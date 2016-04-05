drevlyanin написав: Самі зраду придумали і мені приписали. А що, ніколи не продавали??? Коли ви не в курсі, ціна 5-6 грн/кВт для комерційних споживачів була ще до війни, а часом ДТЕК виставляв "хотелку" і 7+ грн.
як всі не можуть відповісти прямо, якись фінти. продавали - але обсяг продаж дуже обмежений з технічних причин.
Це у вас "фінти", українською круть-верть То нема можливості продавати, потім виявляється таки продавали, але мало, ну в масштабах особистості Шамана і це не рахується. А щоб рахувалося, на скільки мільйонів чи мільярдів(не знаю ваших вимог до особистих витрат) долларів на місяць повинно бути? п.с. Складається враження, що ви готові почати будь яку суперечку заради самої суперечки.
Shaman Простите, конкретных ответов на конкретные вопросы Вы так и не дали. В сегодняшнем мире пока не получается не тратить на оборону. "Якби не сусід". Может найтись и другой сусід. Не буду сегодня называть, с кем у нас могут/могли бы быть проблемы. Не на часі. Не дозрел пока мир до мирного сосуществования. Европа спокойно жила под зонтиком США, но США это уже немного надоело и они постоянно требуют роста расходов от других членов НАТО. И кому мы нужны, чтобы за красивые глаза заботиться о нас?
держава й немає фінансувати, треба стимулювати приватний бізнес
А для стимулирования деньги не нужны? Налоговые льготы, к примеру, это не затраты? Насчёт поддержки с/х в Европе Вы мои слова "не заметили"? А сколько денег тратит государство в кризисных ситуациях? Во время ковида? В прошлом году в связи с сокращением поставок/отказом от росс. нефти?
Отрасли я назвал для примера, а Вы "успешно" доказали, что я не прав и у меня радянський підхід. И кстати, я хоть где-то и когда-то возражал против того, чтобы делать "АН - разом з Туреччиною чи саудитами"? Да хоть с чёртом! И, возможно, для этого нужно было т финансирование хотя бы в виде каких-то льгот для инвесторов. И почему нельзя было установить какие-то льготы хотя бы для украинских авиакомпаний при покупке АНов? Надеюсь, Вы не станете доказывать, что самолёты плохие и неконкурентоспособные?
Я не возражаю против легпищепрома или металлургии. Но во всё мире с этого начинался подъём промышленности, а у Вас, как понимаю, на этом всё и заканчивается. Я с этим не согласен по 2 причинам. Во-первых, это обрекает Украину на роль страны 3-го мира. Богатой и обеспеченной страной она в таком случае никогда не станет. Попробуйте найти хоть одну такую страну. Во-вторых, это резко сужает для молодёжи выбор профессий. Точнее, все, кто захочет заниматься хоть чем-то другим, должны будут уезжать из страны. О науке вообще можно не говорить. Вас, видимо, устраивают такие перспективы. Меня нет. По факту это означает превращение Украины в довольно отсталое слаборазвитое государство. Вот наше основное расхождение. Поэтому нам нет смысла спорить, мы никогда не сойдёмся в мнениях. Для прояснения позиций я и задал Вам вопросы.
flyman Могу согласиться насчёт Чаплыги, які б в нього не були погляди, хоч "медведчуківські", хоч "лівака". Но у него всё же есть логика и аналитика. У Соскина просто паника без логики и аналитики. На уровне кто и что упало и пальцем в небо. Хотя при этом можно когда-нибудь попасть пальцем куда надо. Чисто случайно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 чер, 2023 01:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Дивіться, Соскін консервативних поглядів, вимальовує картини можливих чорних лебедів, про які віна казав, "що добре, що вони не збуваються, бо я вас попередив." Чаплига соціалістичних поглядів, малює своє бачення. Вони різні. Як то кажуть: "редакція не розділяє погляди авторів".
Чаплига медведчуківських поглядів, як і більшість колоюридичної тусовки. Трошки мімікрує під лівака, шоб не зовсім рускомірно було. Але не треба соціалізм дискредитувати такими холуями капіталу.
Соскін прирождений аларміст, я клюнув на його нібито антисистемність років 15 тому, ще сперечався з шефом. Але шеф виявився правий, пластинка таж сам, рік тому він чекав руський десант в Ужгороді. Але так, разом зі Щокіним (Соскін та Щокін ) років 20 назад очолював "Консервативну" партію
+++ і ще додам-обидва висувають свої екзотичні версії капздецю або екстремального хайпу, щоб підтримувати свою "експертність" та пізнаваність ну і заодно зрубати грошенят на монетизації. Як казав Єйр-фу такими бути.
ЛАД написав:В частности, поэтому цена 22 грн, а не к примеру 44
по 44 хлеб выпекал бы каждый магазин и цена бы снизилась до такой, что мелкие пекарни снова закрылись бы, не может быть легкого бизнеса с небольшими вложениями и высокой рентабельностью. Им тут же займутся все и рентабельность сильно упадет.
Выживут кто живёт на быстрой оборачиваемости, например работает с крупными сетями (почему в атб хлеб не местный, что местного не хватает? чужой за 500км возить)
а те кто сидит на марже- вымрут. и опять нищеброды не при чём. Фабрики хотят заработать, а не подарить нищеброду хлеб за полцены.
Может есть какие то товары для бабушек? вряд ли, кто бы их производил, у нас не плановая экономика.
Если бы враг захватил ещё немного территорий, то, возможно, у нас не хватило бы в этом году зерна и тогда цена 44 грн могла бы показаться за счастье. А проблемы экспорта зерна нас вообще не волновали бы. И насчёт маржи. Я часто покупаю в "Росте" хлеб их выпечки по 26 грн. за 300 г. Но иногда его продают по акции по 18 грн. Надеюсь Вы не верите в альтруизм наших акций и не предполагаете, что 18 грн это ниже себестоимости? Уверен, что себестоимость ниже 18 грн. Как говорит об акциях одна моя знакомая: "Это когда продают вместо 40 по 30 грн товар, который стоит 20 грн". Она, правда, говорит в другой валюте, но это не принципиально. Так что за маржу можете не волноваться. Хватает. Но если бы у людей хватало денег, продавали бы и ещё дороже. Кстати, до войны этот же хлеб, если не ошибаюсь, стоил 23 грн. Как видите не отыграли даже рост курса доллара.
Просто есть разные товары. Цены на бриллианты естественно не зависят от зарплат рядовых граждан. Так же, как и цены на очки по 350 евро. А есть товары широкого потребления. На них цены очень даже сильно зависят от доходов рядовых потребителей-"нищебродов". Вы как-то слишком свысока относитесь к "бабушкам" и "нищебродам", которых в стране подавляющее большинство. Неужели Вы всерьёз считаете, что уровень цен в стране определяется 5 или 10% более обеспеченных людей? И что касается резкого роста цен после войны, в общем не буду особо удивлён. У меня как-то нет розовых мыслей о счастливом и беззаботном будущем после окончания войны. Просто не хочу об этом сегодня говорить. "Не на часі".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 чер, 2023 02:28, всього редагувалось 2 разів.
drevlyanin написав:Так і я такої думки але не все за кордоном дорожче чим у нас.
Белый "кирпич" или батон цельнозернового хлеба в США = $5. И это не самый дорогой. Кефир 950 мл 1% $4.50
Качественный белый батон в Швеции 15 крон = $2-2/5 (2006 год, сейчас наверняка дороже). И другие цены там были далеки даже от современных украинских. Социализм, да... Э-энергия там дешевая из-за гидро- и АЭС на 10 млн населения.
В Польше я был только проездом, в Германии - автобусным туристом, во Франции 3 дня в командировке, питался в университетской столовой. Поэтому там цен особо не знаю. А вот в Дании, Норвегии и особенно в Японии был достаточно долго. Цены там изрядные.
drevlyanin написав:Так і я такої думки але не все за кордоном дорожче чим у нас.
Белый "кирпич" или батон цельнозернового хлеба в США = $5. И это не самый дорогой. Кефир 950 мл 1% $4.50
Качественный белый батон в Швеции 15 крон = $2-2/5 (2006 год, сейчас наверняка дороже). И другие цены там были далеки даже от современных украинских. Социализм, да... Э-энергия там дешевая из-за гидро- и АЭС на 10 млн населения.
В Польше я был только проездом, в Германии - автобусным туристом, во Франции 3 дня в командировке, питался в университетской столовой. Поэтому там цен особо не знаю. А вот в Дании, Норвегии и особенно в Японии был достаточно долго. Цены там изрядные.
Ну США, Норвегия, Япония одни из самых дорогих стран. Ещё, например, Швейцария туда же. Кроме того, соотношение цен на разные продукты разное. Зависит от исторически сложившихся пищевых привычек населения и от природных условий. Меня как-то сильно удивляли вкус и цены на грейпфруты на Мальте. Я там обходился без обеда, обедал ими.
P.s. А какой вес батонов, цены на кот. Вы назвали?
ЛАД написав:Европа спокойно жила под зонтиком США, но США это уже немного надоело и они постоянно требуют роста расходов от других членов НАТО.
Меня всегда интересовало - на что Европа надеялась? И на что вообще был расчет НАТО?
Допустим, СССР в каком-нибудь 73-м году напал на Европу, будучи к этому времени вооруженным до зубов и используя исключительно конвенциональное оружие - многие десятки тысяч танков, самолетов, ракет, десантных средств. И что, США начали бы ядерную войну (поскольку других средств сдерживания нет и не было) ? да никогда в жизни! Защищать Европу ценой "взаимного гарантированного уничтожения"?
Поэтому и начался "детант" и всякие СНВ. Но всё равно угроза осталась. И начались заискиваня перед СССР, а потом и перед РФ, с надеждой направить их "на путь праведный".
ЛАД на вес не смотрел, размер "советский". Насчет дорогих стран - вы правы, так сложилась моя научная тропа. Поэтому так недоверчиво реагирую на "дешевизну за границей". Кстати, перед отлетом в США мы прожили двое суток в гостинице в Варшаве, там же и питались (любимой всеми "бедронки" с акциями рядом не было), цены были сумасшедшие. Еще туристами были в Турции (там дешево) и Израиле (дорого).
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 03 чер, 2023 02:19, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Европа спокойно жила под зонтиком США, но США это уже немного надоело и они постоянно требуют роста расходов от других членов НАТО.
Меня всегда интересовало - на что Европа надеялась? И на что вообще был расчет НАТО?
Допустим, СССР в каком-нибудь 73-м году напал на Европу, будучи к этому времени вооруженным до зубов и используя исключительно конвенциональное оружие - многие десятки тысяч танков, самолетов, ракет, десантных средств. И что, США начали бы ядерную войну (поскольку других средств сдерживания нет и не было) ? да никогда в жизни! Защищать Европу ценой "взаимного гарантированного уничтожения"?
Поэтому и начался "детант" и всякие СНВ. Но всё равно угроза осталась. И начались заискиваня перед СССР, а потом и перед РФ, с надеждой направить их "на путь праведный".
При такой войне всегда есть риски перерастания в ядерную. Большие риски. И ЯО было (и есть) ещё у Франции и Великобритании. СССР опасался не меньше. + было уже тяжело и финансово. Чтобы ни говорили о Союзе, но благосостояние народа тоже хотелось поднять. Причины обсуждать не буду. И поэтому тоже шли на разрядку. Кроме того, уже как-то говорил, то поколение лидеров европейских стран от востока до запада хорошо помнили войну, а то и участвовали в ней. В отличие от нынешних российских нуворишей, которые путают полномасштабную войну с игрой в оловянные солдатики.