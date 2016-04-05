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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4283428442854286
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 20:07

  Shaman написав:
  mephala написав:
  Shaman написав:український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро


по перше - ви не навели підтвердження вказаним вами даним, а саме ціні 3 грн.
по друге - якщо ви вже берете ціну 3 грн БЕЗ пдв та БЕЗ доставки (і ймовірно мова йде про ринок РДН а не кінцевих не побутових споживачів) так тоді приводьте й європейські ціни в такому ж вигляді.
...

так в табличці з Вікі такі ж ціни (без доставки) ;)

тому в Україні ціни в 2-3 раза нижче - що я й казав з самого початку 8)


і знову без жодної доказової бази

ЗІ
https://ibb.co/kgHmBpT
Востаннє редагувалось mephala в Суб 03 чер, 2023 20:24, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 20:22

  flyman написав:мені теж його тяжко зрозуміти, як він в Будапешті/Дубаї знімає готівку з карти
это как то нарушает моральные нормы? если нет - велкам ту Дубай.
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 20:35

  ЛАД написав:питань насправді море к любому из бывших президентов и правительств и багато цікавого дізнаємося ещё об очень многом за все годы, а не только за 2019-2022.
Не буду утверждать, что нам сильно пощастило, но в общем согласен с trololo.

От официалов мы ничего не узнаем, а блогерам верить - себя не уважать, это чума 21 века.
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