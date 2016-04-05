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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 428142824283428442854286>
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 16:28

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
......

Так по 3 или по 6?


кстати если сравнивать одинаковое (если уж ввели в обсуждение 3 грн за квт) то вот есть статья (в самом начале) про европейские аналогичные цены

https://gmk.center/posts/ceny-na-elektroenergiju-v-stranah-evropy-znachitelno-upali-v-yanvare-2023-goda/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:12

  maza5 написав:
  Shaman написав:
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро

А повна вартість 5.5-6 грн.(>15 центів.)Ціна в европі для промислових споживачів завжди була нижчою чим для побутових. Навіть в США для промисловості ее обходиться дешевше ніш в Україні)).
Але Европу будуть відключати від дешешої ее. В Німеччині закрили всі атомні станції. Франція теж має проблеми зі станціями..
У нас тут є спеціаліст по зеленому переходу та енергокризі.. Очевидно що ці процеси не спроста.
Бо в світі запасу нафти на 60 років, газу трохи більше на 50 років , урану на 100 років.
8 млдр. сьогоднішнього населення планети нічого не залишить для майбутнього покоління при такому споживанні ресурсів..Такого не повинно статися.

дармової енергії повно, але то таке, зациклилися на вуглеводних
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
......

Так по 3 или по 6?

деякі "бізнеси" смоктали чи не за дармо,
аналогічно з кредитами, є такі бізнеци, яким "доплачували і доплачують", але так можуть не тільки лиш всі. Нема однакових правил для бізнесу. Одним закон, іншим усе.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:20

  flyman написав:........
дармової енергії повно, але то таке, зациклилися на вуглеводних

Какой, например?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:22

  flyman написав:Парагвайська війна до останнього парагвайця

Ну до цього ніколи не дійде.
Нас багато й нас не подолати.

Так і іншого-то вибору нема. Згідно всім нормативним документам - агресія, напали на країну, то тільки визвольна боротьба з ворогом.
Якщо є інші варіанти прописані десь, то може хто підкаже.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:22

  detroytred написав:
  Howl написав:
  detroytred написав:А оно он як... І спортзали, і ресторани, і нові тачки купами, і вклади зростають, і знов в тилах перевірки-бамажки, і красуні на посадах в білих шкарпетках, і такса, і т.д. і т.п.
Тобто спортзали, кафе не повинні працювати?
Демобілізується Успіх, то він буде аналогічно відпочивати й можливо качати права, що йому можна.

Бізнес повинен працювати, оскільки це податки й збори. Якщо їх не буде, то буде важче.

Тут раніше писали, що немає сенсу мобілізовати всіх чоловіків. Усякі схемі, щоб виїхати з країни й отримати "білий" квиток прикривають або намагаються це зробити. Хочеш офіційно працювати, то йди до військомату. Перереєстрація теж через військомат.

Звісно я можу помилятися і тільки радий буду, якщо помиляюся.
Але перемогу над таким потужним ворогом, як оркостан, я уявляв і досі уявляю не через стандартні методи війни країною з фактично збереженням ринку, прибутків, "спортзалів-ресторанів", вкладів на рахунках і багато чого у війську (про що я промовчу).

Тобто по факту -- одна частина тягне воза аж надривається, інші...
Так можна з рівним ворогом бодатися і за підтримки партнерів через рік-два перемогти.
Прокатить цей формат з рашкою?
Прокатить. Але через ще більший час.
І головне - коли зараз йде ще й глобальне протистояння, загострюються кризи в самих партнерів, то час є ризиком. Для нас. І втратами.

В цій війні партнери поки фактично захопилися політичними іграми. Частини України, як оті фортеці Маріуполь, Бахмут... Виграють час, перемелюють ворога.
Нам навіть про якусь необхідність проведення чергових виборів натякали. Це сюр:
"Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану – українська влада повинна придумати, як відповісти на цей виклик."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7161795/

А в нас теж отаке:
"Але ключове питання – щоб відбулися вибори, має закінчитися війна. Але у цьому випадку йдеться не про те, що бойові дії продовжаться, але стануть менш інтенсивними (як це багатьма прогнозується)."
https://www.volynnews.com/news/all/odra ... iv-u-radu/

Повномасштабна війна з ракетами, літаками, сотнями тисяч в окопах...

Якось проводили і у 2014 і у 2019, а тепер "сюрр."
Сюрр, це воєнний стан.
Комусь сподобалося царювати.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:25

  flyman написав:Якось проводили і у 2014 і у 2019, а тепер "сюрр."

Для всього ж є якісь межі.
Тоді хоч гібридна (треба ж таке Матриці вигадати)). Як трішки вагітність) війна була.
Не повномасштабна.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:27

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
дармової енергії повно, але то таке, зациклилися на вуглеводних

Какой, например?

для початку погугліть "завод феросплавів",
ще було прикольно із "білоруською електрикою" ...
у вас часто: "тут бачу, а тут не бачу"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:29

  detroytred написав:
  flyman написав:Парагвайська війна до останнього парагвайця

Ну до цього ніколи не дійде.
Нас багато й нас не подолати.

Так і іншого-то вибору нема. Згідно всім нормативним документам - агресія, напали на країну, то тільки визвольна боротьба з ворогом.
Якщо є інші варіанти прописані десь, то може хто підкаже.

яким нормативним документам, приведіть на підставі яких введено воєнний стан в надяцтий раз
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:35

  mephala написав:..........
цена состоит из нескольких компонент.
есть РДН - биржа для оптовых покупателей которые потом ее перепродают конечным не бытовым потребителям по договорам.
есть стоимость распределения по сетям (аж два вида)
есть НДС сверху на это все.
потому и 3 и 6 - это цены только для разных категорий. одно для оптовиков а другое для не бытовых потребителей. 6 грн это уже не только с доставкой но и с налогами (в инете гуляет инфа что диапазон для конечных не бытовых потребителей с учетом всех доставок и НДС гуляет от 5 до 7 грн за квт). а 3 это чисто на бирже без ничего.

Это я понимаю.
Просто Shaman как-то переходил от одной цены к другой без всяких уточнений.
И ещё. Из 6 грн 1 грн - НДС. Остаётся 5 грн. При оптовой 3. Мне кажется, что 2 грн на распределение многовато.
Или я чего-то не понимаю?
ЛАД
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