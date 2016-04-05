Я тут, мабуть, ніколи не писав про наші нічні і денні чергування... - то і зараз не буду)) - а вже може після нашої перемоги/закінченні війни щось та й напишу
budivelnik написав:Вільна Україна - це обмеження дій чиновників , яке скомпенсовується активністю населення.. Уявіть , що наш Долярчик не ниє.. А питає ( так само як зараз це роблять волонтери) - а що я ще можу зробити для перемоги? Можна я відправлю 10-20% від своїх 100 000 на купівлю дрона чи приладу нічного бачення...
Тююююю.... так держава вже за мене подумала)) і вже з лютого місяця за мене відсилає на "покупку дронів чи прприладів нічого бачення", навіть, не 10-20%, а всі 70% з 100К!
flyman написав:Чим більше ниєш, тим більше уваги до проблеми.
Правильно робить Успіх, що висвічує проблему. Наступний крок, якщо вона не вирішується на даному рівні, ескалувати на рівень вище (писати рапорти і слати в Мінборони та різні вищі інстанції: прокуратура, суд...).
Howl написав:Ця категорія службовців є бомба уповільненої дії. Якщо щось йому не сподобається, то вони будуть звільнитися. Тому або їх слід залучити до контрактників, або їх замінити у зручний для держави час.
У мене були сподівання, що держава зможе після півроку (до року) війни розробити відповідні законодавчі акти, щоб вирішити питання з відпускою, ротацією тощо. Оскільки громадян мобілізували на невизначений термін і не всіх відпускали у відпуски. Такі умови, скоріше за все, компенсувалися великою зарплатнею, але це теж бомба уповільненої дії.
Про цю "бомбу сповільненої дії" - я вже тут не один місяць пишу... А далі, ви все правильно пишете - ми всі тут теж так думали☝️ - а вийшов якийсь "облом", якесь "наіпалово"))
Howl написав:Висвічувати проблему треба в рапорті й на "горячій" лінії МО. А так він робить тільки гірше.
Там вище я написав, що проблеми висвічували вже і в письмових зверненнях, і на "гарячку". А чим я "так роблю тільки гірше". Чому?
detroytred написав:Тому Успіх висвітлює проблему ... для тих, хто може дійсно не знає про неї. Якісь пересічні, які далекі від цього.
Але ж на практиці -- хитре замовчування проблем.
Саме так! Саме це я і роблю. А ще - висвічую ці проблеми тут, так як наївно сподіваюсь, що може тут люди задумаються над чужими(а по факту - над своїми проблемами, бо зараз від ЗСУ багато чого залежить) і почнуть вони звертатись у різні інстанції, чи до різних знайомих, які мають "зв'язки"/можуть достукатись до депутатів...
ЛАД написав:Ця категорія могла служити, бо розуміла, що треба. Як Успіх. Але після року на фронті наступає втома і, дивлячись на масу чоловіків, які спокійно бовтаються в тилу, ховаючись від мобілізації і п'ючи по кафешкам, а не в окопах, в них виникає гаряче бажання теж піти додому до жінки с дітьми
Саме так! Чим ми гірші? Чому ми маємо воювати "за всіх"?
ЛАД написав:Відсутність відпусток і ротації слабко компенсується грошами, навіть великими. Точніше, компенсується протягом деякого часу.
Теж, саме так!
Howl написав:А потім будуть часи, коли такі, як Успіх буде відпочивати чи працювати в цивільному житті, а інші будуть служити й скоріше за все не отримувати зарплатню, як отримував Успіх. Цей варіант слід теж розглядати
Може бути, а може й не бути)) Але ж про це неодноразово писав Бобюа(сумно, що вже 3міс. він тут не появляється) - що можна б було зробити так, щоб кожен відчув хоч місяць фронту)) Чи 3-6міс. Чи рік і аж тоді підмінювати тих, хто на фронті. Тобто, зробити накшталт "робота позмінно" . Місяць-3-6 відслужив і через рік знову йдеш служити на місяць-3-6. Ну, чи рік-через-рік. Але не так, що вже йде 16й(ШІСТНАДЦЯТИЙ! КАРЛ!!!)місяць повномасштабної війни, а ще, навіть, на моменті, не визначили "скільки ще"/коли підмінять? От що це за куйня?
ЛАД написав:Але тоді розраховували, що це не надовго. І розраховували, що їх підмінять ті, що зараз "спокійно бовтаються в тилу, ховаючись від мобілізації і п'ючи по кафешкам"
Саме так! Саме на це☝️ всі і розраховували!
ЛАД написав:Коли таке буде, то й вони, може, будуть міркувати інакше. І через деякий час їх знов підмінять. Але поки що ніяких передумов для цього не видно. Тому й Успіх таке пише.
Так, тому й пишу - бо якась суцільна невідомість/невизначеність.
freeze написав:Как-то мне всё это не нравится. День сурка. Мне всё больше кажется, что задум бою отсутствует. А эти спикеры ютубов из верхов просто надувают щёки при непонимании, что делать дальше.
А в мене ще жевріє надія(та й, наче, ще є підстави для надії) Але реально - затягують вони з тим всім.
freeze написав:Просто у меня плохое настроение, пошел 16-й месяц моей жизни в армии при том, что есть много негативных моментов, которые вне зоны обсуждения до окончания войны.
От бачите, ви колишній військовий/підготовлені... і зараз вже 16й міс на фронті... - і то вже багато над чим задумуєтесь(про що писати ще #неначасі)
А що казати мені?)) Людині, яка ніколи не служила і не тримала в руках зброї! Про фізичну підготовку і чи задовільний стан здоров'я - промовчу...)) Психологічна підготовка - накшталт "як жити 16міс. на відстані в 900км від батьків/дружини/дітейі/друзів/роботи і, взагалі, без цивільного життя, а місцями, і без цивілізації)) і ще не знати, скільки місяців/років ще чекати на підміну/ротацію"?" - взагалі, без коментарів!
Успіх написав:А ще - висвічую ці проблеми тут, так як наївно сподіваюсь, що може тут люди задумаються над чужими(а по факту - над своїми проблемами, бо зараз від ЗСУ багато чого залежить) і почнуть вони звертатись у різні інстанції, чи до різних знайомих, які мають "зв'язки"/можуть достукатись до депутатів...
За когось, не думаю, що будуть звертатися, але намагатимуться їх уникнути самі.
Shaman написав:європейські ціни на електроенергію набагато вищі, ніж в Україні, окрім якихось невеличких країн
так що, невіглас?
"набагато вищі" - це на (в) скільки? "окрім якихось невеличких країн" - це що не Європа? якщо вже сіли в калюжу - то майте гідність не викручуватись як вуж на сковорідці та вибачитися за свою безпардонність.
давай аргументуй - жонглювати словами ті теж вмієш. щось бовкнув - а цифрами не може підтвердити. тоді вже не мовчи, якщо не розумієшся. знавець з цитатами з Вікі.
Американські танки Abrams, які почали опановувати українські військові, не будуть готові до контрнаступу, але матимуть вирішальне значення в довгостроковій перспективі для того, щоб ЗСУ повністю вибили росіян з окупованих територій.
Ключові слова -- довгостроковій (перспективі вибиття росіян з окупованих територій) і довгостроковому (плану для стримування майбутніх атак).
З.и. Уся ця йопана "довгостроковість" регулюється кількістю зброї... І як не крути, але це вже прямим текстом --- майже - *аби щоб не програли*. Хз як цих партнерів можна зацікавити змінити плани на короткострокові?
Україна все ж таки не халявщик, а партнер. Який несе невимірно найбільші втрати серед усіх партнерів.
detroytred , будемо вірити, що це такий план виснажувати ерефію синхронно на економічному фронті, і на військовому. Скільки там їм економічно залишилось? Рік? Більше?
Нафтохіміки є? Я ж вірно розумію, що хімічний склад кожної нафти свій і підсунути кацапську під виглядом казахської неможливо??
Казахстан готовится в разы увеличить поставки нефти в Германию, чтобы заменить российские баррели, попавшие под эмбарго ЕС.
С начала 2023 года Казахстан отправил 90 тысяч тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод Шведт в ФРГ, который до войны принадлежал «Роснефти», сообщил в пятницу на саммите «Центральная Азия — Европейский союз» президент республики Касым-Жомарт Токаев.
С текущим темпом поставки казахстанской нефти в Германию могут составить чуть больше 200 тысяч тонн за год. Но Казахстан, по словам Токаева, готов увеличить их как минимум в 6 раз.
«Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью его увеличения в будущем», — сказал он (цитаты по «Интерфаксу»).
По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 71% экспорта казахстанской нефти пришлось на Евросоюз против 65% за тот же период 2022 года.
Помимо Германии, казахстанскую нефть активно закупает Италия, которую прежде снабжал «Лукойл», владевший крупным НПЗ на Сицилии. Доля в закупках казахстанского сырья в первом квартале выросла до 38% от общего объема с 28% годом ранее. Доля Франции в экспортных направлениях увеличилась с 5% до 7%, а Румынии — с 4% до 7%.
«Казахстанские баррели успешно замещают (российский сорт) Urals», — сказал Reuters работающий в Средиземноморье нефтетрейдер.
По его словам, казахстанский сорт CPC Blend в смеси с нефтью из Курдистана «почти идеально» по характеристикам заменяет нефть из РФ.
drevlyanin написав: Самі зраду придумали і мені приписали. А що, ніколи не продавали??? Коли ви не в курсі, ціна 5-6 грн/кВт для комерційних споживачів була ще до війни, а часом ДТЕК виставляв "хотелку" і 7+ грн.
як всі не можуть відповісти прямо, якись фінти. продавали - але обсяг продаж дуже обмежений з технічних причин.
Це у вас "фінти", українською круть-верть То нема можливості продавати, потім виявляється таки продавали, але мало, ну в масштабах особистості Шамана і це не рахується. А щоб рахувалося, на скільки мільйонів чи мільярдів(не знаю ваших вимог до особистих витрат) долларів на місяць повинно бути? п.с. Складається враження, що ви готові почати будь яку суперечку заради самої суперечки.
ще один... від вас ніякої інфо по суті - тільки намагаєтесь іронізувати, над тим, що я сказав. з чого почалось
drevlyanin написав:У нас же досить відкрита економіка. Дуже важко втримати ціну всередині країни в умовних 3 грн на те, що можна продати на експорт по 8.
до війни експорт еенергії був можливий лише з Бурштина, якщо розумієте, що це значить. тобто іншу еенергію, включно з атомною продати було неможливо. а ціна 6 грн з ПДВ та доставкою склалася тому що собівартість така. 3 гривні-4 гривні вартість еенергії - тобто можна сказати, що купуємо за3 гривні й 2 гривні доставка - вся математика.
я давно вже описував, як функціонує ринок еенергії - розберіться з цим, перед як писати хайпові повідомлення
Матчасть Немного матчасти - на текущий момент цена э/энергии для промышленных потребителей состоит из: - цена покупки на рынках, в основном на РДН (ринок на добу наперед) - транспортировка Укрэнерго (магистральная) – устанавливает НКРЭ - Транспортировка облэнерго (для каждой области своя, бывает для 1 и 2 класса – они сильно отличаются) - устанавливает НКРЭ - наценка поставщика – 1,5-2% от суммы или 5 коп за кВТ*ч – несущественно Очень важно – ценообразование на РДН – это основной рынок. Э/энергия продается по часам – каждый час своя цена. Действует две цены – условно ночная (23-7) и дневная (8-23). По генерациям – э/энергию производят - атомщики –50% - тепловики – 30% - гидростанции - 10% - зеленая энергетика – раньше не более 10%, а вот в 2020 – ее доля существенно выросла
але атомна еенергія в першу чергу постачається населенню задарма. тому бізнес купує більш дорогу теплову
З чого взагалі складається правлячий стан Російської Федерації? Це жадібні співробітники силових структур — генерали, полковники, вищі офіцери, щедро перемішані з лідерами безпринципного шакалячого бізнесу, які займаються здебільшого не створенням якихось матеріальних цінностей, а відбиранням майна один в одного. Ось цей бізнес теж широко представлений у російських правлячих колах. Ну і звісно ж аморальний абсолютно криміналітет, який теж зжився з бізнесом і силовими структурами. Ось цей бізнес, силові структури і кримінал разом зібрані, які є субстратом для російської політичної еліти, породив із себе феномен Євгена Пригожина.
Він поєднує в собі всі три якості: він уже серйозно силовик, у нього є своя армія, він бізнесмен, його досі називають «кухарем», ну і бандит. У нього є судимості, він не приховує, що живе за злодійськими поняттями, принаймні намагається їх дотримуватися. Також у Пригожина є ще така рідкісна риса для російської політичної еліти як харизма. Тому що Путін підбирав завжди людей у своє оточення з людей максимально безликих, сірих, і не дуже розумних, щоб можна було в будь-який момент замінити.
Пригожин деякий час мовчав, потім відповів, що взагалі-то за свої слова відповідає, сказав, що не відмовляється від ідеї, наприклад, розстріляти начальство Міноборони РФ за брак боєприпасів, за щось там іще, і каже: «А якщо вам цікаво щодо стрілки забитої, ось вам заява мого командира головного ПВК Вагнер і почитайте її, там усе написано».
Цю заяву написала людина, яку звуть Дмитро Уткін. Це реальний нацист, колишній співробітник спецназу ГРУ. Позивний у нього «Вагнер» якраз через його пристрасть до нацистської символіки, до нацизму, до фашистів, до всієї цієї фігні тридцятих-сорокових років минулого століття в Німеччині. Цей Уткін написав, що готовий зустрітися, що він пам’ятає Делімханова і Даудова ще по першій і другій чеченським війнам. Це натяк був на те, що взагалі-то він у цей час воював за РФ, а ці два джентльмени — нинішні соратники Кадирова — воювали на протилежному боці.
аудіоформат, кому зручно
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 чер, 2023 08:53, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:detroytred , будемо вірити, що це такий план виснажувати ерефію синхронно на економічному фронті, і на військовому.
В мене ще більші сподівання на розвідку (шпигунів тощо) партнерів. Що великі гроші та інші інструменти (жадоба влади собі) зроблять все. Що деякі орки спокусяться на красиве життя. І *продадуть* цей бісов оркостан. Наче ж саме так історично сипалася орда.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 03 чер, 2023 08:52, всього редагувалось 1 раз.