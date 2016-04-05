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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 428242834284428542864287>
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:07

В черговий раз вкушений бацилою совковії - виступає як підтримуюча сила для Дейтройта...
Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти...
1 Я жодного разу не звертався( і не збираюсь) за допомогою до своїх працівників.
Це їх справа що і куди витрачати..
При цьому розмови що варто зробити - ми ведемо, але контролю за виконанням з мого боку жодного
2 В мене інша вагова категорія у фінансовому плані по відношенню до своїх працівників , тому розмір допомоги як у вигляді збільшеної виплати податків в порівнянні з довійськовим часом + фінансова допомога волонтерським організаціям + безкоштовна праця на користь волонтерів - мною оцінюється в десь в плюс 0,2-0,3 млн грн в порівнянні з періодом до 24-02-2022
3 Я не бачу нічого поганого в заклику до ВОЇНІВ ЗСУ , витратити частину свого фінансового забезпечення на покращення ЇХ ШАНСІВ на перемогу в бою і виживанні.


ПС
Хто ще крім дейтройта і лада вважає що волонтерська допомога це нафіг не потрібна справа?
Кого ще вкусила бацила совковії?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:10

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Успіху не фура від тебе або твого сина потрібна.
Він каже про заміну себе
Візьміть хтось молоток і цвяхи - і прибийте оцю☝️ табличку на вході цієї гілки!)))
  budivelnik написав:Якщо ж Долярчик кине шукати крайніх і справедливість і докупить собі бронік, то
Може в піхоті ті всі "ніштяки", типу крутого броника 100500го рівня захисту, а також каска і т.п. - і рятують життя... а от в арті...
(так як я не можу тут писати у стверджувальному форматі - напишу у вигляді запитання) ;)
А як думає Будівельник:
1. - в люк САУшки можна легко і швидко застрибнути/вистрибнути в касці і бронику? Чи, багатьом чоловікам, взагалі, це неможливо/або з великим старанням/муками протиснутись таки можуть?
2. - а в бронику і касці - справді можуть хоч половина фізНЕпідготовлених людей з хронічними болячками 40-50р+ пронести на плечі снард(22кг), а в іншій руці гільзу/запал(4кг) метрів 200-300(часто по корчах) і так разів 4-5?
- а монтувати каркас/вкопувати стовпці і натягувати антидронову сітку 1-2години точно будуть в касці і бронику?

Так - це все ясно, що "наше життя - у наших руках"... Але, читаємо уважно виділене вище ☝️ і думаємо над тим - а чи не прислати свого молодого і фізичноздорового сина в Херсонську область без фури, а просто на підміну отим воїнам, про яких пише вище? ;)

п.с.
І чи самому Будівельнику, прихопивши по дорозі Василя з Рівного)) теж не поїхати в Херсонську область, чи краще в Донецьку/Луганську і не підмінити воїнів згаданих вище?
А ми - вже так і бути - через 18 міс. теж вас підмінимо!
За нами - не заржавіє! ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 чер, 2023 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:13

  Hotab написав:ЛАД ,
Ну и нравится призыв к Успіху экипироваться за свой счёт
Не обязательно именно экипироваться, но несколько улучшить свой быт с премиальных денег - это вообще обычное дело, и думаю долярчик так делает тоже. Вложения разовые - удовольствие на месяцы.
Что касается волонтеров, то они наверное закрывают то, что не входит ни в какие пакеты помощи. Хотя по цене немного.
Тут свідома маніпуляція
Адже в касти
все повинні вирішувати можновладці
піджилки трясуться, коли вони бачать як їх надування щік легко замінюються громадськими зусиллями...
Ще раз
Чим більше ми робимо для себе самі - тим менше нам потрібно щоб нам допомагали
Чим менше нам потрібно допомоги - тим менше ми згодні за неї платити
Чим менше ми заплатимо - тим більше залишиться у нас...

От і виходить
Долярчики можуть стати багатшими ніж є у випадку коли візьмуть на себе максимум потрібного ДЛЯ СЕБЕ
і тільки те що не зможуть ( або будуть вважати неефективним витрачати на це свої сили ) - будуть делегувати комусь.

Але тоді від величі лику можновладців залишиться пшик...
А пшику ніхто поклонятись не буде.
і це лякає пшиків, адже саме на цьому побудований проект кацапія
і саме тому надувачі щік хочуть залишити ці риси , щоб мати можливість реанімувати проект українія
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:чи не прислати свого молодого і фізичноздорового сина в Херсонську область без фури, а просто на підміну отим воїнам, про яких пише вище?
Без проблем
Але тоді долярчик зобовязується з своїм татом звідкись взяти фуру і погнати її під той самий Херсон + звідкись брати тисяч 20000 ( крім податків тисяч в 30000) -щоб забезпечувати мого сина і не тільки+ замінити сина в теробороні і регулярно охороняти склади під Львовом.

То як - погоджуєшся?

ПС
І нехай прямо вже присилає когось до Терміналу А , якраз за 1,5 години підїде фура з причепом , яку треба розвантажити при святі, там всі ( я 57 років тиск120/160 , оба моїх синів, парочка їх друзів) будуть без броніка розвантажувати інвалідні візки/ліжка, якусь іншу гуманітарку..і при цьому зовсім безкоштовно...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:22

  budivelnik написав:
  Hotab написав:ЛАД ,
Ну и нравится призыв к Успіху экипироваться за свой счёт
Не обязательно именно экипироваться, но несколько улучшить свой быт с премиальных денег - это вообще обычное дело, и думаю долярчик так делает тоже. Вложения разовые - удовольствие на месяцы.
Что касается волонтеров, то они наверное закрывают то, что не входит ни в какие пакеты помощи. Хотя по цене немного.
Тут свідома маніпуляція
Адже в касти
все повинні вирішувати можновладці
піджилки трясуться, коли вони бачать як їх надування щік легко замінюються громадськими зусиллями...
Ще раз
Чим більше ми робимо для себе самі - тим менше нам потрібно щоб нам допомагали
Чим менше нам потрібно допомоги - тим менше ми згодні за неї платити
Чим менше ми заплатимо - тим більше залишиться у нас...

От і виходить
Долярчики можуть стати багатшими ніж є у випадку коли візьмуть на себе максимум потрібного ДЛЯ СЕБЕ
і тільки те що не зможуть ( або будуть вважати неефективним витрачати на це свої сили ) - будуть делегувати комусь.

Але тоді від величі лику можновладців залишиться пшик...
А пшику ніхто поклонятись не буде.
і це лякає пшиків, адже саме на цьому побудований проект кацапія
і саме тому надувачі щік хочуть залишити ці риси , щоб мати можливість реанімувати проект українія

Да-да. Все вирішувати. Все.
Жгі ще отакими примітивними наявними маніпуляціями.
Не набридло-то?

Насправді, ж мова про:
По-перше, не все.
По-друге, посадовці. Згідно посадових обов'язків. Визначених прямих посадових обов'язків.

Якщо в зампоозброєння визначено забезпечити відповідним оснащенням, то це його прямий обов'язок.
Теребити усіх нагору, щоб ворушились.
Це його проблема. Й задача.

А не Успіху.
В нього свої визначені прямі функціональні обов'язки.


І ніхто за міністра економіки його задач не виконає. Для розвитку ринку...
Розвиток - це подальше ускладнення та збільшення взаємозв'язків, усклаладення системи, залежності елементів системи.
А ти про в печери розвиватися несеш...

Теорія совка й будувалася на зростанні свідомості.
А ринок -- працює з обивателями. Реформують суспільства з тими ж обивателями. Змінюючи їм умови в ринку, в війську і т.д.
А підтягнеться свідомість потім чи ні -- вже й не так важливо.
Покарання за несплату податків в Штатах не зменшують або штрафи в Європі за сміття. Мабуть свідомість не зросла й досі.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 чер, 2023 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І ніхто за міністра економіки його задач не виконає.
Не виконає звичайно
Останні перли від міністра економіки
1 Забрати доплату 100 000 ( точніше звузити коло її отримуючих)
2 Як тільки цьому міністру пояснили що це тупо - він коло розширив...але його підлеглі вирішило обкласти 19,5% ПДФО тих хто купував дрони
3 Знову смажений півень клюнув міністра і він швиденько за якийсь день вніс зміни до закону 2016 року..яким відміним сплату ПДФО.

І все в межах своїх посадових обовязків.
При цьому
можеш мені нагадати як міністр економіки розширим економічне поле після свого обрання міністром?
І додатково
можеш пояснити - а як це волонтери без розширення економічного поля і вказівок від міністерства -самостійно збільшили свою допомого ЗСУ і постраждавшим територіям
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:31

  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіху не фура від тебе або твого сина потрібна.
Він каже про заміну себе
Візьміть хтось молоток і цвяхи - і прибийте оцю☝️ табличку на вході цієї гілки!)))


а при чому тут форум що тут щось потрібно прибити?
ви як пішли на війну? коли повістку отримали?
ну от вас так само й замінять ті хто отримає повістку.
хочете швидше щоб вас замінили - пишіть листи до військкоматів щоб швидше набирали.
до чого оці постійні наїзди на форумчан? можна подумати ви добровольцем пішли.
ви просто не уклоніст. але не доброволець.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І ніхто за міністра економіки його задач не виконає.
Не виконає звичайно
Останні перли від міністра економіки
1 Забрати доплату 100 000 ( точніше звузити коло її отримуючих)
2 Як тільки цьому міністру пояснили що це тупо - він коло розширив...але його підлеглі вирішило обкласти 19,5% ПДФО тих хто купував дрони
3 Знову смажений півень клюнув міністра і він швиденько за якийсь день вніс зміни до закону 2016 року..яким відміним сплату ПДФО.

І все в межах своїх посадових обовязків.
При цьому
можеш мені нагадати як міністр економіки розширим економічне поле після свого обрання міністром?
І додатково
можеш пояснити - а як це волонтери без розширення економічного поля і вказівок від міністерства -самостійно збільшили свою допомого ЗСУ і постраждавшим територіям

Є анекдот про те, як жінка показувала стриптиз.
В тебе саме такий вийшов.

Урівняв дії Бальцеровича і згаданого міністра.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:41

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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:47

  Успіх написав:Коротше, давай без відмазок - просто приїжджай зі своїми синами і прихопи Василя з Рівного по дорозі в Херсонську область - і все буде добре!))
Так би мовити зроби - "не словом, а ДІЛОМ!"© :mrgreen:


тобто вони повинні приїхати добровольцями?
а сам ти добровольцем пішов на війну? чи все таки після того як отримав повістку?
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