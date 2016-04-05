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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 42784279428042814282>
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 12:23

  detroytred написав:
  Schmit написав:Логічно. А ще той, хто прийшов на зміну (згідно вибору наріду) і мав послідовно продовжити це реформування - три роки реформував від'ємно.

Да нічого було продовжувати розвивати. Нічого.
Потенціал для розвитку, який було закладено папередником, вичерпався.
Тобто розвиток для отого фундаменту вичерпався.

Такої маячні для виправданя злочинної бездіяльності (це в кращому випадку, якщо забути про призначення/діяльність різних кулінічів і наумових) слуг до початку масштабного вторгненя я ще не чув. Це вже дно, че ще постукаєте знизу?
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:08

  Starikan написав:V2
Я не голосовал за Зе.
Но нахрена вы тянете на форум бутусовщину?
Вы еще бигуса сюда притащите или tZeinform :evil:


бігус між іншим воює. і по справжньому, а не як луценко з шляшком
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:10

  Schmit написав:
Цікаво, чому армії не потрібні такі генерали?


русняві наративи про конфлікт президента і залужного. може тому не потрібні, що кривонос - пи*дло? (відео не дивився і не буду :mrgreen: )
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:55

  yama написав:
  Letusrock написав:
  mephala написав:мавр сделал свое дело (платил налоги в пенс.фонд до своих 50 лет) мавр может сдохнуть.
интересная логика. своего мужа не хотите пристроить на эту роль?


у флер цікаві замашки. Дивно що не пропонує і всіх жінок 40+ на фронт, а пенсіонерами та інвалідами розміновувати території.
тоді навантаження на ПФУ буде ще менше
Якщо у військових є час на писанину на форумі і відеоблоги то є і 15+ хв на секс. Так що «долой дискриминацию» - жінок на фронт. Вже давно війна не йде мечами рапірами та булавою. То і гляди життя на фронті буде не таке паскудне. Ясно ж з розумом і з винятками , і так далі . Але я знаю жінок здітьми які масссово служили і до війни на контракті . Зараз кажуть до 40 тис жінок військовослужбовців .


Отлично, 40 000 женщин в армии, ко какие молодцы! Так давайте тогда им и выезд из страны закроем, чем они лучше мужчин? И все тогда будет согласно Конституции
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:05

  budivelnik написав:
Для інших
Навіть після перемоги над проектом Кацапія...( це буде тактична перемога)
Нам потрібно буде викорінювати з своїх голів проект УКРАЇНІЯ ( де ТОСЯ прийде і за когось все зробить..головне правильного можновладця вибрати) і створювати проект Вільна Україна..
Де ніхто не буде дбати про Долярчика більше - ніж він сам про себе подбає.
а не хочете самі в окопи в класній касочці поумнічати? Нє, то шо Ви маєте право по закону як негодящийся отсидітись це понятно.Тільки нас вчити на шо тратити наші гроші не треба.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

людство вже на порозі нових викликів

У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У симульованому тесті, організованому військами США, контрольований штучним інтелектом безпілотник "убив" свого оператора, аби завадити йому втрутитися в досягнення поставлених перед них завдань у місії..

За його словами, ШІ використав "надзвичайно несподівані стратегії для досягнення своєї мети" під час тесту. У реальності оператор-людина не постраждав, але віртуально БпЛА його знищив.

поки що ще схоже на жарт - але Brave new world вже чекає на нас.

а тут ще хтось переймається, хто з ким спить...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 04 чер, 2023 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:16

  Schmit написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:Логічно. А ще той, хто прийшов на зміну (згідно вибору наріду) і мав послідовно продовжити це реформування - три роки реформував від'ємно.

Да нічого було продовжувати розвивати. Нічого.
Потенціал для розвитку, який було закладено папередником, вичерпався.
Тобто розвиток для отого фундаменту вичерпався.

Такої маячні для виправданя злочинної бездіяльності (це в кращому випадку, якщо забути про призначення/діяльність різних кулінічів і наумових) слуг до початку масштабного вторгненя я ще не чув. Це вже дно, че ще постукаєте знизу?

Дно -- це голослів'я про злочинну бездіяльність. По факту Зе щось робив (новаармія, дефенс та ін. ресурси Вам підкажуть, що саме робилось). Майже як і папередники. По мінімуму для своїх умов.

Зрозумійте нарешті, що саме По після РВ повинен був "започаткувати нові принципи у владі", як він сам і зобов'язувався. Закласти фундамент для розвитку. В умовах вікна можливостей.

Ви напевно дивуєтесь голослівним звинуваченням По у злочинах, але чомусь самі голослівно звинувачуєте у злочинах чинного.
Які можуть бути з мого боку виправдовування того, чого нема?
Тобто Ви ще й мені приписали начебто я виправдовую (злочини).

З.и. свого часу По відсторонив Заману, тепер чинний не дає ходу Кривоносу.
Як там колись нагадував Фреезе -- продовжує робити те саме))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 чер, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:43

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:Да нічого було продовжувати розвивати. Нічого.
Потенціал для розвитку, який було закладено папередником, вичерпався.
Тобто розвиток для отого фундаменту вичерпався.

Такої маячні для виправданя злочинної бездіяльності (це в кращому випадку, якщо забути про призначення/діяльність різних кулінічів і наумових) слуг до початку масштабного вторгненя я ще не чув. Це вже дно, че ще постукаєте знизу?

Дно -- це голослів'я про злочинну бездіяльність. По факту Зе щось робив (новаармія, дефенс та ін. ресурси Вам підкажуть, що саме робилось). Майже як і папередники. По мінімуму для своїх умов.

Зрозумійте нарешті, що саме По після РВ повинен був "започаткувати нові принципи у владі", як він сам і зобов'язувався. Закласти фундамент для розвитку. В умовах вікна можливостей.

Ви напевно дивуєтесь голослівним звинуваченням По у злочинах, але чомусь самі голослівно звинувачуєте у злочинах чинного.
Які можуть бути з мого боку виправдовування того, чого нема?
Тобто Ви ще й мені приписали начебто я виправдовую (злочини).

1. Напада стався при Зе, а не при По
2. Зе: не вольнуйтеся, напада не буде, "на майські шашлики"
3. Назначенці від Зе, ті хто не пролюбили і непрогавли.
Але хто всрс - невістка, - так нема, - а портки (єслі шо, списуй на попердника і відкривай третій конверт наступнику).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:46

  flyman написав:1. Напада стався при Зе, а не при По
2. Зе: не вольнуйтеся, напада не буде, "на майські шашлики"
3. Назначенці від Зе, ті хто не пролюбили і непрогавли.
Але хто всрс - невістка, - так нема, - а портки (єслі шо, списуй на попердника і відкривай третій конверт наступнику).

Це Ви про що? Про розвиток? Про злочини (злочинну діяльність)?

Революція Гідності -- невже банальне явище і за кожного папередника відбувається?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 чер, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:52

  detroytred написав:
  flyman написав:1. Напада стався при Зе, а не при По
2. Зе: не вольнуйтеся, напада не буде, "на майські шашлики"
3. Назначенці від Зе, ті хто не пролюбили і непрогавли.
Але хто всрс - невістка, - так нема, - а портки (єслі шо, списуй на попердника і відкривай третій конверт наступнику).

Це Ви про що? Про розвиток? Про злочини (злочинну діяльність)?

Щось доказано що Петя таку проводив?
Ладно, спихайте все на попередників і слухайте свіжого Соскіна.
flyman
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