намагатися врятувати все, що було, навіть неефективне.
ось різниця
Простите, надоело.
Производство оружия, к примеру, априори неэффективная трата средств.
Или хранение ЯО.
И почему-то на уважаемом Вами Западе так не считают. С/х в Европе давно сдохло бы без господдержки.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:29
ЛАД написав: flyman написав:
Так должно
быть. При рыночных ценах. Чего у нас, увы, пока нет.
Цікаве інше, курс долара виріс на 33%, то 1квт мав би бути 1.91 грн.
Але ще до того, він був 90 коп. до 100 квт в місяць.
Тобто ріст в 3 рази. КАРЛ!
Тут немного не так.
Мы лишились, например, ЗАЭС, кот. давала существенную долю эл-энергии. Причём дешёвой (себестоимость атомной генерации у нас заметно ниже всех других, не говоря уж о "зелёной"). Так что стоимость и должна была подняться сильнее, чем курс доллара.
Просто немного удивляет цена для юрлиц. Чего-то мне кажется, что она великовата
. Возможно, именно из-за перекрёстного финансирования
.
Bingo
через те, що атомна енергетика віддавала еенергію населенню БЕЗКОШТОВНО, вона не могла її продати на ринку. тому бізнес купував найдорожчу - теплову, в тому числі
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:30
drevlyanin написав: ЛАД написав:
Просто немного удивляет цена для юрлиц. Чего-то мне кажется, что она великовата
. Возможно, именно из-за перекрёстного финансирования.
У нас же досить відкрита економіка. Дуже важко втримати ціну всередині країни в умовних 3 грн на те, що можна продати на експорт по 8.
а можливість продати є? ох ці пошуки зради, там де її немає
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:30
Shaman написав:
........
без ЗАЕС у нас дефіцит потужностей
Что-то сегодня не видно. Вроде, даже начинали понемногу экспорт.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:36
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...
Остаётся разница в подходах.
Я считаю, что лучше не допускать развала.
Вы полагаете, что лучше всё разрушить, а потом создавать заново.
Тут уже спорить бесполезно.
Вот только разрушить мы успели, а "создать заново" как-то незаметно. В результате остались без "Гвоздик". Да и без танков. И много чего ещё.
в мене інший підхід - не треба підтримувати, те, що неефективно. а ефективне й саме витримає. я працював й там, й там
а ви пропонуєте намагатися врятувати все, що було, навіть неефективне.
ось різниця
Простите, надоело.
Производство оружия, к примеру, априори неэффективная трата средств.
Или хранение ЯО.
И почему-то на уважаемом Вами Западе так не считают. С/х в Европе давно сдохло бы без господдержки.
а зброя я вам теж відповідав - це для багатих країн.
бідні країни не можуть й фінансувати армію, й рівень життя. бідна країна з армією - КНДР, Пакістан, Іран.
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