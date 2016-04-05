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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 чер, 2023 22:41
Рашисти застогнали, що на запоріжському напрямку їх фігачать артою, що капець; що справи кепські; їх арта мовчить; вони з одного боку дивуються, а з іншого визнають відсутність контрбатарейної боротьби в себе.
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detroytred
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Додано: Суб 03 чер, 2023 23:08
V2 написав:
Шановний Starikan
!
З яким питанням Ви не згодні або на яке готові самі дати відповідь?
Во-первых, я понятия не имею, кто такие Тедеев, Демченко, Таран и иже.
Во-вторых, мне смертельно надоела зрадофилия типа "кто на ком стоял". Пороху такое неоднократно предъявляли. Мне вон в 2000 году Кучма руку пожимал и вместе фотографировались, и что?
В- третьих, вопросы явно не ко мне, как я могу на них отвечать?
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Starikan
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Додано: Суб 03 чер, 2023 23:49
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Успіх
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Додано: Суб 03 чер, 2023 23:58
Starikan написав: ЛАД написав:
питань насправді море к любому из бывших президентов и правительств и багато цікавого дізнаємося ещё об очень многом за все годы, а не только за 2019-2022.
Не буду утверждать, что нам сильно пощастило, но в общем согласен с trololo
.
От официалов мы ничего не узнаем, а блогерам верить - себя не уважать, это чума 21 века.
Узнаем, но не мы, а наши внуки.
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ЛАД
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Додано: Нед 04 чер, 2023 00:08
И охота Вам такой бред слушать.
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ЛАД
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Додано: Нед 04 чер, 2023 00:14
V2
И не стоит так пренебрежительно о Комарове.
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ЛАД
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Додано: Нед 04 чер, 2023 08:56
Letusrock написав: yama написав:
Долярчик ! ви чесно кажучи по зарплаті зажрались ! у нас слюсарі токарі 8-12-13 тис грн ! так адміністрація дирекці зами директора так 25 тис грн, Умови роботи в роботяг ( та у всіх) гівно, штрафи, пропускна система, рукавиць не дають вчасно і в потрібній кількості, туалет де руки можна помити зявився не так давно, до того ходили в біотуалет на вулиці . Так що 20 тис не кажучи про 30 тис в цивільному житті це єбашити так що у вечері забуваєш як звати
жінку\подругу і дітей . Який бариста має 20 ??? ви смішні !!! бариста має 9 + якісь чайові = відсотки ну максимум 14 тис . Офіс менеджери це 11-13 ну максимум 15 , більше 20-ти нема реально , в оголошеннях на ворку можна і 50 тис написати , по факту середня десь в районі 12-15. ТАк що в тилу військовому 20 тис зажирно буде.
в Ужгороді завод електроніки набирає новачків без досвіду, стартова зп 16700грн, беруть від 16 років і хоч до 70. Швейні фабрики теж набирають/навчають, з/п від 15-20
в
в оголошеннях на egritech.com так само старт від 16 тис на практиці відсотків на 30% менше. Якщо коротко то в оголошеннях брешуть
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yama
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Додано: Нед 04 чер, 2023 09:00
flyman написав: yama написав: Успіх написав:
От в глибоких тилах залишили лише голу з/п 20К, а премію 30К зняли. Ну то вже хоч з/п було підняти до 30К(хоча б) - а то при такому рості цін, що вони(там "на горі") думають?! Що висмикнули простих столярів/трактористів/офісменеджерів/баристів і т.п. з цивільного життя/з сім'ї і їм буде достатньо 20К для забезпечення вдома сім'ї
Долярчик ! ви чесно кажучи по зарплаті зажрались ! у нас слюсарі токарі 8-12-13 тис грн ! так дирекція зами директора так ~25 тис грн, Умови роботи в роботяг ( та у всіх) гівно, штрафи, пропускна система, рукавиць не дають вчасно і в потрібній кількості, туалет? де руки можна помити? зявився не так давно, до того ходили в біотуалет на вулиці . Так що 20 тис не кажучи вже про 30 тис в цивільному житті це єбашити так що у вечері забуваєш як звати жінку\подругу \ дітей . Який бариста має 20 ??? ви смішні !!! бариста має 9 + якісь чайові = відсотки ну максимум 14 тис . Офіс менеджери це 11-13 ну максимум 15 , більше 20-ти нема реально , в оголошеннях на ворку можна і 50 тис написати , по факту середня десь в районі 12-15. ТАк що в тилу військовому 20 тис зажирно буде.
Військовим в тилу на 30 я б не проти ще й годують .
Якщо Успіх зажрався, чому нема черги бажаючих його замінити пожирувати?
Долярчик на передку , мова про тил і про 20 тис. На передку питань нема хоч 200 тис.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 09:27
Letusrock написав:
вибиваємось з графіку уже на 14 годин
Робота ГУР не давати прогнози, тому я вважаю що всі прогнози ГУР та інших це ІПСО інформаціно психологічні операції скеровані і на українців і на московитів
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Додано: Нед 04 чер, 2023 09:33
yama написав:
Долярчик на передку , мова про тил і про 20 тис. На передку питань нема хоч 200 тис.
І що, можна вибрати, 20к в тилу, і вуаля, Успіх у Львові охороняє штаб?
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