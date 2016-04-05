Shaman написав: український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки. де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро
А повна вартість 5.5-6 грн.(>15 центів.)Ціна в европі для промислових споживачів завжди була нижчою чим для побутових. Навіть в США для промисловості ее обходиться дешевше ніш в Україні)). Але Европу будуть відключати від дешешої ее. В Німеччині закрили всі атомні станції. Франція теж має проблеми зі станціями.. У нас тут є спеціаліст по зеленому переходу та енергокризі.. Очевидно що ці процеси не спроста. Бо в світі запасу нафти на 60 років, газу трохи більше на 50 років , урану на 100 років. 8 млдр. сьогоднішнього населення планети нічого не залишить для майбутнього покоління при такому споживанні ресурсів..Такого не повинно статися.
дармової енергії повно, але то таке, зациклилися на вуглеводних
Shaman написав:............ український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки. ......
Так по 3 или по 6?
деякі "бізнеси" смоктали чи не за дармо, аналогічно з кредитами, є такі бізнеци, яким "доплачували і доплачують", але так можуть не тільки лиш всі. Нема однакових правил для бізнесу. Одним закон, іншим усе.
detroytred написав:А оно он як... І спортзали, і ресторани, і нові тачки купами, і вклади зростають, і знов в тилах перевірки-бамажки, і красуні на посадах в білих шкарпетках, і такса, і т.д. і т.п.
Тобто спортзали, кафе не повинні працювати? Демобілізується Успіх, то він буде аналогічно відпочивати й можливо качати права, що йому можна.
Бізнес повинен працювати, оскільки це податки й збори. Якщо їх не буде, то буде важче.
Тут раніше писали, що немає сенсу мобілізовати всіх чоловіків. Усякі схемі, щоб виїхати з країни й отримати "білий" квиток прикривають або намагаються це зробити. Хочеш офіційно працювати, то йди до військомату. Перереєстрація теж через військомат.
Звісно я можу помилятися і тільки радий буду, якщо помиляюся. Але перемогу над таким потужним ворогом, як оркостан, я уявляв і досі уявляю не через стандартні методи війни країною з фактично збереженням ринку, прибутків, "спортзалів-ресторанів", вкладів на рахунках і багато чого у війську (про що я промовчу).
Тобто по факту -- одна частина тягне воза аж надривається, інші... Так можна з рівним ворогом бодатися і за підтримки партнерів через рік-два перемогти. Прокатить цей формат з рашкою? Прокатить. Але через ще більший час. І головне - коли зараз йде ще й глобальне протистояння, загострюються кризи в самих партнерів, то час є ризиком. Для нас. І втратами.
В цій війні партнери поки фактично захопилися політичними іграми. Частини України, як оті фортеці Маріуполь, Бахмут... Виграють час, перемелюють ворога. Нам навіть про якусь необхідність проведення чергових виборів натякали. Це сюр: "Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану – українська влада повинна придумати, як відповісти на цей виклик." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7161795/
А в нас теж отаке: "Але ключове питання – щоб відбулися вибори, має закінчитися війна. Але у цьому випадку йдеться не про те, що бойові дії продовжаться, але стануть менш інтенсивними (як це багатьма прогнозується)." https://www.volynnews.com/news/all/odra ... iv-u-radu/
Повномасштабна війна з ракетами, літаками, сотнями тисяч в окопах...
Якось проводили і у 2014 і у 2019, а тепер "сюрр." Сюрр, це воєнний стан. Комусь сподобалося царювати.
mephala написав:.......... цена состоит из нескольких компонент. есть РДН - биржа для оптовых покупателей которые потом ее перепродают конечным не бытовым потребителям по договорам. есть стоимость распределения по сетям (аж два вида) есть НДС сверху на это все. потому и 3 и 6 - это цены только для разных категорий. одно для оптовиков а другое для не бытовых потребителей. 6 грн это уже не только с доставкой но и с налогами (в инете гуляет инфа что диапазон для конечных не бытовых потребителей с учетом всех доставок и НДС гуляет от 5 до 7 грн за квт). а 3 это чисто на бирже без ничего.
Это я понимаю. Просто Shaman как-то переходил от одной цены к другой без всяких уточнений. И ещё. Из 6 грн 1 грн - НДС. Остаётся 5 грн. При оптовой 3. Мне кажется, что 2 грн на распределение многовато. Или я чего-то не понимаю?