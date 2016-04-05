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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 чер, 2023 08:51
Shaman написав: mephala написав: Shaman написав:
європейські ціни на електроенергію набагато вищі, ніж в Україні, окрім якихось невеличких країн
так що, невіглас?
"набагато вищі" - це на (в) скільки?
"окрім якихось невеличких країн" - це що не Європа?
якщо вже сіли в калюжу - то майте гідність не викручуватись як вуж на сковорідці та вибачитися за свою безпардонність.
давай аргументуй - жонглювати словами ті теж вмієш.
щось бовкнув - а цифрами не може підтвердити. тоді вже не мовчи, якщо не розумієшся.
знавець з цитатами з Вікі.
це ти розпочав доводити що фігня. от же тобі й доводити з аргументами свої слова.
а у разі неспроможності довести на цифрах - вибачатися.
якщо здатен відповідати за свої слова та вчинки звісно.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 08:56
mephala написав: Shaman написав: mephala написав:
"набагато вищі" - це на (в) скільки?
"окрім якихось невеличких країн" - це що не Європа?
якщо вже сіли в калюжу - то майте гідність не викручуватись як вуж на сковорідці та вибачитися за свою безпардонність.
давай аргументуй - жонглювати словами ті теж вмієш.
щось бовкнув - а цифрами не може підтвердити. тоді вже не мовчи, якщо не розумієшся.
знавець з цитатами з Вікі.
це ти розпочав доводити що фігня. от же тобі й доводити з аргументами свої слова.
а у разі неспроможності довести на цифрах - вибачатися.
якщо здатен відповідати за свої слова та вчинки звісно.
чого флудиш? вже трете повідомлення без аргументів й цифр. вистачить.
щось доводити невігласам - безнадійно...
український бізнес платить менше, ніж європейський (окрім деяких виключеннь, які треба вишукувати) - всі інші заяви, то хайпонути
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Shaman
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:06
Shaman написав:
чого флудиш? вже трете повідомлення без аргументів й цифр. вистачить.
щось доводити невігласам - безнадійно...
український бізнес платить набагато менше, ніж європейський (окрім деяких виключеннь, які треба вишукувати) - всі інші заяви, то хайпонути
а надав посилання на вікі де купа цифр. і написав що ціна цілком європейська в нас.
ти написав що фігня без жодної цифрової аргументації. три попередні твої повідомлення не містили жодної цифри. і продовжуєш аргументувати без жодної цифри оперуючи лише узагальненнями (набагато менше, набагато більше, окрім деяких).
так і запишемо - злився по тихому ще й хамло яке не звикло вибачатися за свої слова а тільки бикує.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:14
mephala написав: Shaman написав:
чого флудиш? вже трете повідомлення без аргументів й цифр. вистачить.
щось доводити невігласам - безнадійно...
український бізнес платить набагато менше, ніж європейський (окрім деяких виключеннь, які треба вишукувати) - всі інші заяви, то хайпонути
а надав посилання на вікі де купа цифр. і написав що ціна цілком європейська в нас.
ти написав що фігня без жодної цифрової аргументації. три попередні твої повідомлення не містили жодної цифри. і продовжуєш аргументувати без жодної цифри оперуючи лише узагальненнями (набагато менше, набагато більше, окрім деяких).
так і запишемо - злився по тихому ще й хамло яке не звикло вибачатися за свої слова а тільки бикує.
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро
ти відразу відмовився оперувати цифрами, бо розумієш що неправ
mephala написав:Shaman
кожен сам зрозуміє в міру своїх здібностей. розжовувати не зобов’язаний.
це проблема форуму, що задаєш питання по суті, а людина не відповідає.
хоча це явна ознака що за суттю відповісти нема чого
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 03 чер, 2023 09:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:15
mephala написав:
злився по тихому ще й хамло яке не звикло вибачатися за свої слова а тільки бикує.
не нужно так переживать) сейчас мы его накажем, научим правильно общаться и аргументировать. хорошего всем дня)
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:49
Успіх, спочатку вирішив прокоментувати, але потім надати лише загальний пост.
Чому відбувається саме так і що треба втілити, знають тільки вище керівництво.
Рано чи пізно всі пройдуть відносно те, що пройшли ті, хто зараз мобілізований. Роботи для всіх вистачить.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:50
Shaman написав:
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро
А повна вартість 5.5-6 грн.(>15 центів.)Ціна в европі для промислових споживачів завжди була нижчою чим для побутових. Навіть в США для промисловості ее обходиться дешевше ніш в Україні)).
Але Европу будуть відключати від дешешої ее. В Німеччині закрили всі атомні станції. Франція теж має проблеми зі станціями..
У нас тут є спеціаліст по зеленому переходу та енергокризі.. Очевидно що ці процеси не спроста.
Бо в світі запасу нафти на 60 років, газу трохи більше на 50 років , урану на 100 років.
8 млдр. сьогоднішнього населення планети нічого не залишить для майбутнього покоління при такому споживанні ресурсів..Такого не повинно статися.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:41
Військова тема в самому розпалі тут >>>Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
Инфляция процентов 30...
Цікаво виходить, що нам і виплати порізали на 70% і інфляція 30...
Лєпотааааааа!©
"Вийшли в нуль"!©
Вам то хоть порізали, а я тут взагалі, навіть ту оренду на срані 500 грн не можу підняти, щоб орендар не втік. Останній хрін без солі доїдаю, а ще в Албанію тре за, щось їхати... 😟
Bolt написав:
Останній хрін без солі доїдаю,
Так ходіть сюди - на наш "жирок"😉😁
Або зразу просіться в піхоту(не відмовлять) - то будете мати 120К+ в місяць!!!
Тільки подумайте, який це жир!!!😉😁
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