|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:07
В черговий раз вкушений бацилою совковії - виступає як підтримуюча сила для Дейтройта...
Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти...
1 Я жодного разу не звертався( і не збираюсь) за допомогою до своїх працівників.
Це їх справа що і куди витрачати..
При цьому розмови що варто зробити - ми ведемо, але контролю за виконанням з мого боку жодного
2 В мене інша вагова категорія у фінансовому плані по відношенню до своїх працівників , тому розмір допомоги як у вигляді збільшеної виплати податків в порівнянні з довійськовим часом + фінансова допомога волонтерським організаціям + безкоштовна праця на користь волонтерів - мною оцінюється в десь в плюс 0,2-0,3 млн грн в порівнянні з періодом до 24-02-2022
3 Я не бачу нічого поганого в заклику до ВОЇНІВ ЗСУ , витратити частину свого фінансового забезпечення на покращення ЇХ ШАНСІВ на перемогу в бою і виживанні.
ПС
Хто ще крім дейтройта і лада вважає що волонтерська допомога це нафіг не потрібна справа?
Кого ще вкусила бацила совковії?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26247
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 2923 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:10
detroytred написав:
Успіху не фура від тебе або твого сина потрібна.
Він каже про заміну себе
Візьміть хтось молоток і цвяхи - і прибийте оцю☝️ табличку на вході цієї гілки!)))
budivelnik написав:
Якщо ж Долярчик кине шукати крайніх і справедливість і докупить собі бронік, то
Може в піхоті ті всі "ніштяки", типу крутого броника 100500го рівня захисту, а також каска і т.п. - і рятують життя... а от в арті...
(так як я не можу тут писати у стверджувальному форматі - напишу у вигляді запитання)
А як думає Будівельник:
1. - в люк САУшки можна легко і швидко застрибнути/вистрибнути в касці і бронику? Чи, багатьом чоловікам, взагалі, це неможливо/або з великим старанням/муками протиснутись таки можуть?
2. - а в бронику і касці - справді можуть хоч половина фізНЕпідготовлених людей з хронічними болячками 40-50р+
пронести на плечі снард(22кг), а в іншій руці гільзу/запал(4кг) метрів 200-300(часто по корчах) і так разів 4-5?
- а монтувати каркас/вкопувати стовпці і натягувати антидронову сітку 1-2години точно будуть в касці і бронику?
Так - це все ясно, що "наше життя - у наших руках"... Але, читаємо уважно виділене вище ☝️ і думаємо над тим - а чи не прислати свого молодого і фізичноздорового сина в Херсонську область без фури, а просто на підміну отим воїнам, про яких пише вище?
п.с.
І чи самому Будівельнику, прихопивши по дорозі Василя з Рівного)) теж не поїхати в Херсонську область, чи краще в Донецьку/Луганську і не підмінити воїнів згаданих вище?
А ми - вже так і бути - через 18 міс. теж вас підмінимо!
За нами - не заржавіє!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 04 чер, 2023 19:16, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4911
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 813 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:13
Hotab написав:ЛАД
,
Ну и нравится призыв к Успіху экипироваться за свой счёт
Не обязательно именно экипироваться, но несколько улучшить свой быт с премиальных денег - это вообще обычное дело, и думаю долярчик так делает тоже. Вложения разовые - удовольствие на месяцы.
Что касается волонтеров, то они наверное закрывают то, что не входит ни в какие пакеты помощи. Хотя по цене немного.
Тут свідома маніпуляція
Адже в кастивсе повинні вирішувати можновладці
піджилки трясуться, коли вони бачать як їх надування щік легко замінюються громадськими зусиллями...
Ще раз
Чим більше ми робимо для себе самі - тим менше нам потрібно щоб нам допомагали
Чим менше нам потрібно допомоги - тим менше ми згодні за неї платити
Чим менше ми заплатимо - тим більше залишиться у нас...
От і виходить
Долярчики можуть стати багатшими ніж є у випадку коли візьмуть на себе максимум потрібного ДЛЯ СЕБЕ
і тільки те що не зможуть ( або будуть вважати неефективним витрачати на це свої сили ) - будуть делегувати комусь.
Але тоді від величі лику можновладців залишиться пшик...
А пшику ніхто поклонятись не буде.
і це лякає пшиків, адже саме на цьому побудований проект кацапія
і саме тому надувачі щік хочуть залишити ці риси , щоб мати можливість реанімувати проект українія
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26247
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 2923 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:16
Успіх написав:
чи не прислати свого молодого і фізичноздорового сина в Херсонську область без фури, а просто на підміну отим воїнам, про яких пише вище?
Без проблем
Але тоді долярчик зобовязується з своїм татом звідкись взяти фуру і погнати її під той самий Херсон + звідкись брати тисяч 20000 ( крім податків тисяч в 30000) -щоб забезпечувати мого сина і не тільки+ замінити сина в теробороні і регулярно охороняти склади під Львовом.
То як - погоджуєшся?
ПС
І нехай прямо вже присилає когось до Терміналу А , якраз за 1,5 години підїде фура з причепом , яку треба розвантажити при святі, там всі ( я 57 років тиск120/160 , оба моїх синів, парочка їх друзів) будуть без броніка розвантажувати інвалідні візки/ліжка, якусь іншу гуманітарку..і при цьому зовсім безкоштовно...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26247
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 2923 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:22
budivelnik написав: Hotab написав:ЛАД
,
Ну и нравится призыв к Успіху экипироваться за свой счёт
Не обязательно именно экипироваться, но несколько улучшить свой быт с премиальных денег - это вообще обычное дело, и думаю долярчик так делает тоже. Вложения разовые - удовольствие на месяцы.
Что касается волонтеров, то они наверное закрывают то, что не входит ни в какие пакеты помощи. Хотя по цене немного.
Тут свідома маніпуляція
Адже в кастивсе повинні вирішувати можновладці
піджилки трясуться, коли вони бачать як їх надування щік легко замінюються громадськими зусиллями...
Ще раз
Чим більше ми робимо для себе самі - тим менше нам потрібно щоб нам допомагали
Чим менше нам потрібно допомоги - тим менше ми згодні за неї платити
Чим менше ми заплатимо - тим більше залишиться у нас...
От і виходить
Долярчики можуть стати багатшими ніж є у випадку коли візьмуть на себе максимум потрібного ДЛЯ СЕБЕ
і тільки те що не зможуть ( або будуть вважати неефективним витрачати на це свої сили ) - будуть делегувати комусь.
Але тоді від величі лику можновладців залишиться пшик...
А пшику ніхто поклонятись не буде.
і це лякає пшиків, адже саме на цьому побудований проект кацапія
і саме тому надувачі щік хочуть залишити ці риси , щоб мати можливість реанімувати проект українія
Да-да. Все вирішувати. Все.
Жгі ще отакими примітивними наявними маніпуляціями.
Не набридло-то?
Насправді, ж мова про:
По-перше, не все.
По-друге, посадовці. Згідно посадових обов'язків. Визначених прямих посадових обов'язків.
Якщо в зампоозброєння визначено забезпечити відповідним оснащенням, то це його прямий обов'язок.
Теребити усіх нагору, щоб ворушились.
Це його проблема. Й задача.
А не Успіху.
В нього свої визначені прямі функціональні обов'язки.
І ніхто за міністра економіки його задач не виконає. Для розвитку ринку...
Розвиток - це подальше ускладнення та збільшення взаємозв'язків, усклаладення системи, залежності елементів системи.
А ти про в печери розвиватися несеш...
Теорія совка й будувалася на зростанні свідомості.
А ринок -- працює з обивателями. Реформують суспільства з тими ж обивателями. Змінюючи їм умови в ринку, в війську і т.д.
А підтягнеться свідомість потім чи ні -- вже й не так важливо.
Покарання за несплату податків в Штатах не зменшують або штрафи в Європі за сміття. Мабуть свідомість не зросла й досі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 04 чер, 2023 19:31, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26648
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:30
detroytred написав:
І ніхто за міністра економіки його задач не виконає.
Не виконає звичайно
Останні перли від міністра економіки
1 Забрати доплату 100 000 ( точніше звузити коло її отримуючих)
2 Як тільки цьому міністру пояснили що це тупо - він коло розширив...але його підлеглі вирішило обкласти 19,5% ПДФО тих хто купував дрони
3 Знову смажений півень клюнув міністра і він швиденько за якийсь день вніс зміни до закону 2016 року..яким відміним сплату ПДФО.
І все в межах своїх посадових обовязків.
При цьому
можеш мені нагадати як міністр економіки розширим економічне поле після свого обрання міністром?
І додатково
можеш пояснити - а як це волонтери без розширення економічного поля і вказівок від міністерства -самостійно збільшили свою допомого ЗСУ і постраждавшим територіям
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26247
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 2923 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:31
Успіх написав: detroytred написав:
Успіху не фура від тебе або твого сина потрібна.
Він каже про заміну себе
Візьміть хтось молоток і цвяхи - і прибийте оцю☝️ табличку на вході цієї гілки!)))
а при чому тут форум що тут щось потрібно прибити?
ви як пішли на війну? коли повістку отримали?
ну от вас так само й замінять ті хто отримає повістку.
хочете швидше щоб вас замінили - пишіть листи до військкоматів щоб швидше набирали.
до чого оці постійні наїзди на форумчан? можна подумати ви добровольцем пішли.
ви просто не уклоніст. але не доброволець.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8312
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 928 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:34
budivelnik написав: detroytred написав:
І ніхто за міністра економіки його задач не виконає.
Не виконає звичайно
Останні перли від міністра економіки
1 Забрати доплату 100 000 ( точніше звузити коло її отримуючих)
2 Як тільки цьому міністру пояснили що це тупо - він коло розширив...але його підлеглі вирішило обкласти 19,5% ПДФО тих хто купував дрони
3 Знову смажений півень клюнув міністра і він швиденько за якийсь день вніс зміни до закону 2016 року..яким відміним сплату ПДФО.
І все в межах своїх посадових обовязків.
При цьому
можеш мені нагадати як міністр економіки розширим економічне поле після свого обрання міністром?
І додатково
можеш пояснити - а як це волонтери без розширення економічного поля і вказівок від міністерства -самостійно збільшили свою допомого ЗСУ і постраждавшим територіям
Є анекдот про те, як жінка показувала стриптиз.
В тебе саме такий вийшов.
Урівняв дії Бальцеровича і згаданого міністра.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26648
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:41
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3651
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:47
Успіх написав:
Коротше, давай без відмазок - просто приїжджай зі своїми синами і прихопи Василя з Рівного по дорозі в Херсонську область - і все буде добре!))
Так би мовити зроби - "не словом, а ДІЛОМ!"©
тобто вони повинні приїхати добровольцями?
а сам ти добровольцем пішов на війну? чи все таки після того як отримав повістку?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8312
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 928 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|117334
|
|
|6076
|491256
|
|
|1
|5653
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|