RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4278427942804281
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 08:51

  Shaman написав:
  mephala написав:
  Shaman написав:європейські ціни на електроенергію набагато вищі, ніж в Україні, окрім якихось невеличких країн ;)

так що, невіглас?


"набагато вищі" - це на (в) скільки?
"окрім якихось невеличких країн" - це що не Європа?
якщо вже сіли в калюжу - то майте гідність не викручуватись як вуж на сковорідці та вибачитися за свою безпардонність.

давай аргументуй - жонглювати словами ті теж вмієш.
щось бовкнув - а цифрами не може підтвердити. тоді вже не мовчи, якщо не розумієшся.
знавець з цитатами з Вікі. :D


це ти розпочав доводити що фігня. от же тобі й доводити з аргументами свої слова.
а у разі неспроможності довести на цифрах - вибачатися.
якщо здатен відповідати за свої слова та вчинки звісно.
mephala
 
Повідомлень: 8312
З нами з: 07.04.14
Подякував: 267 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 08:56

  mephala написав:
  Shaman написав:
  mephala написав:
"набагато вищі" - це на (в) скільки?
"окрім якихось невеличких країн" - це що не Європа?
якщо вже сіли в калюжу - то майте гідність не викручуватись як вуж на сковорідці та вибачитися за свою безпардонність.

давай аргументуй - жонглювати словами ті теж вмієш.
щось бовкнув - а цифрами не може підтвердити. тоді вже не мовчи, якщо не розумієшся.
знавець з цитатами з Вікі. :D


це ти розпочав доводити що фігня. от же тобі й доводити з аргументами свої слова.
а у разі неспроможності довести на цифрах - вибачатися.
якщо здатен відповідати за свої слова та вчинки звісно.

чого флудиш? вже трете повідомлення без аргументів й цифр. вистачить.
щось доводити невігласам - безнадійно...

український бізнес платить менше, ніж європейський (окрім деяких виключеннь, які треба вишукувати) - всі інші заяви, то хайпонути
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3472
З нами з: 29.09.19
Подякував: 440 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:06

  Shaman написав:чого флудиш? вже трете повідомлення без аргументів й цифр. вистачить.
щось доводити невігласам - безнадійно...

український бізнес платить набагато менше, ніж європейський (окрім деяких виключеннь, які треба вишукувати) - всі інші заяви, то хайпонути


а надав посилання на вікі де купа цифр. і написав що ціна цілком європейська в нас.
ти написав що фігня без жодної цифрової аргументації. три попередні твої повідомлення не містили жодної цифри. і продовжуєш аргументувати без жодної цифри оперуючи лише узагальненнями (набагато менше, набагато більше, окрім деяких).
так і запишемо - злився по тихому ще й хамло яке не звикло вибачатися за свої слова а тільки бикує.
mephala
 
Повідомлень: 8312
З нами з: 07.04.14
Подякував: 267 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:14

  mephala написав:
  Shaman написав:чого флудиш? вже трете повідомлення без аргументів й цифр. вистачить.
щось доводити невігласам - безнадійно...

український бізнес платить набагато менше, ніж європейський (окрім деяких виключеннь, які треба вишукувати) - всі інші заяви, то хайпонути


а надав посилання на вікі де купа цифр. і написав що ціна цілком європейська в нас.
ти написав що фігня без жодної цифрової аргументації. три попередні твої повідомлення не містили жодної цифри. і продовжуєш аргументувати без жодної цифри оперуючи лише узагальненнями (набагато менше, набагато більше, окрім деяких).
так і запишемо - злився по тихому ще й хамло яке не звикло вибачатися за свої слова а тільки бикує.

український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро

ти відразу відмовився оперувати цифрами, бо розумієш що неправ
  mephala написав:Shaman
кожен сам зрозуміє в міру своїх здібностей. розжовувати не зобов’язаний.


це проблема форуму, що задаєш питання по суті, а людина не відповідає.
хоча це явна ознака що за суттю відповісти нема чого
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 чер, 2023 09:19, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3472
З нами з: 29.09.19
Подякував: 440 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:15

  mephala написав:злився по тихому ще й хамло яке не звикло вибачатися за свої слова а тільки бикує.
не нужно так переживать) сейчас мы его накажем, научим правильно общаться и аргументировать. хорошего всем дня)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18048
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2168 раз.
Подякували: 3087 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, спочатку вирішив прокоментувати, але потім надати лише загальний пост.

Чому відбувається саме так і що треба втілити, знають тільки вище керівництво.
Рано чи пізно всі пройдуть відносно те, що пройшли ті, хто зараз мобілізований. Роботи для всіх вистачить.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5376
З нами з: 08.03.18
Подякував: 522 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:50

  Shaman написав:
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро

А повна вартість 5.5-6 грн.(>15 центів.)Ціна в европі для промислових споживачів завжди була нижчою чим для побутових. Навіть в США для промисловості ее обходиться дешевше ніш в Україні)).
Але Европу будуть відключати від дешешої ее. В Німеччині закрили всі атомні станції. Франція теж має проблеми зі станціями..
У нас тут є спеціаліст по зеленому переходу та енергокризі.. Очевидно що ці процеси не спроста.
Бо в світі запасу нафти на 60 років, газу трохи більше на 50 років , урану на 100 років.
8 млдр. сьогоднішнього населення планети нічого не залишить для майбутнього покоління при такому споживанні ресурсів..Такого не повинно статися.
maza5
 
Повідомлень: 337
З нами з: 27.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:41

Заходьте - читайте))

Військова тема в самому розпалі тут >>>

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Инфляция процентов 30...
Цікаво виходить, що нам і виплати порізали на 70% і інфляція 30...
Лєпотааааааа!© :mrgreen:

"Вийшли в нуль"!© :mrgreen:

Вам то хоть порізали, а я тут взагалі, навіть ту оренду на срані 500 грн не можу підняти, щоб орендар не втік. Останній хрін без солі доїдаю, а ще в Албанію тре за, щось їхати... 😟


  Bolt написав:Останній хрін без солі доїдаю,
Так ходіть сюди - на наш "жирок"😉😁
Або зразу просіться в піхоту(не відмовлять) - то будете мати 120К+ в місяць!!!
Тільки подумайте, який це жир!!!😉😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 18.03.21
Подякував: 201 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 4278427942804281
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117295
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 491064
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5645
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (530)
03.06.2023 10:41
Ринок ОВДП (4634)
03.06.2023 10:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.