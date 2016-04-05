. свого часу По відсторонив Заману, тепер чинний не дає ходу Кривоносу.
Ви ж служили при Замані. Мабуть знаєте, що він ще той (мабуть як більшість генералів, але про нього знаю точно) ворюга . Про Кривоноса не знаю нічого.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 15:57
detroytred ,
Ви ж служили при Замані. Мабуть знаєте, що він ще той (мабуть як більшість генералів, але про нього знаю точно) ворюга . Про Кривоноса не знаю нічого.
Додано: Нед 04 чер, 2023 15:59
Пояснюю підстави своєї думки -- з мого боку нерозуміння завищених вимог від чинного і занижених вимог до папередника.
Бо перший -- артист, який обраний в період зниження інтенсивності бойових дій до мінімуму; а другий - професійний політик, який обраний в період Революції.
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:06
а хто занизив інтенсивність? професійний політик, нє.
А наступник прийшов на все готове.
Хіба можна вимагити від непрофесійного політика. Це ж "завищення вимог".
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:07
Ні, не служив.
Про ворюгу не знаю, цілком може бути.
Але мені розповідали, що він перший ГК в ЗСУ, який взявся за бойову підготовку, саме він намагався впроваджувати БТГ і т.д. навіть навчання по нападу диверсантами (накшалт зелених чоловічків) проводив.
І це дійсно диво, бо рфія все контролювала, МО - Лєбедєв.
До речі, ворюга був, як його там міністр транспорту, який при величезному бедламі в країні і на залізниці після 90-х (Верка Сердючка - образець того часу, вологої брудної білизни, обшарпаних полустанків тощо) якимось чином зробив чудову залізницю. Навіть на далекій станції все сяяло.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 чер, 2023 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кірпа чи кого ви мали на увазі?
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:11
Да. Він.
Електрички навіть за розкладом почали ходити)
На полустанке в тьму-таракані на роз'їзді зустрічати поїзд в три ночі виходила дівчина з сигналом, одягнена по повній формі. З краваткою та шляпці. В білій сорочці.
Це якесь диво було.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 чер, 2023 16:21, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:12
Звісно, пощастило. Демократична країна із відключеною Конституцією.
Розпоряджатися чужим життям завжди простіше, ніж ризикувати своїм.
А Вам що залишається на рівні побутової свідомості без здібності на протест, коли замкнули як цуциків? Тільки скиглити і виляти хвостом.
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:21
detroytred ,
Я не мав на увазі під його керівництвом. Загалом, одночасно.
Я знаю його по корупції в 69 НЦ (Десна) , хоча я там був пару разів прольотом. Просто десь хтось колись зі знайомих (друзів) обовʼязково служив з ним.
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:25
1 Навіть та не модна касочка в якій Ви зараз знаходитесь - не тільки Ваші гроші
2 Як би не прикро це для Вас прозвучало , але моя порада таким як Ви витратити на себе додатково до того що Ви отримали у вигляді матзабезпечення від армії - хоча б 30% - це переживання за ВАС , а не за себе
3 Якщо моя порада допоможе додатково вижити хоча б одному... - це буде мати позитивні наслідки як для нього самого , так і для його сімї..і як не дивно -але це зекономить 15 млн грн страхової виплати для Держави (тобто для мене і таких як я , які в тилу наповнюють ДержБюджет)
Це економічна сторона питання
А є ще й світоглядна( вона ж стратегічна)
1 Проект Кацапія(Українія) - це спроба залишити в головах ГРОМАДЯН УКРАЇНИ тезу , що за них хтось може подбати краще ніж вони самі
2 Саме ця теза, залишає лазівку для відтворення проекту Українія, навіть після перемоги над проектом Кацапія...
В мене питання до усіх хто вважає що у Ваших негараздах(проблемах) - основною причиною є дії керівництва, а Ваші дії на Ваше благополуччя впливають в рази менше...
Що заважає умовному Долярчику/Бандерлогу забезпечити себе додатковими елементами захисту?
Він має все
Фінансовий ресурс
Розуміння що треба
Найбільше від додаткового захисту виграє він і його сімя
Доступ до потрібного...
Але чомусь
Така допомога від волонтерів - цими особами сприймається на ура ( при цьому дехто з волонтерів у відсотковому відношенні витрачає набагато більше ніж 30% власного доходу)
А от зрозуміти що й самому не зле про себе подумати - вони чомусь не хочуть..
І от на цій ще Золотоординсько/совково/кацапській отраві про геніального кормчого - вони пробують побудувати Вільну Україну?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 04 чер, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:27
Хотаб
Зрозумів.
Згоден, бо таких, щоб не тягнули в кишені генералів, ще пошукати тоді треба було.
Хоча це дрібниці в порівнянні з призначенням Оніщенка Командувачем після отих подій в Скнеліві.
З Топонарем я колись часто в футбол грав. Блііін, а скільки залишилося майстрів (пілотів та технарів) в ДАНВЦ...
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