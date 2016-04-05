ЛАД написав:В частности, поэтому цена 22 грн, а не к примеру 44
по 44 хлеб выпекал бы каждый магазин и цена бы снизилась до такой, что мелкие пекарни снова закрылись бы, не может быть легкого бизнеса с небольшими вложениями и высокой рентабельностью. Им тут же займутся все и рентабельность сильно упадет.
Выживут кто живёт на быстрой оборачиваемости, например работает с крупными сетями (почему в атб хлеб не местный, что местного не хватает? чужой за 500км возить)
а те кто сидит на марже- вымрут. и опять нищеброды не при чём. Фабрики хотят заработать, а не подарить нищеброду хлеб за полцены.
Может есть какие то товары для бабушек? вряд ли, кто бы их производил, у нас не плановая экономика.
Ты в экономике разбираешься - от слова "никак"
А упоминание "нищебродов" говорит ещё и об отсутствии у тебя любых моральных качествах
Ты бы хоть узнал, что означает "нищеброд"
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 02 чер, 2023 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Предложения о прекращении огня или территориальных уступках Киева для завершения войны послужат лишь узакониванию агрессии президента Владимира Путина и поощрению его будущих нападений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, излагая стратегию Вашингтона по укреплению возможностей Украины для отражения российской угрозы, пишет The Washington Post ... Госсекретарь отверг любые призывы к прекращению огня и формулы "территория в обмен на мир".
Українські військові останніми тижнями почали розмінувати лінію фронту перед можливим контрнаступом. Про це пише The Washington Post із посиланням на українських військових. ... Деяким військовим доводиться розмінувати вручну: командир одного з інженерних підрозділів під позивним Клімат сказав WP, що сапери ночами виходять у поля і прибирають міни. Клімат зазначив, що розмінування триває вже кілька тижнів, але не став говорити, де і якими методами. За його словами, щойно сапери розчищають шлях, встановлюються знаки, щоб показати напрямок на російські позиції. ...