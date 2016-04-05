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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4275427642774278>
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:38

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
без ЗАЕС у нас дефіцит потужностей

Что-то сегодня не видно. Вроде, даже начинали понемногу экспорт.

декілька причин.
перша - промисловість споживає мало.
друге - атомні станції треба обов'язково виводити в плановий ремонт - ось тоді й відчуємо.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:46

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:В частности, поэтому цена 22 грн, а не к примеру 44
по 44 хлеб выпекал бы каждый магазин и цена бы снизилась до такой, что мелкие пекарни снова закрылись бы, не может быть легкого бизнеса с небольшими вложениями и высокой рентабельностью. Им тут же займутся все и рентабельность сильно упадет.

Выживут кто живёт на быстрой оборачиваемости, например работает с крупными сетями (почему в атб хлеб не местный, что местного не хватает? чужой за 500км возить)

а те кто сидит на марже- вымрут. и опять нищеброды не при чём. Фабрики хотят заработать, а не подарить нищеброду хлеб за полцены.

Может есть какие то товары для бабушек? вряд ли, кто бы их производил, у нас не плановая экономика.

Ты в экономике разбираешься - от слова "никак"

А упоминание "нищебродов" говорит ещё и об отсутствии у тебя любых моральных качествах

Ты бы хоть узнал, что означает "нищеброд"
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 02 чер, 2023 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Госдепе объяснили, почему не поддерживают предложения о прекращении огня в Украине
Предложения о прекращении огня или территориальных уступках Киева для завершения войны послужат лишь узакониванию агрессии президента Владимира Путина и поощрению его будущих нападений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, излагая стратегию Вашингтона по укреплению возможностей Украины для отражения российской угрозы, пишет The Washington Post
...
Госсекретарь отверг любые призывы к прекращению огня и формулы "территория в обмен на мир".
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:48

  Shaman написав:
  mephala написав:Shaman
кожен сам зрозуміє в міру своїх здібностей. розжовувати не зобов’язаний.

тому що фігню написав, тому пояснити й не можеш.

те що пишеш має відповідати цифрам, які наводиш :!:


ти вже довів що то фігня чи просто бовкнув? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:54

02.06.2023 в 14:48

Українські військові останніми тижнями почали розмінувати лінію фронту перед можливим контрнаступом. Про це пише The Washington Post із посиланням на українських військових.
...
Деяким військовим доводиться розмінувати вручну: командир одного з інженерних підрозділів під позивним Клімат сказав WP, що сапери ночами виходять у поля і прибирають міни. Клімат зазначив, що розмінування триває вже кілька тижнів, але не став говорити, де і якими методами. За його словами, щойно сапери розчищають шлях, встановлюються знаки, щоб показати напрямок на російські позиції.
...

https://inforesist.org/ua/wp-zsu-pristu ... ntrnastup/

Оригинал статьи -
June 2, 2023 at 1:00 a.m. EDT

https://www.washingtonpost.com/world/20 ... fications/
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 20:44

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 чер, 2023 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:20

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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:28

Раненые, но не сломленные...

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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:04

  Shaman написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Просто немного удивляет цена для юрлиц. Чего-то мне кажется, что она великовата. Возможно, именно из-за перекрёстного финансирования.


У нас же досить відкрита економіка. Дуже важко втримати ціну всередині країни в умовних 3 грн на те, що можна продати на експорт по 8.

а можливість продати є? ох ці пошуки зради, там де її немає


Самі зраду придумали і мені приписали. :shock:
А що, ніколи не продавали??? Коли ви не в курсі, ціна 5-6 грн/кВт для комерційних споживачів була ще до війни, а часом ДТЕК виставляв "хотелку" і 7+ грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:05

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
без ЗАЕС у нас дефіцит потужностей

Что-то сегодня не видно. Вроде, даже начинали понемногу экспорт.

декілька причин.
перша - промисловість споживає мало.

Верно.
Мало вырабатываем - мало потребляем.
В итоге - дефицита нет, как и до войны.

друге - атомні станції треба обов'язково виводити в плановий ремонт - ось тоді й відчуємо.

Вот когда відчуємо, тогда и поговорим. А плановые ремонты проводятся не только на атомных.
ЛАД
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  #<1 ... 4275427642774278>
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