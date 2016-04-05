Shaman написав:український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки. де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро
по перше - ви не навели підтвердження вказаним вами даним, а саме ціні 3 грн. по друге - якщо ви вже берете ціну 3 грн БЕЗ пдв та БЕЗ доставки (і ймовірно мова йде про ринок РДН а не кінцевих не побутових споживачів) так тоді приводьте й європейські ціни в такому ж вигляді. ...
так в табличці з Вікі такі ж ціни (без доставки)
тому в Україні ціни в 2-3 раза нижче - що я й казав з самого початку
ЛАД написав:питань насправді море к любому из бывших президентов и правительств и багато цікавого дізнаємося ещё об очень многом за все годы, а не только за 2019-2022. Не буду утверждать, что нам сильно пощастило, но в общем согласен с trololo.
От официалов мы ничего не узнаем, а блогерам верить - себя не уважать, это чума 21 века.