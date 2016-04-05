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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 чер, 2023 08:51
Shaman написав: mephala написав: Shaman написав:
європейські ціни на електроенергію набагато вищі, ніж в Україні, окрім якихось невеличких країн
так що, невіглас?
"набагато вищі" - це на (в) скільки?
"окрім якихось невеличких країн" - це що не Європа?
якщо вже сіли в калюжу - то майте гідність не викручуватись як вуж на сковорідці та вибачитися за свою безпардонність.
давай аргументуй - жонглювати словами ті теж вмієш.
щось бовкнув - а цифрами не може підтвердити. тоді вже не мовчи, якщо не розумієшся.
знавець з цитатами з Вікі.
це ти розпочав доводити що фігня. от же тобі й доводити з аргументами свої слова.
а у разі неспроможності довести на цифрах - вибачатися.
якщо здатен відповідати за свої слова та вчинки звісно.
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mephala
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Додано: Суб 03 чер, 2023 08:56
mephala написав: Shaman написав: mephala написав:
"набагато вищі" - це на (в) скільки?
"окрім якихось невеличких країн" - це що не Європа?
якщо вже сіли в калюжу - то майте гідність не викручуватись як вуж на сковорідці та вибачитися за свою безпардонність.
давай аргументуй - жонглювати словами ті теж вмієш.
щось бовкнув - а цифрами не може підтвердити. тоді вже не мовчи, якщо не розумієшся.
знавець з цитатами з Вікі.
це ти розпочав доводити що фігня. от же тобі й доводити з аргументами свої слова.
а у разі неспроможності довести на цифрах - вибачатися.
якщо здатен відповідати за свої слова та вчинки звісно.
чого флудиш? вже трете повідомлення без аргументів й цифр. вистачить.
щось доводити невігласам - безнадійно...
український бізнес платить менше, ніж європейський (окрім деяких виключеннь, які треба вишукувати) - всі інші заяви, то хайпонути
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Shaman
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:06
Shaman написав:
чого флудиш? вже трете повідомлення без аргументів й цифр. вистачить.
щось доводити невігласам - безнадійно...
український бізнес платить набагато менше, ніж європейський (окрім деяких виключеннь, які треба вишукувати) - всі інші заяви, то хайпонути
а надав посилання на вікі де купа цифр. і написав що ціна цілком європейська в нас.
ти написав що фігня без жодної цифрової аргументації. три попередні твої повідомлення не містили жодної цифри. і продовжуєш аргументувати без жодної цифри оперуючи лише узагальненнями (набагато менше, набагато більше, окрім деяких).
так і запишемо - злився по тихому ще й хамло яке не звикло вибачатися за свої слова а тільки бикує.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:14
mephala написав: Shaman написав:
чого флудиш? вже трете повідомлення без аргументів й цифр. вистачить.
щось доводити невігласам - безнадійно...
український бізнес платить набагато менше, ніж європейський (окрім деяких виключеннь, які треба вишукувати) - всі інші заяви, то хайпонути
а надав посилання на вікі де купа цифр. і написав що ціна цілком європейська в нас.
ти написав що фігня без жодної цифрової аргументації. три попередні твої повідомлення не містили жодної цифри. і продовжуєш аргументувати без жодної цифри оперуючи лише узагальненнями (набагато менше, набагато більше, окрім деяких).
так і запишемо - злився по тихому ще й хамло яке не звикло вибачатися за свої слова а тільки бикує.
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро
ти відразу відмовився оперувати цифрами, бо розумієш що неправ
mephala написав:Shaman
кожен сам зрозуміє в міру своїх здібностей. розжовувати не зобов’язаний.
це проблема форуму, що задаєш питання по суті, а людина не відповідає.
хоча це явна ознака що за суттю відповісти нема чого
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 03 чер, 2023 09:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:15
mephala написав:
злився по тихому ще й хамло яке не звикло вибачатися за свої слова а тільки бикує.
не нужно так переживать) сейчас мы его накажем, научим правильно общаться и аргументировать. хорошего всем дня)
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:49
Успіх, спочатку вирішив прокоментувати, але потім надати лише загальний пост.
Чому відбувається саме так і що треба втілити, знають тільки вище керівництво.
Рано чи пізно всі пройдуть відносно те, що пройшли ті, хто зараз мобілізований. Роботи для всіх вистачить.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:50
Shaman написав:
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро
А повна вартість 5.5-6 грн.(>15 центів.)Ціна в европі для промислових споживачів завжди була нижчою чим для побутових. Навіть в США для промисловості ее обходиться дешевше ніш в Україні)).
Але Европу будуть відключати від дешешої ее. В Німеччині закрили всі атомні станції. Франція теж має проблеми зі станціями..
У нас тут є спеціаліст по зеленому переходу та енергокризі.. Очевидно що ці процеси не спроста.
Бо в світі запасу нафти на 60 років, газу трохи більше на 50 років , урану на 100 років.
8 млдр. сьогоднішнього населення планети нічого не залишить для майбутнього покоління при такому споживанні ресурсів..Такого не повинно статися.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:41
Військова тема в самому розпалі тут >>>Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
Инфляция процентов 30...
Цікаво виходить, що нам і виплати порізали на 70% і інфляція 30...
Лєпотааааааа!©
"Вийшли в нуль"!©
Вам то хоть порізали, а я тут взагалі, навіть ту оренду на срані 500 грн не можу підняти, щоб орендар не втік. Останній хрін без солі доїдаю, а ще в Албанію тре за, щось їхати... 😟
Bolt написав:
Останній хрін без солі доїдаю,
Так ходіть сюди - на наш "жирок"😉😁
Або зразу просіться в піхоту(не відмовлять) - то будете мати 120К+ в місяць!!!
Тільки подумайте, який це жир!!!😉😁
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:47
Howl написав:
Чому відбувається саме так і що треба втілити, знають тільки вище керівництво.
Рано чи пізно всі пройдуть відносно те, що пройшли ті, хто зараз мобілізований. Роботи для всіх вистачить.
Зрозуміло, що весь розклад знають лише зверху. Але це не відкидає наявності різних варіантів рішення.
За якими критеріями відбувається вибір -- оце питання.
Про рано чи пізно пройдуть усі -- до повномасштабного нападу теж в цьому не сумнівався. Що майже всі зустрінемось у війську. А оно он як... І спортзали, і ресторани, і нові тачки купами, і вклади зростають, і знов в тилах перевірки-бамажки, і красуні на посадах в білих шкарпетках, і такса, і т.д. і т.п.
Так що Успіху і Ко респект. За те, що саме тягнуть воза...
На відміну від нас, які тільки лише допомагають.
Вже не кажучи про тих, хто і не допомагає.
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