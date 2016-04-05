Додано: Нед 04 чер, 2023 19:10

detroytred написав: Успіху не фура від тебе або твого сина потрібна.

Він каже про заміну себе Успіху не фура від тебе або твого сина потрібна.Він каже про заміну себе

budivelnik написав: Якщо ж Долярчик кине шукати крайніх і справедливість і докупить собі бронік, то Якщо ж Долярчик кине шукати крайніх і справедливість і докупить собі бронік, то

чи не прислати свого молодого і фізичноздорового сина в Херсонську область без фури, а просто на підміну отим воїнам, про яких пише вище?

Візьміть хтось молоток і цвяхи - і прибийте оцю☝️ табличку на вході цієї гілки!)))Може в піхоті ті всі "ніштяки", типу крутого броника 100500го рівня захисту, а також каска і т.п. - і рятують життя... а от в арті...(так як я не можу тут писати у стверджувальному форматі - напишу у вигляді запитання)А як думає Будівельник:1. - в люк САУшки можна легко і швидко застрибнути/вистрибнути в касці і бронику? Чи, багатьом чоловікам, взагалі, це неможливо/або з великим старанням/муками протиснутись таки можуть?2. - а в бронику і касці - справді можуть хоч половинапронести на плечі снард(22кг), а в іншій руці гільзу/запал(4кг) метрів 200-300(часто по корчах) і так разів 4-5?- а монтувати каркас/вкопувати стовпці і натягувати антидронову сітку 1-2години точно будуть в касці і бронику?Так - це все ясно, що "наше життя - у наших руках"... Але, читаємо уважно виділене вище ☝️ і думаємо над тим - ап.с.І чи самому Будівельнику, прихопивши по дорозі Василя з Рівного)) теж не поїхати в Херсонську область, чи краще в Донецьку/Луганську і не підмінити воїнів згаданих вище?А ми - вже так і бути - через 18 міс. теж вас підмінимо!За нами - не заржавіє!