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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4284428542864287
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 23:49

Але ж люблять гучні заголовки писати!)))

Майже, як - "Дивіться у всіх кінотеатрах країни.." :D :D :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 23:58

  Starikan написав:
  ЛАД написав:питань насправді море к любому из бывших президентов и правительств и багато цікавого дізнаємося ещё об очень многом за все годы, а не только за 2019-2022.
Не буду утверждать, что нам сильно пощастило, но в общем согласен с trololo.

От официалов мы ничего не узнаем, а блогерам верить - себя не уважать, это чума 21 века.

Узнаем, но не мы, а наши внуки. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 00:08

  Успіх написав:Майже, як - "Дивіться у всіх кінотеатрах країни.." :D :D :D
...XhE0Z5QkZoU...

И охота Вам такой бред слушать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 00:14

V2
И не стоит так пренебрежительно о Комарове.
ЛАД
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  #<1 ... 4284428542864287
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