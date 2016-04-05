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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:05
mephala написав:
мені просто цікаво коли він повернеться з фронту він також буде до всіх чіплятися що воював замість них?
бойтесь своих прогнозов.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:10
vitaliian написав: mephala написав:
мені просто цікаво коли він повернеться з фронту він також буде до всіх чіплятися що воював замість них?
бойтесь своих прогнозов.
на жаль це реалії нашого найближчого життя коли в будь якій не певній ситуації буде відразу аргумент - "я за вас воював". а коли нап’ються то і бійки будуть на цьому підгрунті.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:13
vitaliian написав: mephala написав:
мені просто цікаво коли він повернеться з фронту він також буде до всіх чіплятися що воював замість них?
бойтесь своих прогнозов.
Так тут же свій страх взагалі не приховують >>>
mephala написав:
тобто той замість кого він воює гарантовано не отримає повістку?
якщо мені дадуть повістку
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:17
mephala написав:
на жаль це реалії нашого найближчого життя коли в будь якій не певній ситуації буде відразу аргумент - "я за вас воював". а коли нап’ються то і бійки будуть на цьому підгрунті.
100500% и ничёш не скажешь.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:24
mephala написав:
на жаль це реалії нашого найближчого життя коли в будь якій не певній ситуації буде відразу аргумент - "я за вас воював". а коли нап’ються то і бійки будуть на цьому підгрунті
Навіть не думайте, що буде по-іншому)))
А як ви хочете - тут хлопці вже 16й місяць на фронті - без дружини/дітей/родичів, а також без інших благ цивілізації... - щодня в режимі/бойовій готовності 24/7 , щодня ризикують своїм життям і здоров'ям... - і ви хочете, щоб ми нормально реагували на тих, хто пивко потягує по барах/кафешках і дружин, чи дівчат "обнімає" при бажанні?
Все має бути по-чесному!(знову буду згадувати форумчанина Бобюа)
Ми відпрацювали "зміну" 6-12-18міс, то будьте так ласкаві тепер ви попрацювати 6-12-18міс, а ми тим часом посидимо дома/пообнімаємо дружин/дітей і т.д. по списку цивільного життя
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:27
Успіх написав:
А як ви хочете - тут хлопці вже 16й місяць на фронті - без дружини/дітей/родичів, а також без інших благ цивілізації... - щодня в режимі/бойовій готовності 24/7 , щодня ризикують своїм життям і здоров'ям... - і ви хочете, щоб ми нормально реагували на тих, хто пивко потягує по барах/кафешках і дружин, чи дівчат "обнімає" при бажанні?
кукуся нормальные люди это с 1го раза поняли и запомнили. Хочешь чтобы тебя здесь все заигнорили)
ну правда. нельзя писать одно и тоже.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:29
mephala написав: detroytred написав:
Справа у тому, що Успіх практично питає форумчан: ви хоча б визнаєте, що я тут замість вас?
що означає замість когось? тобто той замість кого він воює гарантовано не отримає повістку?
Поки да.
Тобто саме тому, що він там, ми поки тут.
Інша справа чи не занадто Успіх підвищує градус, то тут вже хто зна.
Треба дивитись на аргументи.
Особисто мені взагалі цікаві й вирішальні перш за все аргументи.
До того ж може бути, що обидві сторони праві. В кожного своя правда.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:32
vitaliian написав:
нормальные люди это с 1го раза поняли и запомнили.
Так щось не видно, щоб вони це запам'ятали?
Чи то залишились лише ненормальні, до яких це не доходить?
Ладно - нам тут дах їде від постійних стресів/ризиків... - ну але ж там, на м'яких диванах, мають же бути люди адекватніші?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:33
Успіх написав: vitaliian написав:
нормальные люди это с 1го раза поняли и запомнили.
Так щось не видно, щоб вони це запам'ятали?
Чи то залишились лише ненормальні, до яких це не доходить?
Ладно - нам тут дах їде від постійних стресів/ризиків... - ну але ж там, на м'яких диванах, мають же бути люди адекватніші?
Ситий голодному не товариш))))
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:36
Успіх написав: vitaliian написав:
нормальные люди это с 1го раза поняли и запомнили.
Так щось не видно, щоб вони це запам'ятали?
Чи то залишились лише ненормальні, до яких це не доходить?
Ладно - нам тут дах їде від постійних стресів/ризиків... - ну але ж там, на м'яких диванах, мають же бути люди адекватніші?
адекватный человек, когда ему говорят одно и тоже, с какого-то момента начинает это игнорить. Чтобы сохранить свой мозг. Я не верю что у тебя нет контента, интересного для форума. ты просто жадина, кормишь всех перловкой, а вкусняшки где то ныкаешь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 04 чер, 2023 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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