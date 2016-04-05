Додано: Суб 03 чер, 2023 17:50

Shaman написав: до війни експорт еенергії був можливий лише з Бурштина, якщо розумієте, що це значить. тобто іншу еенергію, включно з атомною продати було неможливо. а ціна 6 грн з ПДВ та доставкою склалася тому що собівартість така. 3 гривні-4 гривні вартість еенергії - тобто можна сказати, що купуємо за3 гривні й 2 гривні доставка - вся математика.



я давно вже описував, як функціонує ринок еенергії - розберіться з цим, перед як писати хайпові повідомлення

Матчасть

Немного матчасти - на текущий момент цена э/энергии для промышленных потребителей состоит из:

- цена покупки на рынках, в основном на РДН (ринок на добу наперед)

- транспортировка Укрэнерго (магистральная) – устанавливает НКРЭ

- Транспортировка облэнерго (для каждой области своя, бывает для 1 и 2 класса – они сильно отличаются) - устанавливает НКРЭ

- наценка поставщика – 1,5-2% от суммы или 5 коп за кВТ*ч – несущественно

Очень важно – ценообразование на РДН – это основной рынок. Э/энергия продается по часам – каждый час своя цена. Действует две цены – условно ночная (23-7) и дневная (8-23).

По генерациям – э/энергию производят

- атомщики –50%

- тепловики – 30%

- гидростанции - 10%

- зеленая энергетика – раньше не более 10%, а вот в 2020 – ее доля существенно выросла

але атомна еенергія в першу чергу постачається населенню задарма.

тому бізнес купує більш дорогу теплову до війни експорт еенергії був можливий лише з Бурштина, якщо розумієте, що це значить. тобто іншу еенергію, включно з атомною продати було неможливо. а ціна 6 грн з ПДВ та доставкою склалася тому що собівартість така. 3 гривні-4 гривні вартість еенергії - тобто можна сказати, що купуємо за3 гривні й 2 гривні доставка - вся математика.я давно вже описував, як функціонує ринок еенергії - розберіться з цим, перед як писати хайпові повідомленняале атомна еенергія в першу чергу постачається населенню задарма.тому бізнес купує більш дорогу теплову

Ну і? Як цей набір давно і загальновідомих фактів спростовує наявність експорту ее. і тоді і тепер(по повідомленням відповідальних осіб)? Так експортують не дуже багато(бо в нас не багато її й було "зайвої" а часом ще й у білорусів доводилося докуплювати) але ж ви спочатку взагалі не визнавали цей факт.Тепер по ціні-собівартість, при наявності з'язків, грошей та бажання можна "намалювати" будь-яку, можуть і 10 грн/кВт обгрунтувати-повірите? "Зеленка", котра начебто сама дорога, при ціні в 2 грн уже дає невеличкий прибуток, а ціна 4 повністю окупить всі вкладення десь за 5 років а потім майже чистий профіт 10-20 років, тому і максимально вставляють населенню палки в колеса, щоб не пустити в цю "тему".Ну і саме основне-невже ви вважаєте, що у високій ціні для комерції винно населення і якщо пересічним підняти, то для підприємств знизять?Ні синку-це фантастика. Ну хіба показово, на якісь копійки і то дуже сумніваюсь. "Дешева" атомна "раптом" теж стане дорогою т.я. несподівано згадають, що потрібно закладати в собівартість виведення блоків з експлуатації і побудову їм на заміну нових, десь по мільярдів 5-6 не гривень за блок.п.с. Все, закінчую обговорення не по темі і прошу модераторів знести цю дискусію на відповідну гілку.