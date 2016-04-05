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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:20
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
ЛАД
...
Остаётся разница в подходах.
Я считаю, что лучше не допускать развала.
Вы полагаете, что лучше всё разрушить, а потом создавать заново.
Тут уже спорить бесполезно.
Вот только разрушить мы успели, а "создать заново" как-то незаметно. В результате остались без "Гвоздик". Да и без танков. И много чего ещё.
в мене інший підхід - не треба підтримувати, те, що неефективно. а ефективне й саме витримає. я працював й там, й там
а ви пропонуєте намагатися врятувати все, що було, навіть неефективне.
ось різниця
Простите, надоело.
Производство оружия, к примеру, априори неэффективная трата средств.
Или хранение ЯО.
И почему-то на уважаемом Вами Западе так не считают. С/х в Европе давно сдохло бы без господдержки.
а зброя я вам теж відповідав - це для багатих країн.
бідні країни не можуть й фінансувати армію, й рівень життя. бідна країна з армією - КНДР, Пакістан, Іран.
Пошли на новый круг?
Давайте так, если хотите продолжать разговор, ответьте ясно и чётко на пару вопросов для прояснения позиций.
1. Оружие мы производить не можем и не должны, бо ми бідна країна. На покупку оружия в таком случае у нас денег тоже не найдётся. Кто и как
должен обеспечить нашу оборону?
Вы знаете в мире таких меценатов, которым мы так нужны, что нас будут защищать за красивые глаза?
2. Что мы ещё не можем
финансировать?
Производство самолётов, авто, тракторов, станков, ...?
3. Что мы можем
себе позволить?
С/х? И всё?
ІТ можете не называть. Во-первых, это и так понятно. Во-вторых, ІТ у нас в основном экспортная отрасль, полностью зависящая от мирового спроса. На внутренний рынок она работает сравнительно мало. И если их хоть немного ограничить налогами, они снимутся и легко свалят за границу.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:37
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 02 чер, 2023 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:54
Как-то мне всё это не нравится.
День сурка. Мне всё больше кажется, что задум бою отсутствует. А эти спикеры ютубов из верхов просто надувают щёки при непонимании, что делать дальше.
Просто у меня плохое настроение, пошел 16-й месяц моей жизни в армии при том, что есть много негативных моментов, которые вне зоны обсуждения до окончания войны.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:14
mephala написав: Shaman написав: mephala написав:Shaman
кожен сам зрозуміє в міру своїх здібностей. розжовувати не зобов’язаний.
тому що фігню написав, тому пояснити й не можеш.
те що пишеш має відповідати цифрам, які наводиш
ти вже довів що то фігня чи просто бовкнув?
європейські ціни на електроенергію набагато вищі, ніж в Україні, окрім якихось невеличких країн
так що, невіглас?
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:17
drevlyanin написав: Shaman написав: drevlyanin написав:
У нас же досить відкрита економіка. Дуже важко втримати ціну всередині країни в умовних 3 грн на те, що можна продати на експорт по 8.
а можливість продати є? ох ці пошуки зради, там де її немає
Самі зраду придумали і мені приписали.
А що, ніколи не продавали??? Коли ви не в курсі, ціна 5-6 грн/кВт для комерційних споживачів була ще до війни, а часом ДТЕК виставляв "хотелку" і 7+ грн.
як всі не можуть відповісти прямо, якись фінти.
продавали - але обсяг продаж дуже обмежений з технічних причин.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:24
flyman
drevlyanin написав: flyman написав:
песимістичненько
...O4hrkoiQ_nU...
Флай, ну їй бо, як ти можеш витримувати бубніння цих зрадойобів Соскіна та Чаплиги. Це все одно що Арестовича дивитися в 2022 тільки з іншим вектором. Так і суїцідальні думки можуть з'явитися.
Не зловживай цією куйнею. Давай вже краще про опеньки під Поташнею.
, я Вас недавно благодарил за видео Чаплыги. drevlyanin
Вас, правда, и за него ругает, но то таке. С Чаплыгой можно соглашаться или нет, но у него всё же есть логика.
У Соскина, по-моему, уже просто маразм начался. Когда он делает далеко идущие выводы из того, кто или что упало. "Прибалтика лежит на блюдечке". И это о странах-членах НАТО. Хорошее блюдечко! С кем он складывает "Альтернативу для Германии", чтобы получить 44%? С ХДС/ХСС? Как-то не слышал, чтоб они так уж выступали против поддержки Украины + сомнителен их союз с "Альтернативой". Можно много говорить, но не стоит он внимания. Ни логики, ни серьёзного анализа. Ничего. Пустой трёп пенсионера на лавочке.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:29
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Простите, надоело.
Производство оружия, к примеру, априори неэффективная трата средств.
Или хранение ЯО.
И почему-то на уважаемом Вами Западе так не считают. С/х в Европе давно сдохло бы без господдержки.
а зброя я вам теж відповідав - це для багатих країн.
бідні країни не можуть й фінансувати армію, й рівень життя. бідна країна з армією - КНДР, Пакістан, Іран.
Пошли на новый круг?
Давайте так, если хотите продолжать разговор, ответьте ясно и чётко на пару вопросов для прояснения позиций.
1. Оружие мы производить не можем и не должны, бо ми бідна країна. На покупку оружия в таком случае у нас денег тоже не найдётся. Кто и как
должен обеспечить нашу оборону?
Вы знаете в мире таких меценатов, которым мы так нужны, что нас будут защищать за красивые глаза?
2. Что мы ещё не можем
финансировать?
Производство самолётов, авто, тракторов, станков, ...?
3. Что мы можем
себе позволить?
С/х? И всё?
ІТ можете не называть. Во-первых, это и так понятно. Во-вторых, ІТ у нас в основном экспортная отрасль, полностью зависящая от мирового спроса. На внутренний рынок она работает сравнительно мало. И если их хоть немного ограничить налогами, они снимутся и легко свалят за границу.
справа в тому, що докі ситуація в Раші не дозріла до логічного завершення, в Європі країни розвивались, витрачаючи на оборону відносно невелицій відсоток бюджету - правда під захистом НАТО.
якби не чокнутий сусід - то й ми би так жили. як зараз, не знаю. напевне, НАТО - а скільки витрачати на оборону?. можливо під захистом можемо не надто витрачати. але оборона - витрати держави.
по виробництву - а держава й немає фінансувати, треба стимулювати приватний бізнес.
літаки - складний бізнес - хто виробляє - США, Європа, Китай, Бразилія й щось калечне - Раша (все рятує). країни розміром України - літаки не виробляють. треба приватизувати залишки - щось й витягнуть. АН - разом з Туреччиною чи саудитами. але не фінансувати - а спільна робота.
сучасні верстати - надто складно - напевне не потягнемо, ніяких грошей не вистачить.
авто - навіть в Раші той же ГАЗ відмовився від власних моделей, до війни продукцію Фольксвагена собі кліпав й не парився. а ВАЗ - все ще намагається - скільки грошей в нього вгатили - перестанувать фінансувати - відразу загнеться
харчова промисловість, я розумію, для вас не пріоритет (теж радянський підхід), а тут дуже великий потенціал. легко промисловість. металургія. й так далі - треба шукати ніши - варіантів багато
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:45
ЛАД написав:
flyman
drevlyanin написав: flyman написав:
песимістичненько
...O4hrkoiQ_nU...
Флай, ну їй бо, як ти можеш витримувати бубніння цих зрадойобів Соскіна та Чаплиги. Це все одно що Арестовича дивитися в 2022 тільки з іншим вектором. Так і суїцідальні думки можуть з'явитися.
Не зловживай цією куйнею. Давай вже краще про опеньки під Поташнею.
, я Вас недавно благодарил за видео Чаплыги. drevlyanin
Вас, правда, и за него ругает, но то таке. С Чаплыгой можно соглашаться или нет, но у него всё же есть логика.
У Соскина, по-моему, уже просто маразм начался. Когда он делает далеко идущие выводы из того, кто или что упало. "Прибалтика лежит на блюдечке". И это о странах-членах НАТО. Хорошее блюдечко! С кем он складывает "Альтернативу для Германии", чтобы получить 44%? С ХДС/ХСС? Как-то не слышал, чтоб они так уж выступали против поддержки Украины + сомнителен их союз с "Альтернативой". Можно много говорить, но не стоит он внимания. Ни логики, ни серьёзного анализа. Ничего. Пустой трёп пенсионера на лавочке.
Дивіться, Соскін консервативних поглядів, вимальовує картини можливих чорних лебедів, про які віна казав, "що добре, що вони не збуваються, бо я вас попередив."
Чаплига соціалістичних поглядів, малює своє бачення.
Вони різні.
Як то кажуть: "редакція не розділяє погляди авторів".
Але треба розуміти, що наразі пора хаосу, і все змінюється швидко, хоча якась глобальна лінія розвитку подій є (конфлікт морської і континентальної цивілізації та кластеризація глобального укладу, де буде кілька ізольованих зон впливу, як під час "холодної війни", тільки інакше).
В них хоч якась аналітика, з якої можна робити собі висновки, та будувати свою лінію поведінки.
Решта популярних ютуберів, як на мене, розжовують і пережовують події, що відбулися, для "легкого усвоєнія піщі", і дуже "містячково", ніби тут у нас пуп Землі.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 00:10
Shaman написав:
європейські ціни на електроенергію набагато вищі, ніж в Україні, окрім якихось невеличких країн
так що, невіглас?
"набагато вищі" - це на (в) скільки?
"окрім якихось невеличких країн" - це що не Європа?
якщо вже сіли в калюжу - то майте гідність не викручуватись як вуж на сковорідці та вибачитися за свою безпардонність.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 00:42
flyman написав:
Дивіться, Соскін консервативних поглядів, вимальовує картини можливих чорних лебедів, про які віна казав, "що добре, що вони не збуваються, бо я вас попередив."
Чаплига соціалістичних поглядів, малює своє бачення.
Вони різні.
Як то кажуть: "редакція не розділяє погляди авторів".
Чаплига медведчуківських поглядів, як і більшість колоюридичної тусовки.
Трошки мімікрує під лівака, шоб не зовсім рускомірно було.
Але не треба соціалізм дискредитувати такими холуями капіталу.
Соскін прирождений аларміст, я клюнув на його нібито антисистемність років 15 тому, ще сперечався з шефом. Але шеф виявився правий, пластинка таж сам, рік тому він чекав руський десант в Ужгороді. Але так, разом зі Щокіним (Соскін та Щокін
) років 20 назад очолював "Консервативну" партію
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