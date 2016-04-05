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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:33
freeze написав:
Что мне больше всего нравится в армии? Это когда после приказа о выдвижении вперёд или на новые позиции, начинается раскручиваться маховик, и сотни или тысячи суровых вооруженных солдат начинают движение, десятки единиц техники рычит и двигается по команде, и не надо становиться на пути этой армады. Кто-то машет приветственно руками, кто-то осеняет тихонько крёстным знамением, кто-то из-под лобья недобро провожает. Но спусковой крючок уже нажат, и процесс запущен. Страха нет, есть выброс адреналина. Те кто обсирался от страха обычно к этому моменту или в СЗЧ, или закосили больными. А тут идут вместе те, которые поддержат тебя в трудную минуту и ты поддержишь всем чем можешь своих побратимов.
Из положительного, наконец достаточно массово пошло к нам пополнение. Наблюдаешь за хлопцами, которых только призвали, конечно растеряны, не понимают, что и как. В украинской армии нет дедовщины, если ты отдаешь себя, тебя сразу начинают ценить, сразу.
На уровне батальона начинается перераспределение, если ты компьютерщик, если ты в совершенстве владеешь иностранным языком, если ты инженер-строитель, если ты медик, если ты профессиональный бухгалтер, ты дипломированный психолог, ты опытный механик, всех специалистов сразу распределяют по профилю. Надо просто сразу заявить о своих способностях.
Дякую за гарні новини !
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:33
detroytred , я того Оніщенка не знаю, проте відмінно знаю сина.
Щодо призначення його на посаду командувача…
Я б там крім пілотів (їх помилка, треба їм її визнати і все) більше винуватих нема. Організація шоу така, над людьми і низько? Так було завжди. До цього випадку всіх це влаштовувало.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:39
В НАТО. В НАТО та в усіх демократичних нормальних розвинених країнах кожен займається своїми обов'язками. Як повинен згідно вимог на посаді.
Яка геніальність?! Елементарне виконання обов'язків за посадою.
Не боєць себе забезпечує...
А той, в кого це в обов'язках, хто за це отримує зарплатню, в кого інструменти й досвід в цій справі.
А не Успіху розбиратися й купувати собі касочку...
Не підприємцю покращувати умови рівня ринку країни для його розвитку.
Коли кожен дбає за себе, для себе -- це етап дикунського капіталізму.
Який вже давно минув. І вичерпався для подальшого розвитку.
Навіть Кацапія давно вже пройшла цей етап.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 04 чер, 2023 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:47
Hotab написав:
Так було завжди. До цього випадку всіх це влаштовувало.
А-ля образно *Хлопці, прилетіть політайте" - рівень організації, дотримання вимог. Довлаштовував.
Я про відповідальність організаторів (керівників) і кажу.
І після цього, коли всі отримали на горіхи, на підвищення? Хоч і був у відпустці. Але підвищення - це вже якось занадто.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:51
budivelnik написав:
Що заважає умовному Долярчику/Бандерлогу забезпечити себе додатковими елементами захисту?
Він має все
Фінансовий ресурсРозуміння що треба
Так от - я ЧУДОВО розумію, що треба
>>>
Успіх написав: Bolt написав:
Так довго на передовій, і навіть ПТСР не дістати?!
Тут всі "на грані"
))
Тому я і висвітлюю на військовій гілці всі проблеми - і волаю про те, що потрібно ПРИЙНЯТИ закон про "18міс і додому/або по бажанню на контракт"
, який щось в'яло у ВР проштовхують...
+ мобілізувати всіх самотніх/бездітних вовчиць!
Вони і так всі 18міс не будуть служити, а тільки декілька місяців, поки животик не виросте)) - заодно і депопуляцію країни піднімуть!👍
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Додано: Нед 04 чер, 2023 17:09
detroytred
,
А-ля образно *Хлопці, прилетіть політайте" - рівень організації, дотримання вимог. Довлаштовував.
Якщо ми йдемо в НАТО , то отієї всієї бюрократії при організації польотів на Заході нема.
Льотчик сів, склав собі план польоту, намалював схемку, зʼясовував що за чим послідовно він робить, які параметри витримує. Начальник підписав схему і готово. Я допускаю, що там купа формальностей не була витримана. Але помилка там одна: пілот не справився. Пілоти , навіть найпідготовленіші, допускають помилки. За це вони відповідають перед КК України та фінансово за авіатехніку. Саме тому платити їм потрібно набагато більше (включив режим долярчика
)
Щодо польотів над людьми, то при ссср і після тільки так і робили. Бо шоу на те і шоу, щоб захоплювало подих. А чи були вимоги (документально, десь написані ) щодо такої заборони - я навіть не знаю. Тепер точно є.
мобілізувати всіх самотніх/бездітних вовчиць!
Вони і так всі 18міс не будуть служити, а тільки декілька місяців, поки животик не виросте)) -
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Додано: Нед 04 чер, 2023 17:19
detroytred написав:
Не боєць себе забезпечує...
А той, в кого це в обов'язках, хто за це отримує зарплатню, в кого інструменти й досвід в цій справі.
А має право військовий пенсіонер на 100% пенсії по правилам у випадку, якщо після його виходу на пенсію армія виявилась боєготовною на 10% від правил прописаних Статутом і концепцією Оборони Країни?
Питання звичайно риторичне
Наш пенсіонер все виконував на 100%..навіть на 120., але якісь можновладці так сильно йому заважали , що навіть він нічого не зміг зробити...
Тепер друге питання
Уявимо що москалі напали , а ми почали писати доповідні де і який можновладець чого не зробив...і що нам би дали зброю?
От і виходить
Спочатку слабоготова армія своїми тілами закрила шлях ворогу...І закрила навіть не дивлячись на розміновані перешийки , чи не підірвані мости і населення на шашликах...
Потім волонтери , з слоганом Сало треба переховати , відвезли сімії до Польського кордону, а самі повернулись в пекло...без вказівок і керуючих документів
Потім закордонні партнери , слегка офігівші від того , як армія з напівпартизанським озброєнням почала насипати люлей противнику...Вмирала, відступала...але не здавалась.. - почали збільшувати військову і фінансову допомогу...
Потім в захопленому Херсоні два тижні ходили колони з Українськими прапорами, заскакуючи на кацапські БеТеЕри - які і чії вказівки вони (колони цивільних) виконували? генерала Наумова ?(Під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року допоміг росіянам захопити Чорнобильську АЕС
, начальник служби внутрішньої безпеки СБУ[)
Тому ще раз
Є Долярчик, в якого світогляд- це солянка з популіських лозунгів
Є Будівельник
Є Дейтройт
Якщо Будівельник каже вперед
Дейтройт -стояти
А долярчик шукає в яку піраміду вкластись... - то чи зрушить з місця ця трійця? і якщо зрушить - то в яку сторону піде...
Долярчик же більше вірить Дейтройту..бо легше вважати що якби не можновладці то в долярчика вже було б три а не дві квартири , і він вже був би на Кіпрі а не в окопах..
І навіщо слухати Будівельника, який каже
Послухаєш Дейтройта - твої діти будуть бомжами , а внуки почнуть воювати з недобитим тобто проектом Кацапія..
Тому ще раз
Є вектор руху, який формується 40 млн громадян України
Якщо10 млн потягнуть вперед
10 млн - назад
10 млн - вправо
і 10 млн -вліво
Ми залишимось там де є...
Якщо ж Долярчик кине шукати крайніх і справедливість і докупить собі бронік, то Будівельник на прикладі Долярчика переконає своїх працівників( які отримують в 7 разів менше від Долярчика) скинутись Долярчику на тепловізор
Син Будівельника притягне фуру допомоги з Німеччини в Херсонську...
І всі будуть насміхатись над людьми які будуть переконувати що це задача не НАС а Можновладців...
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Додано: Нед 04 чер, 2023 17:23
Успіх написав: budivelnik написав:
Що заважає умовному Долярчику/Бандерлогу забезпечити себе додатковими елементами захисту?
Він має все
Фінансовий ресурсРозуміння що треба
Так от - я ЧУДОВО розумію, що треба
>>>
Точно розумієш?
Чи думає що розумієш?
Розумієш що не можеш від когось вимагати більше ніж сам для себе робиш?
Розумієш , що чим більше ти сам собі зробиш - тим менше влади/повноважень тобі треба буде цьому комусь делегувати
Розумієш що чим менше ти делегуєш комусь повноважень - тим менша ймовірність що цей хтось використає делеговані ТОБОЮ повноваження - проти тебе?
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