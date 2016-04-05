vitaliian написав:

ЛАД написав: В частности, поэтому цена 22 грн, а не к примеру 44 В частности, поэтому цена 22 грн, а не к примеру 44

по 44 хлеб выпекал бы каждый магазин и цена бы снизилась до такой, что мелкие пекарни снова закрылись бы, не может быть легкого бизнеса с небольшими вложениями и высокой рентабельностью. Им тут же займутся все и рентабельность сильно упадет.Выживут кто живёт на быстрой оборачиваемости, например работает с крупными сетями (почему в атб хлеб не местный, что местного не хватает? чужой за 500км возить)а те кто сидит на марже- вымрут. и опять нищеброды не при чём. Фабрики хотят заработать, а не подарить нищеброду хлеб за полцены.Может есть какие то товары для бабушек? вряд ли, кто бы их производил, у нас не плановая экономика.