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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4276427742784279
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 09:35

  Letusrock написав:
  mephala написав:мавр сделал свое дело (платил налоги в пенс.фонд до своих 50 лет) мавр может сдохнуть.
интересная логика. своего мужа не хотите пристроить на эту роль?


у флер цікаві замашки. Дивно що не пропонує і всіх жінок 40+ на фронт, а пенсіонерами та інвалідами розміновувати території.
тоді навантаження на ПФУ буде ще менше
Якщо у військових є час на писанину на форумі і відеоблоги то є і 15+ хв на секс. Так що «долой дискриминацию» - жінок на фронт. Вже давно війна не йде мечами рапірами та булавою. То і гляди життя на фронті буде не таке паскудне. Ясно ж з розумом і з винятками , і так далі . Але я знаю жінок здітьми які масссово служили і до війни на контракті . Зараз кажуть до 40 тис жінок військовослужбовців .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 09:41

  Letusrock написав:
  Shaman написав:вам окуляри за 350 євро та непридатного чоловіка (на фоні постійного - всі мають піти воювати - але не мій) будуть довго згадувати


для вирішення внутрішнього конфлікту в своїй голові флер може мобілізуватись замість свого чоловіка. Тоді стане нашим моральним авторитетом на цьому форумі

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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 09:47

  Успіх написав:Ааааааааааа!!!
Закрривайте цю гілку!!! :mrgreen:
Або створюйте петицію, щоб мобілізували бездітних жінок 27-60р.! :mrgreen:

Ехххххххх, гарно йде на дно..."москва"(назвемо її так)... - ще й щось там булькає :mrgreen:

Що за дискримінація ? Чоловіка не мобілізують тільки якщо в нього всього троє дітей ,
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 09:59


Цікаво, чому армії не потрібні такі генерали?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:16

Вибір без вибору©

  flyman написав:
  yama написав:Долярчик на передку , мова про тил і про 20 тис. На передку питань нема хоч 200 тис.

І що, можна вибрати, 20к в тилу, і вуаля, Успіх у Львові охороняє штаб?

Якби ж то давали вибір...

Тож, хоч зарплати/премії змінюються, а суть мого річного "лозунгу" залишається)) - "Краще 20К в тилу, ніж 120К на переку!"© :wink: :mrgreen:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:53

  Schmit написав:Цікаво, чому армії не потрібні такі генерали?

Мабуть хтось свого часу цю армію і не тільки її недореформував.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:03

  detroytred написав:
  Schmit написав:Цікаво, чому армії не потрібні такі генерали?

Мабуть хтось свого часу цю армію і не тільки її недореформував.

Логічно. А ще той, хто прийшов на зміну (згідно вибору наріду) і мав послідовно продовжити це реформування - три роки реформував від'ємно.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:13

  Starikan написав:
  V2 написав:Шановний Starikan !
З яким питанням Ви не згодні або на яке готові самі дати відповідь?

Во-первых, я понятия не имею, кто такие Тедеев, Демченко, Таран и иже.


Вас забанили у гуглі?
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