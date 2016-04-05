Додано: Суб 03 чер, 2023 01:08

держава й немає фінансувати, треба стимулювати приватний бізнес

возможно

начинался

Простите, конкретных ответов на конкретные вопросы Вы так и не дали.В сегодняшнем мире пока не получается не тратить на оборону."Якби не сусід". Может найтись и другой сусід. Не буду сегодня называть, с кем у нас могут/могли бы быть проблемы. Не на часі. Не дозрел пока мир до мирного сосуществования. Европа спокойно жила под зонтиком США, но США это уже немного надоело и они постоянно требуют роста расходов от других членов НАТО. И кому мы нужны, чтобы за красивые глаза заботиться о нас?А для стимулирования деньги не нужны? Налоговые льготы, к примеру, это не затраты? Насчёт поддержки с/х в Европе Вы мои слова "не заметили"? А сколько денег тратит государство в кризисных ситуациях? Во время ковида? В прошлом году в связи с сокращением поставок/отказом от росс. нефти?Отрасли я назвал для примера, а Вы "успешно" доказали, что я не прав и у меня радянський підхід.И кстати, я хоть где-то и когда-то возражал против того, чтобы делать "АН - разом з Туреччиною чи саудитами"? Да хоть с чёртом! И,, для этого нужно было т финансирование хотя бы в виде каких-то льгот для инвесторов. И почему нельзя было установить какие-то льготы хотя бы для украинских авиакомпаний при покупке АНов? Надеюсь, Вы не станете доказывать, что самолёты плохие и неконкурентоспособные?Я не возражаю против легпищепрома или металлургии. Но во всё мире с этогоподъём промышленности, а у Вас, как понимаю, на этом всё и заканчивается.Я с этим не согласен по 2 причинам.Во-первых, это обрекает Украину на роль страны 3-го мира. Богатой и обеспеченной страной она в таком случае никогда не станет. Попробуйте найти хоть одну такую страну.Во-вторых, это резко сужает для молодёжи выбор профессий. Точнее, все, кто захочет заниматься хоть чем-то другим, должны будут уезжать из страны. О науке вообще можно не говорить.Вас, видимо, устраивают такие перспективы. Меня нет. По факту это означает превращение Украины в довольно отсталое слаборазвитое государство.Вот наше основное расхождение. Поэтому нам нет смысла спорить, мы никогда не сойдёмся в мнениях.Для прояснения позиций я и задал Вам вопросы.