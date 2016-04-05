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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 чер, 2023 09:35
Letusrock написав: mephala написав:
мавр сделал свое дело (платил налоги в пенс.фонд до своих 50 лет) мавр может сдохнуть.
интересная логика. своего мужа не хотите пристроить на эту роль?
у флер цікаві замашки. Дивно що не пропонує і всіх жінок 40+ на фронт, а пенсіонерами та інвалідами розміновувати території.
тоді навантаження на ПФУ буде ще менше
Якщо у військових є час на писанину на форумі і відеоблоги то є і 15+ хв на секс. Так що «долой дискриминацию» - жінок на фронт. Вже давно війна не йде мечами рапірами та булавою. То і гляди життя на фронті буде не таке паскудне. Ясно ж з розумом і з винятками , і так далі . Але я знаю жінок здітьми які масссово служили і до війни на контракті . Зараз кажуть до 40 тис жінок військовослужбовців .
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Додано: Нед 04 чер, 2023 09:41
Letusrock написав: Shaman написав:
вам окуляри за 350 євро та непридатного чоловіка (на фоні постійного - всі мають піти воювати - але не мій) будуть довго згадувати
для вирішення внутрішнього конфлікту в своїй голові флер може мобілізуватись замість свого чоловіка. Тоді стане нашим моральним авторитетом на цьому форумі
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Додано: Нед 04 чер, 2023 09:47
Успіх написав:
Ааааааааааа!!!
Закрривайте цю гілку!!!
Або створюйте петицію, щоб мобілізували бездітних жінок 27-60р.!
Ехххххххх, гарно йде на дно..."москва"(назвемо її так)... - ще й щось там булькає
Що за дискримінація ? Чоловіка не мобілізують тільки якщо в нього всього троє дітей ,
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yama
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Додано: Нед 04 чер, 2023 09:59
Цікаво, чому армії не потрібні такі генерали?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 10:16
flyman написав: yama написав:
Долярчик на передку , мова про тил і про 20 тис. На передку питань нема хоч 200 тис.
І що, можна вибрати, 20к в тилу, і вуаля, Успіх у Львові охороняє штаб?
Якби ж то давали вибір...
Тож, хоч зарплати/премії змінюються, а суть мого річного "лозунгу" залишається)) - "Краще 20К в тилу, ніж 120К на переку!"©
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
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Додано: Нед 04 чер, 2023 10:53
Schmit написав:
Цікаво, чому армії не потрібні такі генерали?
Мабуть хтось свого часу цю армію і не тільки її недореформував.
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detroytred
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:03
detroytred написав: Schmit написав:
Цікаво, чому армії не потрібні такі генерали?
Мабуть хтось свого часу цю армію і не тільки її недореформував.
Логічно. А ще той, хто прийшов на зміну (згідно вибору наріду) і мав послідовно продовжити це реформування - три роки реформував від'ємно.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:13
Starikan написав: V2 написав:
Шановний Starikan
!
З яким питанням Ви не згодні або на яке готові самі дати відповідь?
Во-первых, я понятия не имею, кто такие Тедеев, Демченко, Таран и иже.
Вас забанили у гуглі?
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