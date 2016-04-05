Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:29

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Простите, надоело.

Производство оружия, к примеру, априори неэффективная трата средств.

Или хранение ЯО.

И почему-то на уважаемом Вами Западе так не считают. С/х в Европе давно сдохло бы без господдержки. Простите, надоело.Производство оружия, к примеру, априори неэффективная трата средств.Или хранение ЯО.И почему-то на уважаемом Вами Западе так не считают. С/х в Европе давно сдохло бы без господдержки.

а зброя я вам теж відповідав - це для багатих країн.



бідні країни не можуть й фінансувати армію, й рівень життя. бідна країна з армією - КНДР, Пакістан, Іран. а зброя я вам теж відповідав - це для багатих країн.бідні країни не можуть й фінансувати армію, й рівень життя. бідна країна з армією - КНДР, Пакістан, Іран.

Пошли на новый круг?

Давайте так, если хотите продолжать разговор, ответьте ясно и чётко на пару вопросов для прояснения позиций.

1. Оружие мы производить не можем и не должны, бо ми бідна країна. На покупку оружия в таком случае у нас денег тоже не найдётся.

Кто и как должен обеспечить нашу оборону?

Вы знаете в мире таких меценатов, которым мы так нужны, что нас будут защищать за красивые глаза?

2. Что мы ещё не можем финансировать?

Производство самолётов, авто, тракторов, станков, ...?

3. Что мы можем себе позволить?

С/х? И всё?

ІТ можете не называть. Во-первых, это и так понятно. Во-вторых, ІТ у нас в основном экспортная отрасль, полностью зависящая от мирового спроса. На внутренний рынок она работает сравнительно мало. И если их хоть немного ограничить налогами, они снимутся и легко свалят за границу. Пошли на новый круг?Давайте так, если хотите продолжать разговор, ответьте ясно и чётко на пару вопросов для прояснения позиций.1. Оружие мы производить не можем и не должны, бо ми бідна країна. На покупку оружия в таком случае у нас денег тоже не найдётся.должен обеспечить нашу оборону?Вы знаете в мире таких меценатов, которым мы так нужны, что нас будут защищать за красивые глаза?2. Что мы ещёфинансировать?Производство самолётов, авто, тракторов, станков, ...?3. Что мысебе позволить?С/х? И всё?ІТ можете не называть. Во-первых, это и так понятно. Во-вторых, ІТ у нас в основном экспортная отрасль, полностью зависящая от мирового спроса. На внутренний рынок она работает сравнительно мало. И если их хоть немного ограничить налогами, они снимутся и легко свалят за границу.

справа в тому, що докі ситуація в Раші не дозріла до логічного завершення, в Європі країни розвивались, витрачаючи на оборону відносно невелицій відсоток бюджету - правда під захистом НАТО.якби не чокнутий сусід - то й ми би так жили. як зараз, не знаю. напевне, НАТО - а скільки витрачати на оборону?. можливо під захистом можемо не надто витрачати. але оборона - витрати держави.по виробництву - а держава й немає фінансувати, треба стимулювати приватний бізнес.літаки - складний бізнес - хто виробляє - США, Європа, Китай, Бразилія й щось калечне - Раша (все рятує). країни розміром України - літаки не виробляють. треба приватизувати залишки - щось й витягнуть. АН - разом з Туреччиною чи саудитами. але не фінансувати - а спільна робота.сучасні верстати - надто складно - напевне не потягнемо, ніяких грошей не вистачить.авто - навіть в Раші той же ГАЗ відмовився від власних моделей, до війни продукцію Фольксвагена собі кліпав й не парився. а ВАЗ - все ще намагається - скільки грошей в нього вгатили - перестанувать фінансувати - відразу загнетьсяхарчова промисловість, я розумію, для вас не пріоритет (теж радянський підхід), а тут дуже великий потенціал. легко промисловість. металургія. й так далі - треба шукати ніши - варіантів багато