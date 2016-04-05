Додано: Суб 03 чер, 2023 21:39

Что мне больше всего нравится в армии? Это когда после приказа о выдвижении вперёд или на новые позиции, начинается раскручиваться маховик, и сотни или тысячи суровых вооруженных солдат начинают движение, десятки единиц техники рычит и двигается по команде, и не надо становиться на пути этой армады. Кто-то машет приветственно руками, кто-то осеняет тихонько крёстным знамением, кто-то из-под лобья недобро провожает. Но спусковой крючок уже нажат, и процесс запущен. Страха нет, есть выброс адреналина. Те кто обсирался от страха обычно к этому моменту или в СЗЧ, или закосили больными. А тут идут вместе те, которые поддержат тебя в трудную минуту и ты поддержишь всем чем можешь своих побратимов.

Из положительного, наконец достаточно массово пошло к нам пополнение. Наблюдаешь за хлопцами, которых только призвали, конечно растеряны, не понимают, что и как. В украинской армии нет уебищной дедовщины, если ты отдаешь себя, тебя сразу начинают ценить, сразу.

На уровне батальона начинается перераспределение, если ты компьютерщик, если ты в совершенстве владеешь иностранным языком, если ты инженер-строитель, если ты медик, если ты профессиональный бухгалтер, ты дипломированный психолог, ты опытный механик, всех специалистов сразу распределяют по профилю. Надо просто сразу заявить о своих способностях.