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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:09
drevlyanin написав:
"Зеленка", котра начебто сама дорога, при ціні в 2 грн уже дає невеличкий прибуток, а ціна 4 повністю окупить всі вкладення десь за 5 років а потім майже чистий профіт 10-20 років, тому і максимально вставляють населенню палки в колеса, щоб не пустити в цю "тему"
зайшов в перший ліпший калькулятор - окупність станцій при ціні 0,16 євро складає 5 років.
як ви обрахували окупність 5 років при ціні 4 грн? та й стосовно профіту 10-20 років сумнівно - панелі деградують, обладнання ламається.
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mephala
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:12
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:13
ЛАД написав:
И мне всё равно кажется, что 2 грн на распределение многовато. Даже с учётом прибыли.
Розподіл це трішечки інше, ніж виробництво ее. Чому Ви вирішили що він повинен бути нижчім, ніж сама ее? Для прикладу, у Європі зазвичай розподіл дорожче, ніж сама ее. Ще є витрати, яких у нас немає, наприклад виплати громаді за аренду землі, на якій розташовані стовпи для передачі ее.
Ще компанія або фізособа може добровільно перейти на зелені тарифи, вони дорожчі, ніж звичайні, але цей відсоток йде на розвиток зеленої енергетики, а не в карман не будем казать кому.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:13
Вартість електроенергії для промислових споживачів України
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
Из 6 грн 1 грн - НДС. Остаётся 5 грн. При оптовой 3. Мне кажется, что 2 грн на распределение многовато.
Или я чего-то не понимаю?
ну плюс в этих 6 грн еще заложена прибыль оптовика.
Это понятно.
Спасибо за уточнение.
Не знаю, насколько эти цифры обоснованы.
И мне всё равно кажется, что 2 грн на распределение многовато. Даже с учётом прибыли.
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Shaman
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:19
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Shaman
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:20
Успіх написав:
Доброго часу доби, товариство!
Я тут, мабуть, ніколи не писав про наші нічні і денні чергування... - то і зараз не буду)) - а вже може після нашої перемоги/закінченні війни щось та й напишу
budivelnik написав:
Вільна Україна - це обмеження дій чиновників , яке скомпенсовується активністю населення..Уявіть , що наш Долярчик не ниє..
А питає ( так само як зараз це роблять волонтери) - а що я ще можу зробити для перемоги?Можна я відправлю 10-20% від своїх 100 000 на купівлю дрона чи приладу нічного бачення...
Тююююю.... так держава вже за мене подумала)) і вже з лютого місяця за мене відсилає на "покупку дронів чи прприладів нічого бачення", навіть, не 10-20%, а всі 70%
з 100К!
На жаль , кожен з мого допису взяв якусь частинку..але ніхто не підняв питання по суті...
От Долярчик
Невже ти думаєш , що мене цікавить куди ти діваєш свої гроші?
Мене цікавило інше
ЧОМУ ДОЛЯРЧИК з сум які отримує не хоче дбати про СВОЄ благополуччя..
Чому він не купив СОБІ
-прилад нічного бачення
- Чи кевларову каску
- Чи бронежилет 6 рівня захисту
Чому не купив парочку мікрофонів і з допомогою лома і якоїсь там матері+айтішники(побратими) - не зварганив собі міні локатор для визначення напрямку руху Шахеда?
Адже все вище мною перечислене - це приблизно трьохмісячна зарплата на передку..і це в рази збільшить ЙОГО шанси вижити...
От і виходить
Долярчик ПРО СЕБЕ - дбає так собі, спустя рукава..але при цьому ХОЧЕ щоб ПРО НЬОГО хтось подбав( прийшля ТОСЯ і все за нього зробила) а він буде просто сидіти ї отримувати плюшки...
Для інших
Навіть після перемоги над проектом Кацапія...( це буде тактична перемога)
Нам потрібно буде викорінювати з своїх голів проект УКРАЇНІЯ ( де ТОСЯ прийде і за когось все зробить..головне правильного можновладця вибрати) і створювати проект Вільна Україна..
Де ніхто не буде дбати про Долярчика більше - ніж він сам про себе подбає.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:23
vitaliian написав: Hotab написав:vitaliian
твой друг же.
ты тоже мой друг.
Жись сложна. Не исключено. Ты вменяемый.
Но это вовсе не означает, что работает схема треугольника «твой друг - мой друг» . Муховскую психологию я не осилю. Там куда ни глянь - фекалии. От Соскина до туфлей за 15
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:24
ЛАД написав: mephala написав:
..........
цена состоит из нескольких компонент.
есть РДН - биржа для оптовых покупателей которые потом ее перепродают конечным не бытовым потребителям по договорам.
есть стоимость распределения по сетям (аж два вида)
есть НДС сверху на это все.
потому и 3 и 6 - это цены только для разных категорий. одно для оптовиков а другое для не бытовых потребителей. 6 грн это уже не только с доставкой но и с налогами (в инете гуляет инфа что диапазон для конечных не бытовых потребителей с учетом всех доставок и НДС гуляет от 5 до 7 грн за квт). а 3 это чисто на бирже без ничего.
Это я понимаю.
Просто Shaman
как-то переходил от одной цены к другой без всяких уточнений
.
И ещё. Из 6 грн 1 грн - НДС. Остаётся 5 грн. При оптовой 3. Мне кажется, что 2 грн на распределение многовато.
Или я чего-то не понимаю?
брехня
я декілька раз спеціальні вставки робив про структуру ціни на еенергію. й це ще не всі фішки
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Shaman
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:24
Hotab написав: vitaliian написав: Hotab написав:vitaliian
твой друг же.
ты тоже мой друг.
Жись сложна. Не исключено. Ты вменяемый.
Но это вовсе не означает, что работает схема треугольника «твой друг - мой друг» . Муховскую психологию я не осилю. Там куда ни глянь - фекалии. От Соскина до туфлей за 15
я никого и не просил любить) думать про чужие туфли вредно для мозга.
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vitaliian
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:30
mephala написав: Shaman написав:
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро
по перше - ви не навели підтвердження вказаним вами даним, а саме ціні 3 грн.
по друге - якщо ви вже берете ціну 3 грн БЕЗ пдв та БЕЗ доставки (і ймовірно мова йде про ринок РДН а не кінцевих не побутових споживачів) так тоді приводьте й європейські ціни в такому ж вигляді.
...
так в табличці з Вікі такі ж ціни (без доставки)
тому в Україні ціни в 2-3 раза нижче - що я й казав з самого початку
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