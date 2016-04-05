Додано: Нед 04 чер, 2023 16:25

Banderlog написав: budivelnik написав: Для інших

Навіть після перемоги над проектом Кацапія...( це буде тактична перемога)

Нам потрібно буде викорінювати з своїх голів проект УКРАЇНІЯ ( де ТОСЯ прийде і за когось все зробить..головне правильного можновладця вибрати) і створювати проект Вільна Україна..

Де ніхто не буде дбати про Долярчика більше - ніж він сам про себе подбає. Для іншихНавіть після перемоги над проектом Кацапія...( це буде тактична перемога)Нам потрібно буде викорінювати з своїх голів проект УКРАЇНІЯ ( де ТОСЯ прийде і за когось все зробить..головне правильного можновладця вибрати) і створювати проект Вільна Україна..Де ніхто не буде дбати про Долярчика більше - ніж він сам про себе подбає. а не хочете самі в окопи в класній касочці поумнічати? Нє, то шо Ви маєте право по закону як негодящийся отсидітись це понятно.Тільки нас вчити на шо тратити наші гроші не треба. а не хочете самі в окопи в класній касочці поумнічати? Нє, то шо Ви маєте право по закону як негодящийся отсидітись це понятно.Тільки нас вчити на шо тратити наші гроші не треба.

1 Навіть та не модна касочка в якій Ви зараз знаходитесь - не тільки Ваші гроші2 Як би не прикро це для Вас прозвучало , але моя порада таким як Ви витратити на себе додатково до того що Ви отримали у вигляді матзабезпечення від армії - хоча б 30% - це переживання за ВАС , а не за себе3 Якщо моя порада допоможе додатково вижити хоча б одному... - це буде мати позитивні наслідки як для нього самого , так і для його сімї..і як не дивно -але це зекономить 15 млн грн страхової виплати для Держави (тобто для мене і таких як я , які в тилу наповнюють ДержБюджет)Це економічна сторона питанняА є ще й світоглядна( вона ж стратегічна)1 Проект Кацапія(Українія) - це спроба залишити в головах ГРОМАДЯН УКРАЇНИ тезу , що за них хтось може подбати краще ніж вони самі2 Саме ця теза, залишає лазівку для відтворення проекту Українія, навіть після перемоги над проектом Кацапія...В мене питання до усіх хто вважає що у Ваших негараздах(проблемах) - основною причиною є дії керівництва, а Ваші дії на Ваше благополуччя впливають в рази менше...Що заважаєДолярчику/Бандерлогу забезпечити себе додатковими елементами захисту?Він має всеФінансовий ресурсРозуміння що требаНайбільше від додаткового захисту виграє він і його сімяДоступ до потрібного...Але чомусьТака допомога від волонтерів - цими особами сприймається на ура ( при цьому дехто з волонтерів у відсотковому відношенні витрачає набагато більше ніж 30% власного доходу)А от зрозуміти що й самому не зле про себе подумати - вони чомусь не хочуть..І от на цій ще Золотоординсько/совково/кацапській отраві про геніального кормчого - вони пробують побудувати Вільну Україну?