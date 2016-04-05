Shaman написав:український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки. де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро
по перше - ви не навели підтвердження вказаним вами даним, а саме ціні 3 грн. по друге - якщо ви вже берете ціну 3 грн БЕЗ пдв та БЕЗ доставки (і ймовірно мова йде про ринок РДН а не кінцевих не побутових споживачів) так тоді приводьте й європейські ціни в такому ж вигляді. ...
так в табличці з Вікі такі ж ціни (без доставки)
тому в Україні ціни в 2-3 раза нижче - що я й казав з самого початку
ЛАД написав:питань насправді море к любому из бывших президентов и правительств и багато цікавого дізнаємося ещё об очень многом за все годы, а не только за 2019-2022. Не буду утверждать, что нам сильно пощастило, но в общем согласен с trololo.
От официалов мы ничего не узнаем, а блогерам верить - себя не уважать, это чума 21 века.
Что мне больше всего нравится в армии? Это когда после приказа о выдвижении вперёд или на новые позиции, начинается раскручиваться маховик, и сотни или тысячи суровых вооруженных солдат начинают движение, десятки единиц техники рычит и двигается по команде, и не надо становиться на пути этой армады. Кто-то машет приветственно руками, кто-то осеняет тихонько крёстным знамением, кто-то из-под лобья недобро провожает. Но спусковой крючок уже нажат, и процесс запущен. Страха нет, есть выброс адреналина. Те кто обсирался от страха обычно к этому моменту или в СЗЧ, или закосили больными. А тут идут вместе те, которые поддержат тебя в трудную минуту и ты поддержишь всем чем можешь своих побратимов. Из положительного, наконец достаточно массово пошло к нам пополнение. Наблюдаешь за хлопцами, которых только призвали, конечно растеряны, не понимают, что и как. В украинской армии нет уебищной дедовщины, если ты отдаешь себя, тебя сразу начинают ценить, сразу. На уровне батальона начинается перераспределение, если ты компьютерщик, если ты в совершенстве владеешь иностранным языком, если ты инженер-строитель, если ты медик, если ты профессиональный бухгалтер, ты дипломированный психолог, ты опытный механик, всех специалистов сразу распределяют по профилю. Надо просто сразу заявить о своих способностях.
Рашисти застогнали, що на запоріжському напрямку їх фігачать артою, що капець; що справи кепські; їх арта мовчить; вони з одного боку дивуються, а з іншого визнають відсутність контрбатарейної боротьби в себе.
V2 написав:Шановний Starikan ! З яким питанням Ви не згодні або на яке готові самі дати відповідь?
Во-первых, я понятия не имею, кто такие Тедеев, Демченко, Таран и иже. Во-вторых, мне смертельно надоела зрадофилия типа "кто на ком стоял". Пороху такое неоднократно предъявляли. Мне вон в 2000 году Кучма руку пожимал и вместе фотографировались, и что? В- третьих, вопросы явно не ко мне, как я могу на них отвечать?
drevlyanin написав:"Зеленка", котра начебто сама дорога, при ціні в 2 грн уже дає невеличкий прибуток, а ціна 4 повністю окупить всі вкладення десь за 5 років а потім майже чистий профіт 10-20 років, тому і максимально вставляють населенню палки в колеса, щоб не пустити в цю "тему"
зайшов в перший ліпший калькулятор - окупність станцій при ціні 0,16 євро складає 5 років. як ви обрахували окупність 5 років при ціні 4 грн? та й стосовно профіту 10-20 років сумнівно - панелі деградують, обладнання ламається.
У вас калькулятор, котрий рахує дуже приблизно і не в змозі охопити всіх ньюансів та оптимізацій, а я виходжу з практики. Стосовно ціни-4 грн це округлено після вирахування податків; 0,16 це відносно свіжий тариф, перед тим було 0,18 а раніше ще дорожче. Так, деградують, але 80-85% від нової через 15-20 років як на мене не так і погано. Звісно є підводні камені, якесь обладнання більш надійне а якесь не дуже але в котрій справі обходится без такого?