Додано: Нед 04 чер, 2023 17:19

detroytred написав: Не боєць себе забезпечує...

А той, в кого це в обов'язках, хто за це отримує зарплатню, в кого інструменти й досвід в цій справі. Не боєць себе забезпечує...А той, в кого це в обов'язках, хто за це отримує зарплатню, в кого інструменти й досвід в цій справі.

А має право військовий пенсіонер на 100% пенсії по правилам у випадку, якщо після його виходу на пенсію армія виявилась боєготовною на 10% від правил прописаних Статутом і концепцією Оборони Країни?Питання звичайно риторичнеНаш пенсіонер все виконував на 100%..навіть на 120., але якісь можновладці так сильно йому заважали , що навіть він нічого не зміг зробити...Тепер друге питанняУявимо що москалі напали , а ми почали писати доповідні де і який можновладець чого не зробив...і що нам би дали зброю?От і виходитьСпочатку слабоготова армія своїми тілами закрила шлях ворогу...І закрила навіть не дивлячись на розміновані перешийки , чи не підірвані мости і населення на шашликах...Потім волонтери , з слоганом Сало треба переховати , відвезли сімії до Польського кордону, а самі повернулись в пекло...без вказівок і керуючих документівПотім закордонні партнери , слегка офігівші від того , як армія з напівпартизанським озброєнням почала насипати люлей противнику...Вмирала, відступала...але не здавалась.. - почали збільшувати військову і фінансову допомогу...Потім в захопленому Херсоні два тижні ходили колони з Українськими прапорами, заскакуючи на кацапські БеТеЕри - які і чії вказівки вони (колони цивільних) виконували? генерала Наумова ?(Під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року допоміг росіянам захопити Чорнобильську АЕС, начальник служби внутрішньої безпеки СБУ[)Тому ще разЄ Долярчик, в якого світогляд- це солянка з популіських лозунгівЄ БудівельникЄ ДейтройтЯкщо Будівельник каже впередДейтройт -стоятиА долярчик шукає в яку піраміду вкластись... - то чи зрушить з місця ця трійця? і якщо зрушить - то в яку сторону піде...Долярчик же більше вірить Дейтройту..бо легше вважати що якби не можновладці то в долярчика вже було б три а не дві квартири , і він вже був би на Кіпрі а не в окопах..І навіщо слухати Будівельника, який кажеПослухаєш Дейтройта - твої діти будуть бомжами , а внуки почнуть воювати з недобитим тобто проектом Кацапія..Тому ще разЄ вектор руху, який формується 40 млн громадян УкраїниЯкщо10 млн потягнуть вперед10 млн - назад10 млн - вправоі 10 млн -влівоМи залишимось там де є...Якщо ж Долярчик кине шукати крайніх і справедливість і докупить собі бронік, то Будівельник на прикладі Долярчика переконає своїх працівників( які отримують в 7 разів менше від Долярчика) скинутись Долярчику на тепловізорСин Будівельника притягне фуру допомоги з Німеччини в Херсонську...І всі будуть насміхатись над людьми які будуть переконувати що це задача не НАС а Можновладців...