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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 чер, 2023 19:57
mephala написав:
можна подумати ви добровольцем пішли.
ви просто не уклоніст. але не доброволець
В нас тут десь майже половина - добровольців!
І що?
Мають вони якісь інші права?
Можуть вони піти раніше додому?
Самі ж вони(добровольці) кажуть - що то за така хрінь, що піти в ЗСУ добровольцем - можна, а от вийти добровільно - ні?
Кажуть - що за наіпалове таке?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:01
Успіх
ті хто самі пішли добровольцями ті й мають моральне право інших агітувати стати добровольцями.
ви такого морального права не маєте - ви пішли на війну тільки після отримання повістки.
от і пишіть у військкомати що не задоволені їхньою роботою. чого ви до форумчан чіпляєтеся?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:05
mephala написав: Успіх написав:
Коротше, давай без відмазок - просто приїжджай зі своїми синами і прихопи Василя з Рівного по дорозі в Херсонську область - і все буде добре!))
Так би мовити зроби - "не словом, а ДІЛОМ!"©
тобто вони повинні приїхати добровольцями?
а сам ти добровольцем пішов на війну? чи все таки після того як отримав повістку?
Справа у тому, що Успіх практично питає форумчан: ви хоча б визнаєте, що я тут замість вас?
А у відповідь йому... від "якщо я перестану донатити, то ти..." і до купи собі каску. Ще й негативу.
Тому він і не кидає цю тему.
А йому-то й треба-то хоча б почути - да. І відповідне ставлення з цього факту.
Йому ж у відповідь ...
Звісно ж він тільки підвищує градус. Може й занадто, але не мені це оцінювати.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 04 чер, 2023 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:21
ЛАД написав:
Но я когда-то просил сравнить цифры помощи армии, оказанной волонтёрами, и затратами государства. Цифры не сравнимые.
Окрім цифр варто дивитися на той асортимент, що можуть забезепечити волонтери і не може держава. Так, вартість снарядів і ракет, наприклад, по сумі буде просто колосальною. Але міноборони не взмозі забезпечити військових необхідною кількістю дронів, а цілком цивільні дрони типу Мавіків грають величезну роль у наших спроможностях, для розвідки, коригування і безпосереднього покращення кацапів за домовогою скидів. Така ж систуація і з транспортом - роль "цивільних" пікапів/бусів так й просто автівок важко переоцінити. Авто військового призначення в такій кількості просто немає в природі, організувати поставки тисяч (якщо не десятків тисяч) корчів міноборони просто неможливо. Ці сегменти тримаються в першу чергу на волонтерах
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:33
Faceless написав:
Ці сегменти тримаються в першу чергу на волонтерах
Саме так - саме тільки тримаються.
І посадові особи не напружуються, щоб забезпечити до рівня повище.
Хоча і інструменти є, й право.
Вилучення в населення для потреб армії. У воєнний час.
Щоб не звинуватили в ліцермірстві, я не за це. Але визнаю, що так не повинно бути, якщо у всіх дійсно мета перемогти. Й не тільки за рахунок небайдужих.
В законах, в обов'язках так прописували, визначали, щоб перемогти за рахунок усіх. В тому числі байдужих.
Але волонтери заткнули дірку й всім наче добре. Хоча цього рівня (затику дірок) наявне, що недостатньо.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:34
detroytred написав:
Справа у тому, що Успіх практично питає форумчан: ви хоча б визнаєте, що я тут замість вас?
Саме так! Ну ж наче елементарні речі пишу ☝️
detroytred написав:
А йому-то й треба-то хоча б почути - да. І відповідне ставлення з цього факту.
Так - хоча б, як мінімум це ☝️
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:39
Фейслесс
Дивна річ: вилучати громадян (призивати) для потреб захисту країни - це норм, а якісь залізяки (авто) та ін. - не норм. Волонтерами.
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detroytred
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:39
mephala написав:
ті хто самі пішли добровольцями ті й мають моральне право інших агітувати стати добровольцями.
Так я їхні розмови/висказування і озвучую тут!
+ ще свої думки/пропозиції/побажання пишу))
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:47
detroytred написав:Фейслесс
Дивна річ: вилучати громадян (призивати) для потреб захисту країни - це норм, а якісь залізяки (авто) та ін. - не норм. Волонтерами.
Навряд би вилученням автівок змогли закрити потреби. Більшу частину необхідних автівок завозять з-за кордону, а ще їх тре ремонтувати й обслуговувати. Типовий міський корч на фронті користі не принесе, то ж нема сенсу конфісковувати. Крім додаткової напруги в суспільстві те нічого не дасть.
З дронами, павербанками і іншими ніштяками - взагалі і нема чого вилучати.
А загалом так - потреба у масовій роботі волонтерів означає тільки те, що держава не тягне свої обов'язки. Причин тут чимало, від поточних до папєреднікав, але, як казав данилич, маємо те що маємо. З цього треба робити висновки у майбутньому, а не мудрувати зараз, як то неправильно
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:48
detroytred написав:
Справа у тому, що Успіх практично питає форумчан: ви хоча б визнаєте, що я тут замість вас?
що означає замість когось? тобто той замість кого він воює гарантовано не отримає повістку?
якщо мені дадуть повістку мені так і казати - замість мене вже воюють?
але я чогось домую що таких гарантій немає. його призвали раніше, когось призвуть пізніше.
ви не правильно формулюєте - він нас зараз захищає. а не там замість нас. бо будь кого можуть призвати коли це стане потрібне.
ЗІ
мені просто цікаво коли він повернеться з фронту він також буде до всіх чіплятися що воював замість них?
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