Додано: Суб 03 чер, 2023 19:20

Успіх написав: Доброго часу доби, товариство!



Я тут, мабуть, ніколи не писав про наші нічні і денні чергування... - то і зараз не буду)) - а вже може після нашої перемоги/закінченні війни щось та й напишу

budivelnik написав: Вільна Україна - це обмеження дій чиновників , яке скомпенсовується активністю населення..

Уявіть , що наш Долярчик не ниє..

А питає ( так само як зараз це роблять волонтери) - а що я ще можу зробити для перемоги?

Можна я відправлю 10-20% від своїх 100 000 на купівлю дрона чи приладу нічного бачення... Вільна Україна - це обмеження дій чиновників , яке скомпенсовується активністю населення..А питає ( так само як зараз це роблять волонтери) - а що я ще можу зробити для перемоги? Тююююю.... так держава вже за мене подумала)) і вже з лютого місяця за мене відсилає на "покупку дронів чи прприладів нічого бачення", навіть, не 10-20%, а всі 70% з 100К! Доброго часу доби, товариство!Я тут, мабуть, ніколи не писав про наші нічні і денні чергування... - то і зараз не буду)) - а вже може після нашої перемоги/закінченні війни щось та й напишуТююююю.... так держава вже за мене подумала)) і вже з лютого місяця за мене відсилає на "покупку дронів чи прприладів нічого бачення", навіть, не 10-20%,з 100К!

На жаль , кожен з мого допису взяв якусь частинку..але ніхто не підняв питання по суті...От ДолярчикНевже ти думаєш , що мене цікавить куди ти діваєш свої гроші?Мене цікавило іншеЧОМУ ДОЛЯРЧИК з сум які отримує не хоче дбати про СВОЄ благополуччя..Чому він не купив СОБІ-прилад нічного бачення- Чи кевларову каску- Чи бронежилет 6 рівня захистуЧому не купив парочку мікрофонів і з допомогою лома і якоїсь там матері+айтішники(побратими) - не зварганив собі міні локатор для визначення напрямку руху Шахеда?Адже все вище мною перечислене - це приблизно трьохмісячна зарплата на передку..і це в рази збільшить ЙОГО шанси вижити...От і виходитьДолярчик ПРО СЕБЕ - дбає так собі, спустя рукава..але при цьому ХОЧЕ щоб ПРО НЬОГО хтось подбав( прийшля ТОСЯ і все за нього зробила) а він буде просто сидіти ї отримувати плюшки...Для іншихНавіть після перемоги над проектом Кацапія...( це буде тактична перемога)Нам потрібно буде викорінювати з своїх голів проект УКРАЇНІЯ ( де ТОСЯ прийде і за когось все зробить..головне правильного можновладця вибрати) і створювати проект Вільна Україна..Де ніхто не буде дбати про Долярчика більше - ніж він сам про себе подбає.