Додано: Пон 05 чер, 2023 00:32

mephala написав: Успіх

ті хто самі пішли добровольцями ті й мають моральне право інших агітувати стати добровольцями.

ви такого морального права не маєте - ви пішли на війну тільки після отримання повістки.

от і пишіть у військкомати що не задоволені їхньою роботою. чого ви до форумчан чіпляєтеся? ті хто самі пішли добровольцями ті й мають моральне право інших агітувати стати добровольцями.ви такого морального права не маєте - ви пішли на війну тільки після отримання повістки.от і пишіть у військкомати що не задоволені їхньою роботою. чого ви до форумчан чіпляєтеся?

кожен сам воює за себе а не за когось.

як я вже казав - захищати він нас може, а воювати за нас ні.

я чогось думаю що таких гарантій немає. його призвали раніше, когось призвуть пізніше.

От писем в военкоматы что-то изменится?Ему от форумчан нужно только одно - признание проблемы.Ну, может, ещё толику сочувствия. А не такой реакции, как у Василя.Думаю, если бы было так, Успіх писал бы об этом значительно меньше.В теории верно.А на практике воюют одни и те же с пополнением взамен ушедших.И хорошо известно, что широко распространено нарушение порядка учёта военнообязанных. уклонение от службы разными методами и способами. Здесь много раз выкладывали сообщения о том, как военкоматы "ловят" мужчин, как раздают повестки на дорогах, в магазинах. Причём всё это осуждалось.Так, может, Успіх хоть отчасти прав и таки воюет "за того парня"?Возможно. Но у нас именно в армии где-то тысяч 300. Сколько лет должна продолжаться война, чтобы через армию прошло хотя бы 20% мужчин?Разговоры о волонтёрах, налогах и донатах это отговорки.В условиях такой войны, когда речь идёт о существовании государства, тыл важен, но тогда, когда он работает на фронт. К нас к этой категории можно отнести работников с/х и рабочих немногих работающих оборонных заводов. Не знаю, естественно, количество таких людей, но, подозреваю, что это меньшинство населения (даже оставшегося). Остальные на сегодня просто балласт.Понимаю, что несколько огрубляю ситуацию. Можно/нужно было бы добавить ещё людей, работающих на экспорт. Вероятно, ещё кого-то. Но всё это не сильно изменит картину.