Так бачу, що їм перловка нормально заходить - то для чого я їх буду пригощати шашликом?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ніяк не можеш допетрати за аватаризмом, що оті диванні Василі та Будівельники пашуть, сплачують податки та днати щоб твій тато, мама, тесть теща, дружина і ОСОБИСТО ТИ мали зарплату? Зовсім з розуму за тією горілкою вижив? Лише пришелпкуватий буде гадити на руку яка його годує і його рідних. Волонтери де гроші беруть? Га? Хто їм дає - може оті що на диванах, чи не вистачає мізків це зрозуміти? Олігофренія, абстинентний синдром загострилися нападом нарцисизму на тлі повального алкоголізму? Шкода давно холяви не було він більш влучно про тебе пише! Прости Господи, що пишу таке у Свято, але не можливо вже цьому зарозумілому хизуватому алкашу все з рук зводити
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 04 чер, 2023 21:45, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:43
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:46
Успіх
Незабаром приймуть 30 днів відпустки, то й трохи знімете стрес, відпочинете.
На безриб'ї і рак риба.
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:47
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:53
Тут от на 10днів нема кому підмінити, а ви кажете про 30)))
Хіба будівельники з василями підтягнуться, то тоді толк буде!👍😁😁😁
...і запеченим фазаном!)))
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:54
Додано: Нед 04 чер, 2023 22:07
Наверное, делает. Но это другое.
Будивельник призывал его именно к экипировке, причём даже указывал - "в размере 3 месячных зарплат".
Те же броники и каски, приборы ночного видения, дроны и ещё много чего такого же. Во всяком случае, писали много об этом.
И у Будивельника призывы вообще уменьшать роль "можновладців" и всё больше перекладывать на инициативу пересичных.
Я сейчас несколько преувеличу - интересно было бы увидеть пересичных (или даже "лучших" вроде Будивельника), которые смогут купить хотя бы один Леопард, или Патриот, или хотя бы 777.
Человеку хочется ощущать свою важность и роль в победе - да ради бога!
Только не надо учить других.
Додано: Нед 04 чер, 2023 22:23
Як бійцю-артилеристу просрати кредит поваги до себе?? Лікбез
Що було на гілці 100к, те і тут вже. Дурь не міняється.
Цікаво, якщо всі з цієї гілки призвуться, але Успіха не поміняють, на кого він буде кидатись?
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