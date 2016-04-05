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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 чер, 2023 23:49
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Додано: Суб 03 чер, 2023 23:58
Starikan написав: ЛАД написав:
питань насправді море к любому из бывших президентов и правительств и багато цікавого дізнаємося ещё об очень многом за все годы, а не только за 2019-2022.
Не буду утверждать, что нам сильно пощастило, но в общем согласен с trololo
.
От официалов мы ничего не узнаем, а блогерам верить - себя не уважать, это чума 21 века.
Узнаем, но не мы, а наши внуки.
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ЛАД
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Додано: Нед 04 чер, 2023 00:08
И охота Вам такой бред слушать.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 00:14
V2
И не стоит так пренебрежительно о Комарове.
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ЛАД
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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