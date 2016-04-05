Додано: Суб 03 чер, 2023 02:48

budivelnik написав: Вільна Україна - це обмеження дій чиновників , яке скомпенсовується активністю населення..

Уявіть , що наш Долярчик не ниє..

А питає ( так само як зараз це роблять волонтери) - а що я ще можу зробити для перемоги?

Можна я відправлю 10-20% від своїх 100 000 на купівлю дрона чи приладу нічного бачення... Вільна Україна - це обмеження дій чиновників , яке скомпенсовується активністю населення..А питає ( так само як зараз це роблять волонтери) - а що я ще можу зробити для перемоги?

flyman написав: Чим більше ниєш, тим більше уваги до проблеми.



Правильно робить Успіх, що висвічує проблему.

Наступний крок, якщо вона не вирішується на даному рівні, ескалувати на рівень вище (писати рапорти і слати в Мінборони та різні вищі інстанції: прокуратура, суд...). Наступний крок, якщо вона не вирішується на даному рівні, ескалувати на рівень вище (писати рапорти і слати в Мінборони та різні вищі інстанції: прокуратура, суд...).

Howl написав: Ця категорія службовців є бомба уповільненої дії. Якщо щось йому не сподобається, то вони будуть звільнитися. Тому або їх слід залучити до контрактників, або їх замінити у зручний для держави час.



У мене були сподівання, що держава зможе після півроку (до року) війни розробити відповідні законодавчі акти, щоб вирішити питання з відпускою, ротацією тощо. Оскільки громадян мобілізували на невизначений термін і не всіх відпускали у відпуски. Такі умови, скоріше за все, компенсувалися великою зарплатнею, але це теж бомба уповільненої дії. . Якщо щось йому не сподобається, то вони будуть звільнитися. Тому або їх слід залучити до контрактників, або їх замінити у зручний для держави час.

Howl написав: Висвічувати проблему треба в рапорті й на "горячій" лінії МО. А так він робить тільки гірше. Висвічувати проблему треба в рапорті й на "горячій" лінії МО. А так він робить тільки гірше.

detroytred написав: Тому Успіх висвітлює проблему ... для тих, хто може дійсно не знає про неї. Якісь пересічні, які далекі від цього.



Але ж на практиці -- хитре замовчування проблем. Тому Успіх висвітлює проблему ... для тих, хто може дійсно не знає про неї. Якісь пересічні, які далекі від цього.Але ж на практиці -- хитре замовчування проблем.

ЛАД написав: Ця категорія могла служити, бо розуміла, що треба. Як Успіх. Але після року на фронті наступає втома і, дивлячись на масу чоловіків, які спокійно бовтаються в тилу, ховаючись від мобілізації і п'ючи по кафешкам, а не в окопах, в них виникає гаряче бажання теж піти додому до жінки с дітьми Ця категорія могла служити, бо розуміла, що треба. Як Успіх. Але після року на фронті наступає втома і, дивлячись на масу чоловіків, які спокійно бовтаються в тилу, ховаючись від мобілізації і п'ючи по кафешкам, а не в окопах, в них виникає гаряче бажання теж піти додому до жінки с дітьми

ЛАД написав: Відсутність відпусток і ротації слабко компенсується грошами, навіть великими. Точніше, компенсується протягом деякого часу.

Howl написав: А потім будуть часи, коли такі, як Успіх буде відпочивати чи працювати в цивільному житті, а інші будуть служити й скоріше за все не отримувати зарплатню, як отримував Успіх.

Цей варіант слід теж розглядати А потім будуть часи, коли такі, як Успіх буде відпочивати чи працювати в цивільному житті, а інші будуть служити й скоріше за все не отримувати зарплатню, як отримував Успіх.Цей варіант слід теж розглядати

ЛАД написав: Але тоді розраховували, що це не надовго. І розраховували, що їх підмінять ті, що зараз "спокійно бовтаються в тилу, ховаючись від мобілізації і п'ючи по кафешкам"

ЛАД написав: Коли таке буде, то й вони, може, будуть міркувати інакше. І через деякий час їх знов підмінять. Але поки що ніяких передумов для цього не видно. Тому й Успіх таке пише. Коли таке буде, то й вони, може, будуть міркувати інакше. І через деякий час їх знов підмінять. Але поки що ніяких передумов для цього не видно. Тому й Успіх таке пише.

freeze написав: Как-то мне всё это не нравится.

День сурка. Мне всё больше кажется, что задум бою отсутствует. А эти спикеры ютубов из верхов просто надувают щёки при непонимании, что делать дальше. Как-то мне всё это не нравится.День сурка. Мне всё больше кажется, что задум бою отсутствует. А эти спикеры ютубов из верхов просто надувают щёки при непонимании, что делать дальше.

freeze написав: Просто у меня плохое настроение, пошел 16-й месяц моей жизни в армии при том, что есть много негативных моментов, которые вне зоны обсуждения до окончания войны. Просто у меня плохое настроение,при том, что есть много негативных моментов, которые вне зоны обсуждения до окончания войны.

Доброго часу доби, товариство!Я тут, мабуть, ніколи не писав про наші нічні і денні чергування... - то і зараз не буду)) - а вже може після нашої перемоги/закінченні війни щось та й напишуТююююю.... так держава вже за мене подумала)) і вже з лютого місяця за мене відсилає на "покупку дронів чи прприладів нічого бачення", навіть, не 10-20%,з 100К!Ну бачиш, чомусь тут так повелось, що "констатація фактів і висвічування проблеми" - це прирівняли до "ниття"...А на рахунок наступного кроку - то вже і ми, і наші жінки телефонували на "гарячку"... І ми ще писали колективне звернення...Але, покищо "результат на ліцццо"©Про цю "бомбу сповільненої дії" - я вже тут не один місяць пишу...А далі, ви все правильно пишете - ми всі тут теж так думали☝️ - а вийшов якийсь "облом", якесь "наіпалово"))Там вище я написав, що проблеми висвічували вже і в письмових зверненнях, і на "гарячку".А чим я "так роблю тільки гірше". Чому?Саме так! Саме це я і роблю.А ще - висвічую ці проблеми тут, так як наївно сподіваюсь, що може тут люди задумаються над чужими(а по факту - над своїми проблемами, бо зараз від ЗСУ багато чого залежить) і почнуть вони звертатись у різні інстанції, чи до різних знайомих, які мають "зв'язки"/можуть достукатись до депутатів...Саме так! Чим ми гірші? Чому ми маємо воювати "за всіх"?Теж, саме так!Може бути, а може й не бути))Але ж про це неодноразово писав Бобюа(сумно, що вже 3міс. він тут не появляється) - що можна б було зробити так, щоб кожен відчув хоч місяць фронту)) Чи 3-6міс. Чи рік і аж тоді підмінювати тих, хто на фронті.Тобто, зробити накшталт "робота позмінно" . Місяць-3-6 відслужив і через рік знову йдеш служити на місяць-3-6.Ну, чи рік-через-рік.Але не так, що вже йде 16й(ШІСТНАДЦЯТИЙ! КАРЛ!!!)місяць повномасштабної війни, а ще, навіть, на моменті, не визначили "скільки ще"/коли підмінять? От що це за куйня?Саме так! Саме на це☝️ всі і розраховували!Так, тому й пишу - бо якась суцільна невідомість/невизначеність.А в мене ще жевріє надія(та й, наче, ще є підстави для надії) Але реально - затягують вони з тим всім.От бачите, ви колишній військовий/підготовлені... і зараз вже 16й міс на фронті... - і то вже багато над чим задумуєтесь(про що писати ще #неначасі)Але, тим не менше -Все буде добре!Все буде УСПІХ!Все буде Україна!!!©👍👍👍