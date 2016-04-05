detroytred написав:

Howl написав: detroytred написав: А оно он як... І спортзали, і ресторани, і нові тачки купами, і вклади зростають, і знов в тилах перевірки-бамажки, і красуні на посадах в білих шкарпетках, і такса, і т.д. і т.п. А оно он як... І спортзали, і ресторани, і нові тачки купами, і вклади зростають, і знов в тилах перевірки-бамажки, і красуні на посадах в білих шкарпетках, і такса, і т.д. і т.п. Тобто спортзали, кафе не повинні працювати?

Демобілізується Успіх, то він буде аналогічно відпочивати й можливо качати права, що йому можна.



Бізнес повинен працювати, оскільки це податки й збори. Якщо їх не буде, то буде важче.



Тут раніше писали, що немає сенсу мобілізовати всіх чоловіків. Усякі схемі, щоб виїхати з країни й отримати "білий" квиток прикривають або намагаються це зробити. Хочеш офіційно працювати, то йди до військомату. Перереєстрація теж через військомат. Тобто спортзали, кафе не повинні працювати?Демобілізується Успіх, то він буде аналогічно відпочивати й можливо качати права, що йому можна.Бізнес повинен працювати, оскільки це податки й збори. Якщо їх не буде, то буде важче.Тут раніше писали, що немає сенсу мобілізовати всіх чоловіків. Усякі схемі, щоб виїхати з країни й отримати "білий" квиток прикривають або намагаються це зробити. Хочеш офіційно працювати, то йди до військомату. Перереєстрація теж через військомат.

Звісно я можу помилятися і тільки радий буду, якщо помиляюся.Але перемогу над таким потужним ворогом, як оркостан, я уявляв і досі уявляю не через стандартні методи війни країною з фактично збереженням ринку, прибутків, "спортзалів-ресторанів", вкладів на рахунках і багато чого у війську (про що я промовчу).Тобто по факту -- одна частина тягне воза аж надривається, інші...Так можна з рівним ворогом бодатися і за підтримки партнерів через рік-два перемогти.Прокатить цей формат з рашкою?Прокатить. Але через ще більший час.І головне - коли зараз йде ще й глобальне протистояння, загострюються кризи в самих партнерів, то час є ризиком. Для нас. І втратами.В цій війні партнери поки фактично захопилися політичними іграми. Частини України, як оті фортеці Маріуполь, Бахмут... Виграють час, перемелюють ворога.Нам навіть про якусь необхідність проведення чергових виборів натякали. Це сюр:"Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану – українська влада повинна придумати, як відповісти на цей виклик."А в нас теж отаке:"Але ключове питання – щоб відбулися вибори, має закінчитися війна. Але у цьому випадку йдеться не про те, що бойові дії продовжаться, але стануть менш інтенсивними (як це багатьма прогнозується)."Повномасштабна війна з ракетами, літаками, сотнями тисяч в окопах...