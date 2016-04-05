Shaman написав:ЛАД написав:Shaman написав:
ЛАД
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Остаётся разница в подходах.
Я считаю, что лучше не допускать развала.
Вы полагаете, что лучше всё разрушить, а потом создавать заново.
Тут уже спорить бесполезно.
Вот только разрушить мы успели, а "создать заново" как-то незаметно. В результате остались без "Гвоздик". Да и без танков. И много чего ещё.
в мене інший підхід - не треба підтримувати, те, що неефективно. а ефективне й саме витримає. я працював й там, й там
а ви пропонуєте намагатися врятувати все, що було, навіть неефективне.
ось різниця
Простите, надоело.
Производство оружия, к примеру, априори неэффективная трата средств.
Или хранение ЯО.
И почему-то на уважаемом Вами Западе так не считают. С/х в Европе давно сдохло бы без господдержки.
а зброя я вам теж відповідав - це для багатих країн.
бідні країни не можуть й фінансувати армію, й рівень життя. бідна країна з армією - КНДР, Пакістан, Іран.
Пошли на новый круг?
Давайте так, если хотите продолжать разговор, ответьте ясно и чётко на пару вопросов для прояснения позиций.
1. Оружие мы производить не можем и не должны, бо ми бідна країна. На покупку оружия в таком случае у нас денег тоже не найдётся.
Кто и как должен обеспечить нашу оборону?
Вы знаете в мире таких меценатов, которым мы так нужны, что нас будут защищать за красивые глаза?
2. Что мы ещё не можем финансировать?
Производство самолётов, авто, тракторов, станков, ...?
3. Что мы можем себе позволить?
С/х? И всё?
ІТ можете не называть. Во-первых, это и так понятно. Во-вторых, ІТ у нас в основном экспортная отрасль, полностью зависящая от мирового спроса. На внутренний рынок она работает сравнительно мало. И если их хоть немного ограничить налогами, они снимутся и легко свалят за границу.