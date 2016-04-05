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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 42824283428442854286>
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:50

  Shaman написав:до війни експорт еенергії був можливий лише з Бурштина, якщо розумієте, що це значить. тобто іншу еенергію, включно з атомною продати було неможливо. а ціна 6 грн з ПДВ та доставкою склалася тому що собівартість така. 3 гривні-4 гривні вартість еенергії - тобто можна сказати, що купуємо за3 гривні й 2 гривні доставка - вся математика.

я давно вже описував, як функціонує ринок еенергії - розберіться з цим, перед як писати хайпові повідомлення
Матчасть
Немного матчасти - на текущий момент цена э/энергии для промышленных потребителей состоит из:
- цена покупки на рынках, в основном на РДН (ринок на добу наперед)
- транспортировка Укрэнерго (магистральная) – устанавливает НКРЭ
- Транспортировка облэнерго (для каждой области своя, бывает для 1 и 2 класса – они сильно отличаются) - устанавливает НКРЭ
- наценка поставщика – 1,5-2% от суммы или 5 коп за кВТ*ч – несущественно
Очень важно – ценообразование на РДН – это основной рынок. Э/энергия продается по часам – каждый час своя цена. Действует две цены – условно ночная (23-7) и дневная (8-23).
По генерациям – э/энергию производят
- атомщики –50%
- тепловики – 30%
- гидростанции - 10%
- зеленая энергетика – раньше не более 10%, а вот в 2020 – ее доля существенно выросла

але атомна еенергія в першу чергу постачається населенню задарма.
тому бізнес купує більш дорогу теплову


Ну і? Як цей набір давно і загальновідомих фактів спростовує наявність експорту ее. і тоді і тепер(по повідомленням відповідальних осіб)? Так експортують не дуже багато(бо в нас не багато її й було "зайвої" а часом ще й у білорусів доводилося докуплювати) але ж ви спочатку взагалі не визнавали цей факт. :oops:
Тепер по ціні-собівартість, при наявності з'язків, грошей та бажання можна "намалювати" будь-яку, можуть і 10 грн/кВт обгрунтувати-повірите? "Зеленка", котра начебто сама дорога, при ціні в 2 грн уже дає невеличкий прибуток, а ціна 4 повністю окупить всі вкладення десь за 5 років а потім майже чистий профіт 10-20 років, тому і максимально вставляють населенню палки в колеса, щоб не пустити в цю "тему".
Ну і саме основне-невже ви вважаєте, що у високій ціні для комерції винно населення і якщо пересічним підняти, то для підприємств знизять? :shock: Ні синку-це фантастика. Ну хіба показово, на якісь копійки і то дуже сумніваюсь. "Дешева" атомна "раптом" теж стане дорогою т.я. несподівано згадають, що потрібно закладати в собівартість виведення блоків з експлуатації і побудову їм на заміну нових, десь по мільярдів 5-6 не гривень за блок.
п.с. Все, закінчую обговорення не по темі і прошу модераторів знести цю дискусію на відповідну гілку.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:01

  ЛАД написав:Из 6 грн 1 грн - НДС. Остаётся 5 грн. При оптовой 3. Мне кажется, что 2 грн на распределение многовато.
Или я чего-то не понимаю?


ну плюс в этих 6 грн еще заложена прибыль оптовика.
а так стоимость распределения я кидал уже. продублирую.

https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/electric/prom/

если посчитать стоимость распределения по класам то выходит от 367,37грн до 761,13грн за мвт для 1 класса и от 641,3 до 1991,48 для 2 класса.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 03 чер, 2023 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:03

  flyman написав:яким нормативним документам, приведіть на підставі яких введено воєнний стан в надяцтий раз

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Введення_воєнного_стану:_заборони_та_обмеження
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:07

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:........
дармової енергії повно, але то таке, зациклилися на вуглеводних

Какой, например?

для початку погугліть "завод феросплавів",
ще було прикольно із "білоруською електрикою" ...
у вас часто: "тут бачу, а тут не бачу"

Спасибо за очень ясный ответ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:15

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:яким нормативним документам, приведіть на підставі яких введено воєнний стан в надяцтий раз

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Введення_воєнного_стану:_заборони_та_обмеження

на якій підставі ВС?

Загроза національній безпеці.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:31

  mephala написав:
  ЛАД написав:Из 6 грн 1 грн - НДС. Остаётся 5 грн. При оптовой 3. Мне кажется, что 2 грн на распределение многовато.
Или я чего-то не понимаю?


ну плюс в этих 6 грн еще заложена прибыль оптовика.

Это понятно.
а так стоимость распределения я кидал уже. продублирую.
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/electric/prom/

если посчитать стоимость распределения по класам то выходит от 367,37грн до 761,13грн за мвт для 1 класса и от 641,3 до 1991,48 для 2 класса.

Спасибо за уточнение.
Не знаю, насколько эти цифры обоснованы.
И мне всё равно кажется, что 2 грн на распределение многовато. Даже с учётом прибыли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:41

  ЛАД написав:Спасибо за очень ясный ответ.
:D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:00

vitaliian твой друг же.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

МОЛДОВА РЕШИЛАСЬ, Санду договорилась с Зеленским ... https://www.youtube.com/watch?v=IK_YTNqJ3Ng
Frez
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:08

  Hotab написав:vitaliian твой друг же.
ты тоже мой друг.
vitaliian
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