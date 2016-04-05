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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4285428642874288>
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:кормишь всех перловкой, а вкусняшки где то ныкаешь.
Так бачу, що їм перловка нормально заходить - то для чого я їх буду пригощати шашликом? :D :D :D
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ж там, на м'яких диванах

Ніяк не можеш допетрати за аватаризмом, що оті диванні Василі та Будівельники пашуть, сплачують податки та днати щоб твій тато, мама, тесть теща, дружина і ОСОБИСТО ТИ мали зарплату? Зовсім з розуму за тією горілкою вижив? Лише пришелпкуватий буде гадити на руку яка його годує і його рідних. Волонтери де гроші беруть? Га? Хто їм дає - може оті що на диванах, чи не вистачає мізків це зрозуміти? Олігофренія, абстинентний синдром загострилися нападом нарцисизму на тлі повального алкоголізму? Шкода давно холяви не було він більш влучно про тебе пише! Прости Господи, що пишу таке у Свято, але не можливо вже цьому зарозумілому хизуватому алкашу все з рук зводити
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 04 чер, 2023 21:45, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:43

  Успіх написав:
  vitaliian написав:кормишь всех перловкой, а вкусняшки где то ныкаешь.
Так бачу, що їм перловка нормально заходить - то для чого я їх буду пригощати шашликом? :D :D :D

в том смысле, что тебя пока ещё не матюкают вслух, ты же этого добиваешься?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:46

Успіх
Незабаром приймуть 30 днів відпустки, то й трохи знімете стрес, відпочинете.
На безриб'ї і рак риба.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:47

  detroytred написав:Успіх
Незабаром приймуть 30 днів відпустки, то й трохи знімете стрес, відпочинете.
На безриб'ї і рак риба.

30 дней хватит посетить каждого форумчанина с херсонской рыбой или арбузом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:30 дней хватит посетить

Нарколога і є шанс підлікуватись хоч трішки від гріха подалі.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:53

  detroytred написав:Незабаром приймуть 30 днів відпустки, то й трохи знімете стрес, відпочинете.
На безриб'ї і рак риба.
Тут от на 10днів нема кому підмінити, а ви кажете про 30)))
Хіба будівельники з василями підтягнуться, то тоді толк буде!👍😁😁😁
  vitaliian написав:30 дней хватит посетить каждого форумчанина с херсонской рыбой или арбузом.
...і запеченим фазаном!)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:54

  Успіх написав:.і запеченим фазаном!)))
а будешь умничкой будивэльнык подарит тебе фуру презервативов :lol: главное после войны удочку не сломай)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:07

  Hotab написав:ЛАД ,
Ну и нравится призыв к Успіху экипироваться за свой счёт


Не обязательно именно экипироваться, но несколько улучшить свой быт с премиальных денег - это вообще обычное дело, и думаю долярчик так делает тоже. Вложения разовые - удовольствие на месяцы.

Наверное, делает. Но это другое.
Будивельник призывал его именно к экипировке, причём даже указывал - "в размере 3 месячных зарплат".

Что касается волонтеров, то они наверное закрывают то, что не входит ни в какие пакеты помощи. Хотя по цене немного.

Те же броники и каски, приборы ночного видения, дроны и ещё много чего такого же. Во всяком случае, писали много об этом.
И у Будивельника призывы вообще уменьшать роль "можновладців" и всё больше перекладывать на инициативу пересичных.
Я сейчас несколько преувеличу - интересно было бы увидеть пересичных (или даже "лучших" вроде Будивельника), которые смогут купить хотя бы один Леопард, или Патриот, или хотя бы 777. :)
Человеку хочется ощущать свою важность и роль в победе - да ради бога!
Только не надо учить других.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:23

Як бійцю-артилеристу просрати кредит поваги до себе?? Лікбез

Що було на гілці 100к, те і тут вже. Дурь не міняється.
Цікаво, якщо всі з цієї гілки призвуться, але Успіха не поміняють, на кого він буде кидатись?
Hotab
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